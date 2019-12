La moneda de 20 francos suizos con la imagen de Roger Federer que se emitirá en enero próximo. Fuente: LA NACION

Los suizos no suelen ser amigos del alboroto ni de las grandes manifestaciones públicas por sus distintos referentes, sin embargo, eso no significa que no valoren y destaquen a las distintas figuras nacidas en ese país y que trascienden fronteras. Roger Federer es, probablemente, el mayor ejemplo. El tenista de 38 años, una leyenda del deporte, puede caminar sin seguridad privada por las calles de Basilea, donde nació. Ya tiene sellos postales con su imagen y calles con su nombre, pero a partir de enero próximo tendrá un poco más de pudor cuando vea en circulación las monedas con su rostro. ¿De qué se trata? El ganador de 20 trofeos de Grand Slam se convertirá en la primera persona viva cuya imagen será utilizada en monedas de oro y plata de su país, acuñadas por la fábrica nacional de la moneda, Swissmint.

"Gracias Suiza y Swissmint por este increíble honor y privilegio", escribió Federer en sus redes sociales. Una primera moneda conmemorativa de 20 francos suizos (1187 pesos argentinos) con la imagen del tenista helvético empuñando la raqueta para pegar de revés, se emitirá el próximo 23 de enero con una impresión prevista de 55.000 piezas, aunque la preventa de estas piezas de colección comenzó esta mañana y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

La segunda moneda, pero ya de oro y con un valor de 50 francos (2993 pesos), llegará en una fecha todavía no concretada del próximo mes de mayo, informó Swissmint. La casa de la moneda suiza explicó que el motivo de inmortalizar al ganador de 103 títulos en los francos suizos no han sido solamente sus logros deportivos sino también su compromiso social, "especialmente a través de su fundación de ayuda a los niños en calidad de embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)".

Federer, que terminó el año como número 3 del mundo, tuvo una temporada sumamente destacada, con 4 títulos (Dubai, el Masters 1000 de Miami, Halle y Basilea) y un récord de 53 triunfos y apenas 10 derrotas, pero le quedó una espina clavada por haber perdido la final de Wimbledon ante Novak Djokovic, habiendo desaprovechado dos match points con su saque.