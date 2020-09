Crédito: twitter @Argentenis1

En una fecha atípica, bajo un clima frío y lluvioso, se puso en marcha una nueva edición de Roland Garros. Sin su colorido recibimiento por parte del público (sólo se aceptan mil espectadores por día), las altas temperaturas y el sol -casi siempre- acompañando, se abrió el tercer y último Grand Slam de la temporada. El primer argentino en tener su debut en París fue Federico Coria (98° en el ranking). El rosarino tuvo un partido disputado frente al taiwanés Jason Jung (125°) y terminó imponiéndose por 7-5, 7-6 (8-6) y 7-6 (7-3) en tres horas y 19 minutos. Así, Coria, logró su primera victoria en el torneo francés y revalidó su gran presente.

De esta manera, Coria sumó el segundo éxito de su carrera en torneos de Grand Slam y curiosamente ante el mismo rival al que venció hace algunas semanas en la primera rueda del US Open por 2-6, 4-6, 6-4, 6-1, 2-0 y retiro. En la siguiente ronda, el argentino jugará con el ganador del partido entre el francés Benoit Paire (25°) y el coreano Soon Woo Kwon (82°).

Coria hizo su estreno absoluto en el main draw de París, una semana después de ingresar por primera vez en su carrera en el Top 100 del ranking mundial. "Estoy transitando el sueño de mi vida. Desde que se reanudó el circuito me están pasando cosas importantes. Este, Roland Garros, es nuestro mundial. Tuve solamente un entrenamiento ayer en el club. Es todo muy loco lo que me está pasando. Siento que el destino me está dando oportunidades y las estoy agarrando. Me siento liviano, lo del top 100 me vino bien, estoy feliz. Son las buenas y hay que aprovecharlas y ojalá que dure bastante", confesó Coria.

Y añadió: "Ayer estaba en el vestuario, entró Rafa, imagínate para mí, estoy en un parque de diversiones. Es una locura. Rafa, Fognini, Feliciano López y no me da para quejarme de las condiciones. Pero la pelota no pica, es muy difícil por el viento y el frío que hace".

Ahora, se juega el duelo de argentinos entre Juan Ignacio Londero (68) y Federico Delbonis (81). Televisa ESPN

Luego, -no antes de las 14 hora argentina- se espera el debut de Diego Schwartzman (11 preclasificado)frente al serbio Miomir Kecmanovic (40), rival que este año ganó su primer título ATP en Kitzbuhel.

Finalmente, la rosarina Nadia Podoroska (130), proveniente de la clasificación, se enfrentará a la belga Greet Minnen (111), en un partido que marcará presencia argentina en el cuadro femenino de Roland Garros después de seis años.

