Rinderknech venció a Zverev en Shanghai, ganó un puntazo y se le sigue abriendo el cuadro a Djokovic

Novak Djokovic no gana un título grande desde que obtuvo el torneo de Maestros, el ATP Finals, de 2023. Es verdad que el año pasado, en París 2024, logró la medalla dorada olímpica, el único trofeo prestigioso que le faltaba a su cinematográfica carrera. La brillante actualidad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner le quitó chances en el tour convencional. Pero esta semana, el Masters 1000 de Shanghai se presenta como una buena oportunidad para que la leyenda de Serbia sume un campeonato de prestigio. Sin el español ni el italiano en el cuadro, el torneo asiático sigue perdiendo preclasificados: esta vez, Alexander Zverev.

El alemán Alexander Zverev trastabilló en Shanghai frente al francés Arthur Rinderknech HECTOR RETAMAL� - AFP�

Tras el retiro de Sinner por calambres en su desafío de la tercera ronda, el alemán Zverev, número 3 del ranking mundial, era el jugador mejor clasificado que quedaba en el cuadro, antes de enfrentarse con el francés Arthur Rinderknech (54°) en tercera rueda. Esta mañana argentina, el tenista nacido en Hamburgo buscaba los octavos de final del Shanghai Masters por sexta vez en siete participaciones. Las estadísticas indicaban que Rinderknech, asimismo, aspiraba a obtener su primera victoria ante un top 10 en superficie dura...

¿Cómo terminó la historia? Rinderknech, de 30 años, consiguió su segunda victoria consecutiva contra Zverev, ahora al imponerse por 4-6, 6-3 y 6-2. El jugador nacido en Gassin había vencido a Zverev en cinco sets en Wimbledon. Y volvió a derrotar al germano con una actuación impecable en Shanghai. Tras perder el primer set, Rinderknech ganó 24 de 29 puntos en la red en el segundo y tercer set, mostrándose más fresco y contundente en el set decisivo.

Arthur Rinderknech sorprendió a Alexander Zverev en Shanghai Andy Wong� - AP�

Rinderknech, que alcanzó la cuarta ronda de un Masters 1000 por tercera vez en su carrera, disfruta de su presente. Se lo nota suelto, atlético e inspirado. Mucho de ello se observó en uno de los puntos del partido (y del torneo, sin dudas). Fue en el segundo set, con el galo sacando 5-3, para cerrar el parcial. Luego de trastabillarse y responder a la devolución de Zverev haciendo equilibrio, se esforzó para alcanzar un toque sutil del alemán y terminó pasándolo con una derecha a la carrera fenomenal y milimétrica. Incrédulo por lo que había hecho, Rinderknech se quedó unos segundos mirando al público, agarrándose la cabeza. Los espectadores le regalaron una merecida ovación.

El increíble punto que ganó Rinderknech

¡Qué locura de punto te quedaste, Rinderknech!



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/gr962VgajZ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 6, 2025

“Esto es enorme. Logré mi primera victoria ante un top 5 mejores en un Grand Slam en Wimbledon contra Sascha (Zverev) y me vuelve a pasar. Supongo que tengo algo de suerte contra él y puedo jugar mi mejor tenis. Necesito jugar mi mejor tenis para vencer a alguien como él, número 3 durante muchos años, un jugador tan constante y muy bueno. Estoy muy contento”, expresó el francés, que en la próxima ronda se medirá con el checo Jiri Lehecka (19°).

Djokovic volverá a jugar este martes, desde las 7.30 de la Argentina (ESPN y Disney+), frente al español Jaume Munar (41°), buscando un lugar en los cuartos de final. En caso de triunfar, Nole se cruzará en la próxima ronda con el vencedor del duelo entre el canadiense Gabriel Diallo (35°) y el belga Zizou Bergs (44°; eliminó del torneo a Francisco Cerúndolo, que era 19° cabeza de serie).

Novak Djokovic, envalentonado, busca su quinto trofeo en el Masters 1000 de Shanghai HECTOR RETAMAL� - AFP�

Por la parte baja del cuadro, los cruces serán Tallon Griekspoor (Países Bajos; 31°; superó a Sinner) vs. Valentin Vacherot (Mónaco; 204°; desde la qualy) y Holger Rune (Dinamarca; 11°) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (Francia; 37°; eliminó a Taylor Fritz, 5°). De estos duelos saldría el potencial rival de Djokovic en las semifinales.

¿Qué ocurre en la parte superior del draw? Por los octavos de final, el estadounidense Learner Tien (36°) espera por el vencedor del español Alejandro Davidovich Fokina (18°) y el ruso Daniil Medvedev (16°). Por la misma instancia, Nuno Borges (Portugal; 51°) vs. Alex De Miñaur (Australia; 7°), Rinderknech vs. Lehecka y el canadiense Felix Auger-Aliassime (12°) vs. el italiano Lorenzo Musetti (8°).

El australiano Alex De Miñaur, séptimo preclasificado en Shanghai y uno de los mejores jugadores que siguen de pie en el cuadro asiático ADRIAN DENNIS� - AFP�

Entonces, Djokovic, cuarto preclasificado y número 5 del mundo, es el jugador de mejor ranking que queda en Shanghai. Nole es el jugador con más victorias (41) y títulos (4) en la historia del torneo. ¿Podrá sumar más?