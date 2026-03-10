Rinky Hijikata derrotó a Alexander Bublik y es la revelación del Masters 1000 de Indian Wells

En Indian Wells se enfrentaron la revelación del torneo y un top 10 acostumbrado a hacer locuras en la cancha. Finalmente, se impuso el tenista que está causando sorpresa en este Masters 1000, Rinky Hijikata (117° del ranking mundial), que llegó al cuadro principal superando la qualy y logró el mejor triunfo de su carrera. Venció a un jugador lleno de recursos como Alexander Bublik, que a principios de año alcanzó el top ten.

Hijikata se tomó una revancha ante el kazajo, porque doce meses después de perder ante el mismo rival en el Challenger de Phoenix, se impuso por 7-6 (3), 6-7 (3) y 3-6 en dos horas y 38 minutos, para llegar a los octavos de final. El jugador de sangre oriental pero nacido en Sydney, Australia, ya se había anotado un gran triunfo en la ronda anterior, ante el N° 20, Luciano Darderi (oriundo de Villa Gesell pero nacionalizado italian), a quien superó por 4-6, 6-2 y 6-4 el último domingo.

Rinky Hijikata dejó en el camino a Bublik y ahora se enfrentará a Cameron Norrie

Ahora, Hijikata sostiene su ilusión y ya sabe que alcanzó el puesto número 95 del ranking ATP en vivo, que lo ubica en una posición inmejorable de cara al Top 100 por primera vez desde agosto de 2025. Sin embargo, entiende que su incursión en Indian Wells no terminó acá y desea seguir sumando: en octavos de final se enfrentará al campeón de 2021, Cameron Norrie (27º preclasificado), que dejó en el camino al N° 1 australiano, Alex de Miñaur.

Conviene detenerse en un momento de su victoria ante Bublik, su primer éxito frente a un jugador ubicado entre los 10 primeros del ranking. Con el partido totalmente equilibrado, cuando estaban 1-1 en el tercer set, el australiano estaba al servicio y sacando 40-15. El kazajo pasó a dominar rápidamente el punto con un tiro cruzado y terminó definiendo sobre la red impactando la pelota con el grip de la raqueta. ¿Provocación? Hijikata observó la curiosa definición, pero no reaccionó de mala manera; prefirió seguir concentrado y no detenerse en en el punto, en un partido que estaba llevando a buen cauce.

La jugada polémica

Antes, Bublik había tenido un ataque de nervios al momento en que se le escurrió el tie break del segundo set por 7-3. Ni bien el australiano definió el parcial con un smash, el kazajo estrelló la raqueta cinco veces seguidas contra la superficie, quizás un preludio de su derrota.

Más allá de lo que protagonizó en Indian Wells, hace tiempo que Bublik dejó de llamar la atención únicamente por las actitudes payasescas dentro del court. Ya no es sólo una suerte de “showman”. Empezó a potenciar sus recursos técnicos y, puntualmente desde marzo del año pasado, se acostumbró a ganar. En el segundo domingo de enero, inició la temporada 2026 obteniendo el título en el ATP 250 de Hong Kong, venciendo al italiano Lorenzo Musetti, lo que le permitió alcanzar el top 10 por primera vez en su carrera.

“El único objetivo para esta temporada era entrar en el top 10 y en la primera semana he ganado el título y estoy en el top 10. Si me lo decían en abril del año pasado, no lo habría creído. Pero es un placer y espero seguir de la misma forma”, dijo entonces emocionado. Sin embargo, el kazajo recibió en Indian Wells un duro golpe y se despidió más rápido de lo pensado.