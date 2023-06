César Farías, a las piñas: la insólita agresión del DT de Aucas contra dos jugadores rivales en la liga ecuatoriana

escuchar

César Farías es un entrenador polémico, que ha tenido más de un cruce con colegas argentinos. En su momento sucedió con Gerardo Martino y hace poco con Fernando Gago, en un duelo de Copa Libertadores entre Aucas de Ecuador y Racing. Pero este domingo fue protagonista de una increíble agresión a dos futbolistas de Delfín, mientras se desarrollaba el partido por la Liga Ecuatoriana de Fútbol.

César Farías, de Aucas, fue expulsado del partido ante el Delfín, en el estadio Jocay de Manta. Transcurría el minuto 13 del primer tiempo cuando en una jugada Luis Cangá, de Aucas, chocó con Juan Ruiz, de Delfín. Este último, debido a la velocidad que iba, cayó sobre el entrenador de Aucas, que estaba en la zona técnica. Y según relata la crónica del diario El Comercio, la secuencia siguió así: Ruiz se levantó e intentó ayudar a César Farías, que de manera sorpresiva reaccionó violentamente y le propinó un golpe en la cara al extremo y luego tuvo la intención de golpear al futbolista con su rodilla mientras este caía, pero no tuvo éxito.

César Farías, técnico de Aucas, perdió la cabeza y fue expulsado por agredir a los argentinos Alexis Rodríguez y Bryan Oyola de Delfín en pleno partido por la #LigaPro.pic.twitter.com/Q6BbMpUHJE — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2023

La situación no quedó ahí, sino que empeoró. Farías empezó a insultar al futbolista que estaba tendido en el campo, mientras que, sus asistentes y jugadores intentaban calmarlo. Las agresiones no terminaron ahí, ya que Farías se dirigió a donde estaba el árbitro Gabriel Ismael González, pero en el camino propinó otro golpe en la cara a un jugador de Delfín (Brian Oyola).

El juez no dudó ni un segundo y le mostró la tarjeta roja a César Farías, que se mostraba agresivo, según las imágenes de los videos que circularon en las redes sociales, y no quería salir del terreno de juego. Una situación increíble. Pocas veces el fútbol vio una imagen así.

El último cruce con Gago, en la actual Copa

El 21 de abril pasado, por la actual Copa Libertadores, Racing recibió a Aucas en Avellaneda. Racing le ganó Aucas por 3-2, pero el conflicto se generó mientras el encuentro estaba empatados en dos tantos. Maxi Moralez protagonizó la jugada que derivó en su polémica expulsión, cuando pisó a Luis Cangá en ataque en una acción que podría interpretarse como inevitable. Gago y Farías empezaron a recriminarle las decisiones al cuarto árbitro, pero terminaron discutiendo entre ellos y Farías le recriminó a su colega de la Academia: “¡Con la manito noooo, a mí no me toqués!”, se le leyeron los labios a Farías.

César Farías vs Fernando Gago. La pelea menos pensada. pic.twitter.com/UEu0nJosLr — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 20, 2023

Gago argumentó que en todo momento intentó “calmar” a su par venezolano colocándole varias veces una mano en el hombro, pero recibió la ira del DT y la acción finalizó con los dos amonestados por el árbitro Christian Ferreyra. “Gago no sé qué me dijo pero me toqueteó tres veces en el hombro y en un momento de adrenalina le di un palmetazo, que no me tocara, que yo no ando toqueteando a nadie”., dijo tras el partido en declaraciones a TyC Sports. Y agregó: “No va a ser el primer técnico argentino con el que me peleo y el último, tampoco”.

Aquella pelea con el Tata Martino

El 21 de julio de 2011, después de un partido chato y, sobre todo, aburrido por la Copa América entre Paraguay y Venezuela, la Vinotinto comenzaba a dominar el encuentro, en el primer tiempo del alargue, con dos remates en el palo. Pero el momento de mayor temperatura que tuvo la noche en el Malvinas Argentinas se dio cuando los técnicos de ambos seleccionados se cruzaron detrás de la línea de cal.

El cruce entre César Farías y Gerardo Martino

El árbitro del encuentro, el mexicano Francisco Chacón, había expulsado a Gerardo Martino, pero este hacía caso omiso al réferi, mientras veía con nerviosismo cómo su equipo se salvaba de los avances venezolanos. Fiel a su estilo controvertido, el técnico de la Vinotino, César Farías, le reclamó al argentino que saliera del campo de juego. A lo que Martino le retrucó: “¡Bobo, a quién te comiste!”.

El forcejeo con Neymar

Unos días antes de ese encuentro, por la misma Copa América, casi si se van a las manos. Neymar y César Farías, en un Brasil vs. Venezuela. El entrenador de Venezuela, ya que habían tenido un encontronazo en el túnel de vestuarios cuando terminó el primer tiempo, por la primera jornada del grupo B. César Farías le recriminó a Neymar su falta de deportividad en los últimos minutos del partido cuando no lanzó la pelota afuera mientras Miku estaba caído sobre el terreno de juego. Pese a que el técnico venezolano atribuyó ese comportamiento a Neymar, el jugador brasileño que no quiso detener la jugada fue el centrocampista Paulo Henrique Ganso, que al parecer no vio a Miku tendido en el piso.

“Hay códigos y respeto en el fútbol, eso era lo que yo exigía”, sostuvo Farías tras el partido. “Lo más correcto era que se echara a un lado para que entrara el cuerpo médico. Eso casi derivó en un gol”, criticó el entrenador de la vinotinto, quien aseguró que hubiera sido “injusto que Brasil hiciera un gol con un jugador tirado en el suelo”.

