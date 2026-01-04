Sorpresiva decisión de Djokovic: “Me retiro por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis”

Este domingo por la tarde, una decisión tomada por el experimentado Novak Djokovic sorprendió al mundo del tenis. “Tras considerarlo detenidamente, me retiro por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA). Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se representaron mi voz e imagen”, escribió en sus redes sociales.

Cinco años atrás, el serbio fue uno de los fundadores de esa organización creada con el objetivo de proteger y promover los derechos de los tenistas, tanto hombres como mujeres, mejorar sus condiciones laborales, salarios y la distribución económica del deporte. Algo así como una especie de sindicato.

En 2025, de hecho, esa entidad interpuso una demanda contra la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), acusándolas de operar como monopolios y de limitar el control de los jugadores sobre sus carreras. Las demandas, según el comunicado, “exponen abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores que persistieron durante décadas”.

“Estoy orgulloso de la visión que Vasek [Pospisil, 25° en 2014] y yo compartimos al fundar la PTPA, donde le dimos a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero quedó claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”, agregó Djokovic en su extenso mensaje.

De acuerdo con la página de la PTPA, el serbio era hasta ahora miembro del comité ejecutivo, donde también figura el argentino Diego Schwartzman, y Ahmad Nassar es el Director Ejecutivo desde agosto de 2022.

“El tenis está destrozado”, había dicho Nassar luego de la demanda múltiple. “Tras la fachada glamorosa que promueven los demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados”, añadió.

El posteo de Djokovic en las redes sociales finalizó: “Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero, para mí, este capítulo ya está cerrado”.

La demanda

La PTPA explicó en marzo de 2025 que antes de presentar las demandas se reunió con “más de 250 jugadores de todos los circuitos, incluyendo a la mayoría de los 20 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, para analizar los resultados de la revisión legal”.

La demanda abarcaba diversas áreas, como la eliminación de torneos “rivales” y no oficiales por parte de los circuitos ATP/WTA/ITF, el arreglo de premios para que los torneos no puedan ofrecer más de una cantidad específica, la utilización de puntos de clasificación para disuadir a los jugadores de participar en eventos rivales (incluidos los Juegos Olímpicos), el extenso calendario de once meses sin vacaciones y excesos regulares en la programación que provocan que los partidos se jueguen de madrugada.

La ATP salió en su defensa y en parte de su comunicado denunció entonces: “Si bien la Asociación se mantuvo centrada en implementar reformas que beneficien a los jugadores en múltiples niveles, la PTPA optó sistemáticamente por la división y la distracción mediante la desinformación en lugar del progreso. Cinco años después de su creación en 2020, la PTPA luchó por establecer un papel significativo en el tenis, por lo que no sorprende su decisión de emprender acciones legales en este momento”.