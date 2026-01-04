El provocador gesto de Fritz a Báez por su altura que desató el impulso de Argentina en la United Cup

Entre 2022 y 2024, el tenista argentino Sebastián Báez no sólo no había podido vencer al estadounidense Taylor Fritz en los cinco partidos jugados entre ambos, sino que la diferencia fue tan amplia que tampoco había logrado sets. Todos los duelos se habían definido por amplio margen en favor del norteamericano, actual número 6 del tour. Por ello, el éxito de Báez por 4-6, 7-5 y 6-4, por la segunda jornada de la United Cup (el certamen mixto que se juega en Australia), tuvo mucho valor. De hecho, por el ranking del rival, se encumbró como el triunfo más valioso del tenista de 25 años nacido en Billinghurst.

La alegría de Sebastián Báez al vencer a Taylor Fritz, 6° del mundo, en la United Cup ANTONY DICKSON� - AFP�

“Después del quiebre del 4-5 del primer set hizo que vaya al banco y me diga que no me podía permitir terminar el partido sintiéndome de la misma manera que me había sentido en los partidos anteriores contra él y rivales de su nivel y lo pude lograr. En ese momento, el capitán del equipo [Sebastián Gutiérrez, que también es su entrenador] estuvo muy presente conmigo, alentándome, apoyándome... y también sentí lo mismo de mis compañeros y de los que estaban allí. Eso me motivó mucho. Por lejos, es mi mejor triunfo: por ranking de él y porque me había ganado muchas veces. Me vengo recuperando de malas sensaciones”, describió Báez, actual 45° del ranking, tras el partido jugado en Perth.

La burla de Fritz y el comentario de Gutiérrez

La burla de Fritz a Báez en la United Cup de Perth

El partido tuvo diversos condimentos, pero uno de ellos, sobre todo, a partir de un provocador gesto de Fritz, dio que hablar. El californiano, que fue 4° del mundo en 2024 y mide casi dos metros (1.96m), le ganó un puntazo a Báez tras un intenso intercambio de golpes, definido con un globo perfecto. Fritz, impulsado por esa delicia técnica, se fue celebrando hacia el banco donde estaban sus compañeros e hizo un gesto para burlarse de la altura del argentino (1.70m). Eso provocó algunas sonrisas entre los integrantes del equipo estadounidense y no pasó inadvertido en el banco argentino. Tras sentarse y tomar unos sorbos de agua, Báez salió impulsado nuevamente a la cancha por algo que le marcó Gutiérrez...

“¡Dale! ¡Dale! Salí a pelearle al flaco éste que te dice que sos chiquitito, dale, dale. Dale peleá, dale", lo incentivó Gutiérrez a Báez, sabiendo cómo tocar su fibra interior [conforman una extensa sociedad jugador-entrenador; el jugador argentino lleva ganados siete títulos del ATP Tour]. El gesto que hizo Fritz en Perth suele verse en la NBA, pero no en el tenis. Los basquetbolistas de la mayor liga del mundo acostumbran hacerlo como para indicar que el contrario no está a la altura o jerarquía, aunque otros también para burlarse de la estatura del rival.

El gesto de Fritz en la United Cup, burlándose de la estatura de Báez; el argentino terminó triunfando en tres sets

En definitiva, la acción de Fritz no pasó desapercibida y hubo un sinfín de comentarios en las redes sociales. Báez logró su segundo éxito frente a un top 10 [el primero había sido ante Andrey Rublev en Bastad 2022; el ruso era 8°] y, si bien el equipo argentino perdió 2-1 la serie por el Grupo A de la United Cup ante EE.UU., el campeón defensor [Coco Gauff a Solana Sierra por un doble 6-1; Gauff y Christian Harrison a Lourdes Carlé y Guido Andreozzi por 6-4 y 6-1], todavía tiene buenas opciones de clasificarse para los cuartos de final. Este lunes, para cerrar el grupo en Perth, se medirán los estadounidenses con los españoles: en la primera jornada, los europeos perdieron por 3-0 con Argentina.

Carabelli perdió pronto en Brisbane

Con la United Cup en marcha, comenzaron los primeros torneo ATP. En Brisbane, Australia, el porteño Camilo Ugo Carabelli (49°) se despidió en la primera ronda, al caer con el estadounidense Learner Tien (28°, flamante campeón de las Next Gen ATP Finals en Jeddah) por 7-6 (7-4) y 6-3, en 1h31m.

El otro ATP de esta semana será en Hong Kong: allí competirán Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.