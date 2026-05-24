Thiago Tirante se impuso en un debut exigente y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros

En una jornada marcada por el calor en la capital francesa, Thiago Tirante protagonizó un debut de alto vuelo en Roland Garros 2026. El tenista platense superó con éxito su estreno en el Grand Slam sobre polvo de ladrillo al derrotar al español Pablo Llamas Ruíz por 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0. El triunfo no solo le permite avanzar en el cuadro principal, sino que le da la chance de igualar su marca histórica en torneos grandes, un desafío que el platense busca superar en su próximo encuentro.

El match, que se extendió por 3 horas y 28 minutos, fue una prueba de carácter y resistencia. El inicio del choque mostró a un Tirante enfocado y preciso. Durante el primer set, que se resolvió en 45 minutos —el tramo más rápido del partido—, el argentino mantuvo una correcta ejecución estratégica, y quebró el servicio recién sobre el desenlace del parcial para establecer, con lo que estableció una ventaja inicial clave para sus aspiraciones.

Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente en el segundo capítulo. Lo que se perfilaba como una tarde controlada se transformó en una verdadera batalla física. Fue el set de mayor extensión, con una hora y diez minutos de juego intenso. Tras lograr un quiebre que lo dejó 5-4 arriba y con la oportunidad de cerrar el set con su servicio, Tirante sufrió la reacción de Llamas Ruíz, quien recuperó el break y forzó un tiebreak. En esa instancia decisiva, el platense se sobrepuso a un marcador adverso de 4-2 y 5-3, demostrando una fortaleza mental que le permitió adjudicarse el desempate y ampliar la brecha en el marcador global.

El tercer parcial presentó las complicaciones más serias para el argentino. El español, proveniente de la qualy, ajustó sus piezas y no mostró fisuras, llevando nuevamente la definición al tiebreak. Pese a que Tirante estuvo cerca de cerrar el match, el rival remontó un 4-5 y concretó el set, estirando la definición y prolongando la permanencia de ambos en la pista, siempre bajo duras condiciones climáticas. Fue en ese momento cuando el factor climático jugó un rol determinante. El calor extremo que castiga a París hizo mella en la resistencia de Llamas Ruíz, quien experimentó un bajón físico notorio al inicio del cuarto set.

Thiago Tirante sacó provecho del profundo bajón de su rival en el último set BSR Agency - Getty Images Europe

Con un tenis fluido y aprovechando la merma en el estado atlético de su adversario, Tirante cerró el encuentro con un contundente 6-0, reflejando la superioridad mostrada en el tramo final. El próximo escollo para el argentino será el español Alejandro Davidovich Fokina, que venció al bosnio Damir Dzumhur. En caso de concretar una nueva victoria, Tirante superará su registro histórico en Grand Slams, donde hasta hoy nunca había logrado triunfar en dos encuentros consecutivos en un mismo evento, un hito que intentará alcanzar en la siguiente fase de la competencia parisina.

La solidez de Trungelliti

Marco Trungelliti comenzó su camino en Roland Garros con autoridad. El tenista santiagueño, actualmente ubicado en el puesto 81° del ranking mundial, superó con solvencia su compromiso de primera ronda en el Bois de Boulogne ante el local Kyrian Jacquet, número 147 del escalafón y proveniente de la qualy. El triunfo del argentino se selló con un marcador de 6-4, 6-2 y 6-2; demostró superioridad física y tenística a lo largo de los tres sets; ahora, se medirá con el ruso Karen Khachanov, ganador del francés Arthur Gea.

Este éxito no solo significa el avance a la segunda rueda del certamen sobre polvo de ladrillo, sino que refleja un momento de madurez profesional para Trungelliti, que a sus 36 años vive una participación especial en el Grand Slam parisino: volvió a jugar en un main draw de Roland Garros desde 2018 y consiguió su primer triunfo en un cuadro principal de un Grand Slam desde 2021, lo que lo consolida dentro del 100 mejores jugadores del circuito ATP. Es su décima participación en el Bois de Boulogne: en ocho entró desde la qualy, en una ingresó como lucky loser y ahora sacó su boleto en la lista de entrada original como Top 100.