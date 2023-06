Roland Garros: la celebración “a la argentina” de Novak Djokovic después de su triunfo en el abierto francés

escuchar

Nadie podía quitarle la sonrisa a Novak Djokovic después de su brillante triunfo en Roland Garros. El serbio conquistó por tercera vez el abierto francés -las anteriores, en 2016 y 2021-, y además de quedar en solitario como el jugador con más títulos de Grand Slam entre los varones (23, por delante de los 22 de Nadal y los 20 de Federer), también volverá a ocupar el primer puesto del ranking desde este lunes. Todo, después de superar en sets corridos al noruego Casper Ruud.

Djokovic, como se hizo habitual a través de los años, se dejó caer tras ganar el último punto, y luego subió a los palcos para abrazarse con su cuerpo técnico y con sus familiares y allegados. Y después de recibir la Copa de los Mosqueteros, conversó con la prensa internacional sobre el mismo polvo de ladrillo en el que había conseguido una de sus mayores conquistas.

Con Wimbledon en el horizonte, el serbio está a tiro de igualar el récord de la máxima ganadora de Grand Slams, la australiana Margaret Court, que totalizó 24 títulos en singles, uno más que Djokovic y Serena Williams. “¿Y por qué no? Seguimos con esta sensación increíble. Es uno de los momentos más importantes en mi carrera y en mi vida. Estoy muy feliz de compartir estos momentos con mi familia y con mi equipo. Entro yo solo a la pista, pero esto es siempre un suceso del equipo y de mi familia, que me da mucha energía, y mucho apoyo. Estoy muy feliz”, contó Djokovic en un español más que aceptable.

Luego, Alejandro Klappenbach, el enviado de ESPN a París, lo invitó a entonar otra canción futbolera, de las que no necesitan mayores explicaciones. “¿Es una diferente?”, preguntó el serbio. Y el enviado también le contó que es una de las que suelen escucharse en los estadios de nuestro país. Y empezó: “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano, de Nole y Goran (Ivanisevic, su entrenador), todos la vuelta vamos a dar”. Terminó entre risas, con los brazos en alto, con la mejor onda.

Vale recordar que no es la primera vez que Djokovic se prende en estas bromas. en enero pasado, después de su décima consagración en el Australian Open tras superar al griego Stefanos Tsitsipas, el campeón de 22 torneos grandes se animó a cantar “Muchachos”, el tema que identificó a la selección argentina rumbo a la obtención de la Copa en el Mundial de Qatar. Resultó una forma de disfrutar de su enorme momento deportivo.

Antes de empezar a cantar junto con el periodista de ESPN Alejandro Klappenbach, el serbio confirmó que es fan de Messi y que estuvo presente en la final de aquel glorioso 18 de diciembre para nuestro país, entre Argentina y Francia, en el estadio Lusail de Qatar. Y después, empezó a entonar la canción readaptada de La Mosca, con la letra creada por Fernando Romero, un docente de teología, “futbolero maradoniano” -tal como se definió en su momento-, e hincha de Racing. Nole habla seis idiomas y entiende perfectamente el español. Fue un momento divertido, después de la entrega de trofeos, los flashes y la conferencia de cierre que ofrece el campeón del certamen.

Novak Djokovic se animó a cantar “Muchachos”

Este domingo, ante el noruego Casper Ruud, número 4 del ranking, muy hábil sobre polvo de ladrillo y finalista en tres de las últimas cinco finales grandes (Roland Garros 2022 y 2023, US Open 2022). Al principio, a Novak le costó lidiar con los demonios, pero finalmente los expulsó (o los puso de su lado). Venció al nórdico por 7-6 (7-1), 6-3 y 7-5, en tres horas y trece minutos. Después del último punto se desplomó sobre el polvo de ladrillo, boca arriba y con una sonrisa genuina, con la armonía del objetivo (sueño) cumplido.

“Este torneo es el más difícil de ganar para mí. Llegar a ganar 23 títulos (de Grand Slam) es algo soñado, increíble. He sido bendecido con todo lo logrado”, admitió Novak en sus primeras sensaciones. Vistiendo una campera con el número alusivo 23, el campeón dijo: “Vivan el presente, olviden el pasado. Si quieren un mejor futuro, hay que crearlo”. Y antes de despedirse, el serbio no quiso olvidarse de agradecer la presencia de Mbappé, Ibrahimovic, Oliver Giroud y la leyenda del fútbol americano Tom Brady, quienes siguieron la final en el court central Philippe Chatrier.

Todo bien: Novak Djokovic y la Copa de los Mosqueteros que recibió al vencer en la final a Casper Ruud. JULIEN DE ROSA - AFP

Pero el serbio ya piensa en más. Cuando le preguntaron si su objetivo actual es ganar un “24º y un 25º” título de Grand Slam, el serbio declaró a France 2 TV: “Sí, por qué no. Me siento bien este año, he ganado los dos Grand Slams que he jugado (Australia y Roland Garros). Voy a intentar volver a ganar Wimbledon. He ganado los cuatro últimos Wimbledon, me siento bien en la hierba. En caso de ganar en Londres y en el US Open, Djokovic igualará a Rod Laver, el último en conquistar los cuatro grandes (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) en el mismo año, en 1969. “Estoy muy motivado, muy inspirado para seguir haciendo historia en este deporte. Me siento bien con mi cuerpo, me siento bien jugando este tenis”, finalizó.

LA NACION