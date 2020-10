Nadia Podoroska, semifinalista de Roland Garros, tiene un coach mental que la ayuda a ignorar los contextos, respirar, visualizar y mejorar su concentración. Crédito: Thomas SAMSON / AFP

Sebastián Torok Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 15:20

Pedro Merani es un entrenador argentino de bowling que vive en Doha y conduce al seleccionado de ese deporte de Qatar. Es, por más curioso que suene, una pieza clave para empezar a entender el gran salto de la rosarina Nadia Podoroska, la impactante semifinalista del Abierto de Francia. Merani desarrolló un método para el funcionamiento mental sobre la base de dos pilares: el bompu zen y la neurociencia. Cada día tiene sesiones, a la distancia, con la jugadora argentina, con objetivos claros y valiosos: que Nadia ignore los contextos, respire, visualice y mejore su concentración.

"Me ha hecho muy bien empezar a trabajar con un entrenador mental, que va del lado del budismo zen, que me ha dado un montón de lecciones, como sacar el contexto de la instancia en la que estoy jugando, no agarrar excusas como puede ser el viento o las pelotas. Pude seguir siendo positiva en el presente, aprovechando cada pequeña oportunidad. Las he aprendido del lado del zen, parece medio loco decirlo y contarlo, pero son cosas que he aprendido en estos tiempos", expresó Podoroska, en rueda de prensa virtual desde París. Cuando la jugadora nacida hace 23 años en Fisherton, Rosario, empezó a competir en la clasificación de Roland Garros, era 131° del ranking y cuando se marche del Bois de Boulogne será, como mínimo, Top 50. Este torneo le cambió la vida.

Pedro Merani, entrenador argentino del seleccionado de bowling de Qatar, desarrolló un método para el funcionamiento mental que ayuda a Podoroska.

Juan Pablo Guzmán, uno de los entrenadores de Podoroska (el otro es Emiliano Redondi, pero permanece en Alicante, donde hacen base), aportó: "Nadia y Pedro tienen una rutina entre ellos, no nos metemos mucho, aunque estamos al tanto. Vienen trabajando desde hace tiempo, pero empezaron más fuerte acá la qualy, en el día a día, para el trabajo de una vez que entra en la cancha jugar, enfocarse, no ir más allá, que la que juega siempre es una rival, sin importar quien sea. Siempre visualizándose ella en un lugar bueno y que se sienta conforme con lo que está. Por las mañanas suele tener una sesión de una hora y media y hablan del día anterior, de lo que viene. No se hace mucho hincapié en la ronda en la que está, sino en seguir trabajando de la misma manera, aspecto que es fundamental para seguir alimentando lo que está haciendo".

Podoroska conoció a Merani a través de sus entrenadores. Al principio observó la propuesta con curiosidad ya que se trataba de un aspecto en el que nunca había trabajado, pero luego lo incorporó con dedicación. "No está relacionado con la psicología sino que es más un entrenamiento mental para la competencia. Tiene ejercicios de relajación, meditación, visualización. Es como un proceso de autoconocimiento. Es como que encontré una seguridad importante", amplió Podoroska. Es, durante estos días de efervescencia, muy protegida por sus entrenadores y familiares: tratan de que reciba la menor cantidad de información sobre todo lo que está generando su tarea en Roland Garros.

Pedro Merani, coach argentino de bowling en Qatar, es una pieza clave, por su conocimiento zen y de neurociencias, en el crecimiento de Podoroska.

"Soy muy respetuoso de su proceso. Le suelo escribir algunas palabras claves, ella lo lee, agradece y sale al ruedo. Si hablamos en la previa de los partidos es por decisión de ella. Es algo muy personal", declaró Merani en el programa 'Puede pasar', de 94.7 FM Radio.

"Nadia me dice: 'Estoy preocupada por el ranking' y yo le digo: 'El ranking no existe'. Uno juega como se siente. Nos peleamos bastante por eso. Al ranking y al dinero no tiene que prestarle atención. El ranking sube porque ella no está apegada a él. Esto no es el fin del mundo, ni es el principio de nada, es solo un partido más en su vida. Ella tiene que estar preparada para las destrezas del otro y atacar las debilidades. Todo lo demás es creación de la mente", fue el mensaje de una pieza muy valiosa de una maquinaria que funciona a la perfección, como nunca antes.

Conforme a los criterios de Más información