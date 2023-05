Roland Garros: Jannik Sinner y los “Carota Boys”, los fanáticos disfrazados de zanahoria que lo alientan y se roban la atención con simpatía

escuchar

PARÍS (Enviado especial).- El Abierto de Francia, el segundo grande de la temporada, va tomando temperatura durante la bellísima primavera parisina, aunque al derramarse el atardecer es recomendable llevar puesto un abrigo, ya que la temperatura suele bajar bastante. La sesión nocturna del estadio Philippe-Chatrier, todo un cambio de tradición puesto en marcha hace dos años, este lunes contó con Jannik Sinner como protagonista estrella. El italiano, de 21 años y octavo preclasificado sobre la terre batue de Roland Garros , es uno de los señalados para conformar una suerte de Big 3 del futuro junto con el español Carlos Alcaraz y el danés Holger Rune. Su debut no tuvo obstáculos: se lució ante el local Alexandre Muller (101°) por 6-1, 6-4 y 6-1, en 1h46m.

Jannik Sinner, en su partido ante Alexandre Muller por la primera ronda de Roland Garros Jean-Francois Badias - AP

La superioridad de Sinner sobre el court central fue tal que, durante muchos momentos del partido, las miradas se las llevó otro atractivo: un puñado de muchachos en la tribuna disfrazados de zanahorias . ¿Cómo? Sí, bautizados como los “Carota Boys” (carota significa zanahoria en francés), se presentaron como los fervientes fanáticos de Sinner, que tiene el cabello pelirrojo y, además, llamó la atención hace unos años comiendo la hortaliza durante un descanso de un partido en el torneo de Viena (cuando generalmente los tenistas eligen otro alimento en la cancha, como la banana).

Los "Carota Boys", fanáticos de Sinner, en una típica postal parisina Twitter

“No tengo idea de dónde son. Cuando entré en la cancha los vi y yo estaba como: ‘Bueno, bien, bienvenidos chicos, es un placer tenerlos aquí’. Es muy lindo, tengo el pelo naranja y solía comer zanahorias en la cancha de Viena. ¡Así que es un buen apodo!”, sonrió Sinner tras el match, cuando el entrevistador le preguntó sobre sus particulares -y ruidosos- fanáticos. Incluso mostraron una suerte de coreografía durante el partido ante Muller y antes del encuentro hicieron una escena breve y cómica, reaccionando cuando otras personas respondían sobre qué jugador ganaría el torneo.

“No estoy seguro de dónde vienen, pero los vi de inmediato. Llaman la atención. Sé que me están apoyando y es un placer tenerlos en la tribuna. Es una bonita combinación entre sus colores y la zanahoria. En Viena me comí una zanahoria y la historia empezó a partir de ahí”, amplió Sinner en la cadena Eurosport. El jugador entrenado por el australiano Darren Cahill (ex coach de la rumana Simona Halep), conectó 30 tiros ganadores y salvó los dos puntos de quiebre para derrotar a Muller.

Su siguiente rival será el alemán Daniel Altmaier (79°), que eliminó al suizo Marc-Andrea Huesler (84°) por 6-3, 6-4 y 6-4. Sinner estará familiarizado con el juego de Altmaier, quien en el US Open del año pasado lo empujó a cinco sets en una batalla técnica y emocional de tres horas y media. El italiano de la localidad de San Candido deberá controlar, entre otros aspectos, el agresivo revés a una mano de su oponente germano. Ya lo sabe: apoyo desde las tribunas de Roland Garros no le va a faltar.