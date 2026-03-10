Mirra Andreeva quedó eliminada de Indian Wells y pidió perdón por sus insultos al público: “No estoy orgullosa de cómo lo gestioné”

Mirra Andreeva buscaba huir de la escena, sólo quería escapar de la cancha. Poco menos de 12 meses después de alzar el trofeo de Indian Wells, Andreeva salió haciendo un gesto hacia la multitud y pareciendo decir “¡que se jodan todos, que se jodan todos!”, tal vez su palco o a los espectadores, algunos de los cuales la abuchearon.

Una inspirada Kateřina Siniaková y la presión de defender el título de 2025 mandaron a Andreeva a su casa desde el Valle de Coachella con un desfavorable score de 4-6, 7-6 (5), 6-3. “No me siento muy orgullosa de cómo lo manejé al final”, admitió la rusa en una conferencia de prensa, luego de despedirse en tercera ronda del torneo de la WTA.

Andreeva tiene 18 años, ocupa el puesto 8° del ranking y evidencia señales de autoflagelación, lágrimas y golpes de raqueta frente a varias derrotas. Le está costando gestionar la dinámica de presión de un partido de tenis, que cambia de forma a veces imperceptible. Es un desafío mental que tiene por delante.

El saludo de la checa Katerina Siniakova con Mirra Andreeva, que no pudo defender el título de Indian Wells CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Pero nada parecía prever el desenlace. La rusa demostró su tenacidad al remontar un 0-3 con doble break en el primer set para llevarse el primer parcial por 6-4. Sin embargo, al final no pudo soportar la expectativa que conlleva ser favorita, un reto que se debe a corto plazo. Terminó cayendo ante Siniaková, número uno en dobles, pero clasificada fuera del top 40. Su tenis pareció abrumarla a medida que transcurría un encuentro en el que ambas jugadoras protagonizaban un duelo muy igualado.

El segundo set duró 72 minutos: Andreeva se recuperó de un quiebre en 4-4 al quebrar a Siniaková en el siguiente game, que jugó con tanta libertad como lo hizo durante todo el partido, aunque estaba detrás en el score y no se esperaba que se llevara el set. Al llegar al tie-break intercambiaron mini-breaks, hasta que Andreeva falló una volea decisiva. Entonces, tiró la raqueta al suelo antes de estrellarla durante el cambio de lado y pidió a su equipo, incluida la entrenadora Conchita Martínez, que abandonaran la cancha.

Mirra Andreeva reconoce que todavía no puede gestionar las derrotas con más calma CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El tercer set siguió un patrón similar, con un intercambio de quiebres seguidos de otro para Siniaková. Cuando la checa sacó para el partido, el tenis agresivo de Andreeva reapareció. Martilló sus golpes de fondo. Cambió de dirección. Buscó las líneas y las acertó. Liberada de la presión que había sentido durante la mayor parte del partido, a medida que se acercaba su posible final, Andreeva pudo jugar el tipo de tenis que la llevó al podio de las campeonas hace un año, en una impresionante victoria contra Aryna Sabalenka. Así y todo, terminó perdiendo.

El final fue finalmente vergonzoso. La pelota de Siniaková pegó en la faja y rebotó dos veces del lado de Andreeva, para obtener el punto de partido. Siniaková, luego de desplomarse, se disculpó. Andreeva lanzó su raqueta. Se dieron la mano. Y mientras Siniaková mostraba su emoción por la alegría de vencer a una de las favoritas, Andreeva emprendió aquella salida del estadio que terminaría entre maldiciones y acidez en sus palabras.

Luego explicó su reacción del final: “Fue hacia mí misma, hacia todos en general. Cuando pierdo me enojo mucho. Primero para mí, claro, pero luego simplemente era rabia saliendo de mí. No iba dirigido realmente a nadie”, se disculpó. La pupila de Conchita Martínez amplió “Estaba pasando por muchas emociones después de la derrota. Por supuesto, no estoy orgullosa de cómo lo gestioné. Son cosas que tengo que trabajar pronto”.

La reacción de Andreeva

Tras la dura caída, le tocó jugar dobles con la tenista canadiense Victoria Mboko. “Estuve en el vestuario mirando Reels en Instagram, intentando distraerme y dejar de pensar en el partido. Aparte de eso, estaba intentando prepararme para el dobles, porque obviamente perdí mi partido de individuales, pero no voy a salir a la pista de dobles y dejarme llevar porque no tenga ganas de jugar”.

Y agregó: “Tenía que calmarme, prepararme para el dobles, calentar… Luego salimos a la pista con Mboko. Me divertí mucho. Fue lindo que también ganáramos el partido. Hoy también fue una verdadera batalla. Ella me ayudó a sentirme un poco mejor al menos ganando el dobles. Con ella fue fácil olvidar un poco el partido de individuales mientras estábamos en la cancha”.

En sus últimas tres derrotas, Andreeva sufrió tres remontadas por parte de las rivales: “Creo que en los últimos tres partidos que he perdido iba muy por delante en el marcador y tuve muchas oportunidades. Empezando por la derrota en Doha contra Mboko, luego contra Amanda en Dubái y ahora aquí. Hubo muchas oportunidades que no aproveché. Voy a hablarlo con mi equipo. Aún no hemos hablado del partido. Veremos cuál es la mejor manera de manejar estas situaciones, y trabajaremos para mejorar”.

Reconoce que se fija en Serena Williams a la hora de encarar las frustraciones. “Creo que una persona que manejaba muy bien las derrotas era Serena Williams. Nunca la he visto enfadada o reaccionando mal. Incluso recuerdo finales de Grand Slam que perdió y siempre sonreía y se alegraba por su rival por haber ganado el partido y el trofeo. Quizá sea algo que yo también pueda intentar aprender. Veremos cómo me va con eso".

Para Andreeva, la velocidad de su ascenso generó un nivel de expectativas que su gestión de partidos aún no parece alcanzar. Desde sus dos títulos WTA 1000 el año pasado por estas fechas, alcanzó una semifinal y ocho cuartos de final, perdiendo en siete de ellos.

Antes de este torneo, Andreeva dijo en una conferencia de prensa que era consciente de cómo la presión y las expectativas cambian con el estatus.