Solana Sierra derrotó a Emma Raducanu y logró el primer triunfo de su carrera en Roland Garros

Solana Sierra, la mejor tenista argentina del ranking mundial (68°), jugó por segunda vez en el cuadro principal de Roland Garros y, si bien tuvo momentos irregulares, hizo suficiente para derrumbar a una exganadora de Grand Slam. En el court 13 del Bois de Boulogne, la marplatense derrotó por 6-0 y 7-6 (6-4) a la británica Emma Raducanu, actual 39° del WTA Tour y sorpresiva campeona del Abierto de los Estados Unidos 2021.

El saque de Solana Sierra en su éxito ante Emma Raducanu en Roland Garros ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La jugadora de 21 años, nacida en la costa bonaerense, que la temporada pasada sacudió el circuito alcanzando los octavos de final en Wimbledon, continúa en la búsqueda de la madurez y de su mejor versión. Y, en el día número 1 de Roland Garros, mostró varios recursos para aprobar el espinoso primer examen. Es verdad que la exnúmero 10 no atraviesa un presente productivo (después de Indian Wells estuvo dos meses sin competir por un virus), pero contó con el aliento del público, que la empujó en momentos complejos del match.

Emma Raducanu, muy lejos del nivel que le permitió ganar el US Open en 2021 Aurelien Morissard - AP

Sierra sacó para ganar el partido (5-4), pero Raducanu (23 años) aprovechó la tensión de la argentina y le rompió el saque (5-5). Sin embargo, la argentina no se desmoralizó, fue insistente y volvió a romperle el saque a su rival (6-5). Volvió a sacar para lograr su primera victoria en Grand Slams por fuera de Wimbledon 2025, pero nuevamente los nervios la traicionaron, falló y Raducanu quebró (6-6). Llegaron al tie-break y allí, finalmente, Sierra pudo desanudar una victoria muy valiosa.

Así cerró el partido Sierra

Solana Sierra defeats Emma Raducanu 6-0 7-6(4) in the opening round at Roland-Garros to earn her very first main draw win in the French capital 🔥 pic.twitter.com/HwDDa6y50l — TNT Sports (@tntsports) May 24, 2026

La argentina logró un 55% de primeros servicios, ganó el 63% de puntos con el primer saque y el 52% con el segundo. No anotó aces, concretó seis de los quinces break points que generó, conectó 24 tiros ganadores y cometió 27 errores no forzados (42 de Raducanu).

¡PRIMERA VICTORIA DE SIERRA EN PARÍS Y AVANZA A LA SEGUNDA RONDA! 🇦🇷🔥



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La próxima rival de Solana saldrá del enfrentamiento entre la italiana y 13° preclasificada en París, Jasmine Paolini, y la ucraniana Dayana Yastremska (45°).