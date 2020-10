Nadal y su felicidad: el 20° Grand Slam y el 13° Roland Garros son suyos Crédito: REUTERS / Christian Hartmann

No existe, en el mundo del deporte, una supremacía tan manifiesta como la que exhibió Rafael Nadal en Roland Garros desde el día que pisó por primera vez el polvo de ladrillo parisino. Podría contrarrestarse la aseveración con los nombres de Usain Bolt o Michael Phelps en competencias olímpicas: como tantas veces, se entraría en el terreno del debate sobre si sería lógica la comparación o no. Pero Nadal en París...

Su superficie predilecta. Su cancha preferida. Porque ha perdido partidos en canchas lentas en Roma, en Montecarlo, en Barcelona, en Buenos Aires, en Viña del Mar, pero casi todos en partidos al mejor de tres sets. Para vencerlo en el Abierto francés, al mejor de cinco, sólo unos pocos privilegiados han podido concretar el milagro: el sueco Robin Soderling, en los octavos de final de 2009, y el serbio Novak Djokovic, en los cuartos de final de 2015. Y en un contexto diferente, el español Marcel Granollers en 2016, por la tercera rueda: Rafa no pudo presentarse por lesión.

Los números de Nadal en el Grand Slam en canchas lentas son abrumadores. Increíbles. Irrepetibles. Números que podrá seguir engrosando porque a los 34 años todavía no habla del retiro y ya todos nos hemos sacado de la mente aquella idea de que el físico no le iba a dar, de que no soportaría el desgaste que hace en cada partido, que sus rodillas dirían basta. Nadal no para, y si se lesiona, vuelve. Parece indestructible, como este domingo, en especial en esos dos primeros sets arrolladores.

Acaba de ganar su 13° título en Roland Garros sobre un total de 16 participaciones desde 2005, cuando con 19 años le ganó la primera de las 13 finales que disputó al argentino Mariano Puerta, luego involucrado en un caso de doping. Y este domingo, además, selló otros números impactantes: con 20 conquistas de Grand Slam, igualó la marca del suizo Roger Federer que parecía inalcanzable. El resto de las conquistas del mallorquín, de 34 años, se compone de 4 US Open, 2 Wimbledon y un Abierto de Australia. ¿Roger en Wimbledon? El suizo ganó 8 veces en el All England, pero también perdió cuatro finales. En ese sentido, lo de Nadal es superior. Y otro detalle: el español le ganó a Federer una final de Wimbledon (2008), pero el suizo sólo ganó una vez Roland Garros (2009) y no fue a Nadal en la definición, sino a Soderling.

El código de la gloria: títulos, victorias, sets y minutos

Y hay más: con el éxito en la final sobre Djokovic (quedó con 17 Grand Slams), Nadal alcanzó la marca de 100 victorias en Roland Garros. Un número imponente: su récord es de 100-2, más ese partido por no presentación que en las estadísticas globales no se da como perdido, lo cual es una sutileza. Lo lógico es 100-3. Y la ecuación es sencilla: registra un 97 por ciento de efectividad. Bestial. ¿Sets? Jugó 316 y ganó 286. ¿Tiempo que estuvo en la cancha para el total de sus partidos? 244h10m, o 14.650 minutos. El código ganador de Nadal,el que abre la caja fuerte de la gloria, se traduce entonces con esta combinación: 13-100-283-14.650.

Y dentro de sus derrotados, obviamente no podían faltar argentinos, que sienten una particular atracción por el torneo y la superficie en la que se han formado tenísticamente. Rafa registra 12 victorias en 12 partidos contra los tenistas de nuestro país y sólo ha jugado más de una vez contra Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman, a quienes superó en dos ocasiones.

"En la cabeza de Rafa está ser el más grande de la historia. Al momento de que se encuentra a sólo un Grand Slam de Federer, que ha ganado 35 Masters 1000, hoy en día esa situación está cerca", le dijo Toni Nadal recientemente a LA NACION, antes del abierto francés. Lo conoce desde chico, lo condujo gran parte de su carrera, y sabe bien de lo que habla. No era ningún cuento del tío.

