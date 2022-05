Roland Garros: Sebastián Báez quedó a un paso de dar el gran golpe frente a Alexander Zverev

PARIS – Jugar por primera vez en el imponente Philipp Chatrier, rebosante de historia del tenis, repleto de espectadores en un miércoles radiante en la Ciudad Luz. Del otro lado, Alexander Zverev. Un desafío de alta exigencia, ante uno de los mejores del circuito, que Sebastián Báez estuvo a punto de ganarlo con una actuación sensacional: el argentino tuvo un match-point que no pudo aprovechar, y se despidió con una caída ante el número 3 del mundo por 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 7-5, en la segunda rueda de Roland Garros.

Sobre el polvo de ladrillo del court central, el jugador nacido en San Martín, de 21 años, se quedó con las ganas de lograr el primer triunfo de su carrera frente a un Top 10. Casualmente se había enfrentado hace un par de semanas con el alemán en el Masters 1000 de Roma, donde Zverev lo había derrotado en la segunda ronda. Esta vez, por la misma etapa, pero en el abierto francés, el argentino estuvo muy cerca de imponerse al tercer jugador del ranking y semifinalista aquí en 2021, que, ya instalado en la tercera rueda, se enfrentará con el estadounidense Brandon Nakashima.

Lo mejor del partido

Desde el comienzo, Báez empezó a complicarle la tarde al alemán. El argentino tomó nota de lo que tenía que hacer luego de perder con Zverev en Roma. Y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el primer set por 6-2, con dos quiebres de saque y el 79 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio. Ahogado contra el fondo, el alemán no podía ocultar su desesperación; en cada tiro encontraba una respuesta ideal de parte del argentino, que mantuvo el control en el arranque del segundo set, hasta adelantarse 4-1.

Con tiros profundos, Báez arrinconó al alemán contra el fondo; cuando Zverev esperaba un palazo de derecha, venía un drop certero; cuando subía a la red, llegaba un passing o un globo. Báez, que no había fallado una sola derecha durante los 13 primeros games, erró tres drives seguidos y empezó a abrirle la puerta a la recuperación del alemán, que recuperó un quiebre. Sin embargo, Báez logró cerrarlo a tiempo por 6-4.

El match-point que tuvo Báez

El juego cambió de manos. Sascha quebró pronto en el tercero, y también en el arranque del cuarto. Bajó mucho el nivel del argentino, que se enredó entre decisiones que no eran las más adecuadas y errores no forzados. Muy rápidamente Zverev llevó todo al quinto parcial.

Con poco margen para equivocarse, volvió a verse la mejor versión de Báez. Pero también Zverev había levantado, y el duelo ganó en drama. Se ganó los abucheos el alemán con un par de protestas. Tuvo sus oportunidades Báez: en el sexto game, presionó con un derechazo paralelo y la respuesta de Zverev se fue largo por el fondo para el 4-2. Pero el alemán no se rindió y también salió a atacar, y a buscar la red con más frecuencia. La jerarquía del número 3 del mundo se vio en el tiro con el que recuperó el break, un revés paralelo que entró en un rincón mínimo por la derecha del argentino.

Zverev prepara la devolución de revés ante Báez ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Más acostumbrado a estos duelos de máxima exigencia, Zverev se vino a la red y se achicó el espacio para pasarlo, A Báez se le escaparon un par de passings y el alemán igualó la cuenta. El partido entró en una zona de alto voltaje; arriba, las nubes le dan a la tarde parisina un tono cada vez más gris. Con el score 5-4, Zverev quedó 30-40 con su saque tras una volea larga. Báez, después de tres horas y 24 minutos, tenía su match-point.

Pero el número 3 del ranking sacó a la “T” y la devolución de Báez se fue apenas ancha. Sería la única y última oportunidad. Zverev mantuvo, y enseguida, Báez se apuró: dos errores no forzados para quedar 0-30. Su rival vio la ocasión y apuró: acertó un ángulo corto, primero, y consiguió el quiebre en otro revés fallido del argentino. El público ensayó la tradicional ola, como en los grandes encuentros. Zverev no dudó y fue a buscarlo. Báez dejó un revés en la red para quedar match-point en contra, y en el último punto de la tarde-noche de París no pudo con la devolución. El alemán soltó su desahogo y le dedicó un buen diálogo en el saludo final. Báez tomó su bolso y se fue ovacionado. Una situación similar a la que vivió en enero pasado en el Australian Open, cuando cayó en cuatro sets frente a Stefanos Tsitsipas, después de un encuentro muy parejo y entretenido.

No tardó nada en presentarse el argentino ante la prensa. Allí contó: “Tuve mis chances, pero en los momentos importantes, él jugó mejor que yo. Tengo mucho que aprender de este partido. Así es el deporte y el camino es muy largo. Es duro, pero a veces esto sirve para aprender”.

En el análisis, Báez remarcó: “Creo que en los dos primeros sets pude hacer la táctica planteada, pero a medida que pasaron el tercer y el cuarto set perdí lucidez. Después, en un quinto set entran a jugar otro tipo de cosas en un partido, y creo que se me escapó por detalles. . Son cosas que, si las tomo de la mejor manera y sigo el camino que me marca mi coach, puedo sacar cosas buenas de esto, y en el futuro seguir creciendo y ser mejor cada día”.

Alexander Zverev y su esfuerzo para devolver un impacto de Báez; el alemán y el argentino redondearon un partido de alto voltaje en el Chatrier ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Sobre el único match-point que tuvo en su favor, expresó: “Pasaron varias cosas en esa bola. Estaba queriendo adivinar por dónde iba a sacar porque lo venía haciendo bien, pero fue un poco de mala suerte, algo de mala ejecución. Él sacó bien, también. Son detalles. En el mismo set había tenido otras chances. Fue un punto, un error más. Pensé que iba a tener otra oportunidad, pero no se dio. ¿El público? Fue lindo irme de la cancha de esa manera, pero es obvio que no era lo que esperaba, me hubiera gustado irme con la victoria. Yo no pensaba en querer ganar, sino cómo hacerlo y tratar de tener una actitud positiva. Hubo detalles que intentaré hacerlo mejor la próxima vez”.

Báez también se refirió a las palabras de Zverev: “La otra vez en Roma me había dicho que yo era un buen jugador y que tenía mucho futuro, pero fue más que nada el festejo de él, que fue un desahogo por los nervios, y me dijo también que a él le había pasado en la final del US Open [en 2020, cuando perdió con Thiem], y que estas derrotas a la larga me hacen crecer y me hacen mucho mejor”.