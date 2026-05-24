LA NACION

Solana Sierra derrotó a Emma Raducanu y logró el primer triunfo de su carrera en Roland Garros

Aunque por momentos fue irregular, la marplatense contó con suficientes recursos para batir a la campeona del US Open 2021

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Solana Sierra venció a la británica Emma Raducanu en la primera ronda de Roland Garros
Solana Sierra venció a la británica Emma Raducanu en la primera ronda de Roland Garros Aurelien Morissard - AP

Solana Sierra, la mejor tenista argentina del ranking mundial (68°), jugó por segunda vez en el cuadro principal de Roland Garros y, si bien tuvo momentos irregulares, hizo suficiente para derrumbar a una exganadora de Grand Slam. En el court 13 del Bois de Boulogne, la marplatense derrotó por 6-0 y 7-6 (6-4) a la británica Emma Raducanu, actual 39° del WTA Tour y sorpresiva campeona del Abierto de los Estados Unidos 2021.

El saque de Solana Sierra en su éxito ante Emma Raducanu en Roland Garros
El saque de Solana Sierra en su éxito ante Emma Raducanu en Roland Garros ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La jugadora de 21 años, nacida en la costa bonaerense, que la temporada pasada sacudió el circuito alcanzando los octavos de final en Wimbledon, continúa en la búsqueda de la madurez y de su mejor versión. Y, en el día número 1 de Roland Garros, mostró varios recursos para aprobar el espinoso primer examen. Es verdad que la exnúmero 10 no atraviesa un presente productivo (después de Indian Wells estuvo dos meses sin competir por un virus), pero contó con el aliento del público, que la empujó en momentos complejos del match.

Emma Raducanu, muy lejos del nivel que le permitió ganar el US Open en 2021
Emma Raducanu, muy lejos del nivel que le permitió ganar el US Open en 2021Aurelien Morissard - AP

Sierra sacó para ganar el partido (5-4), pero Raducanu (23 años) aprovechó la tensión de la argentina y le rompió el saque (5-5). Sin embargo, la argentina no se desmoralizó, fue insistente y volvió a romperle el saque a su rival (6-5). Volvió a sacar para lograr su primera victoria en Grand Slams por fuera de Wimbledon 2025, pero nuevamente los nervios la traicionaron, falló y Raducanu quebró (6-6). Llegaron al tie-break y allí, finalmente, Sierra pudo desanudar una victoria muy valiosa.

Así cerró el partido Sierra

La argentina logró un 55% de primeros servicios, ganó el 63% de puntos con el primer saque y el 52% con el segundo. No anotó aces, concretó seis de los quinces break points que generó, conectó 24 tiros ganadores y cometió 27 errores no forzados (42 de Raducanu).

La próxima rival de Solana saldrá del enfrentamiento entre la italiana y 13° preclasificada en París, Jasmine Paolini, y la ucraniana Dayana Yastremska (45°).

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. La gran semana de Navone chocó contra el talento de Learner Tien: cayó en la final de Ginebra
    1

    Mariano Navone perdió la final del ATP 250 Ginebra ante Learner Tien

  2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
    2

    Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

  3. La urgencia estomacal de un tenista francés en Roland Garros y la inesperada respuesta del umpire
    3

    El detrás de escena de Roland Garros: el francés complicado para ir al baño y el duro recuerdo de guerra de Kostyuk

  4. Tirante ganó una batalla de tres horas y media y Trungelliti logró un triunfo muy especial a los 36 años
    4

    Thiago Tirante se impuso en un debut exigente y avanzó a la segunda ronda de Roland Garros