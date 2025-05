Román Burruchaga logró, en el Masters 1000 de Roma, el mejor triunfo de su carrera

Román Andrés Burruchaga consiguió, a los 23 años, el triunfo más valioso de su carrera por la jerarquía del torneo, el escenario y el ranking del rival. El hijo de Jorge Burruchaga ya había hecho ruido en el polvo de ladrillo de Roma superando la clasificación, pero se dio el gusto de debutar en el cuadro principal de un Masters 1000 derrotando al turinés Lorenzo Sonego (44°) por 6-2 y 6-3, en un desafío de 1h32m disputado en el court central del Foro Itálico.

Burruchaga siempre dominó el partido ante Sonego y logró un triunfo resonante

“Estoy muy contento. Jugué un partido espectacular. Me sentí muy sólido desde el fondo de la cancha, hice las cosas que tenía que hacer. Estoy muy contento conmigo mismo y quiero disfrutar este momento. No sentí muchos nervios, sinceramente. Además, por cómo se dio el partido, estando todo el tiempo arriba en el score, me mantuve estratégicamente bien todo el tiempo”, celebró Burruchaga, actual 135° del mundo (121° en el ranking en vivo), no bien salió del Campo Centrale y se encontró con su coach, el correntino Leonardo Mayer, uno de los héroes de la conquista de la Ensaladera de la Copa Davis en 2016.

En la primera jornada del tradicional Abierto de Italia, Burru obtuvo su primera victoria ante un rival del top 50 (estaba 0-2) y su segundo éxito en el ATP Tour tras derrotar al por entonces N° 117 Diego Schwartzman, en Córdoba 2024 (0-5 desde entonces). El argentino se plantó con autoridad y conceptos claros, incluso teniendo el público en contra. Logró el 67% de primeros servicios, ganó el 64% de puntos con el primer saque (25 de 39) y 53% con el segundos, además de quebrarle el saque a Sonego en cinco oportunidades.

Jorge y Román Burruchaga en Wimbledon, en 2019, cuando Román compitió en el cuadro de juniors LA NACION

Viene siendo una temporada energizante para el hijo del campeón del mundo en México 1986. En febrero pasado, tras mucha búsqueda, logró su primer trofeo en el Challenger Tour, la segunda división del profesionalismo. Lo logró en el Brasil Tennis Challenger, en un contexto espinoso de intensas lluvias e inundaciones. El torneo de Piracicaba, un municipio del estado de San Pablo, comenzó al aire libre; pero, afectado por las tormentas, finalizó en otro sitio, a casi 200 kilómetros de distancia, bajo techo y con tenistas jugando más de un match por día.

Tras ganar los dos partidos de la clasificación (ante el colombiano Daniel Galán y el español Pablo Carreño Busta) y el del main draw (Sonego), Burruchaga, jugador diestro y de 1,83 metro, tendrá un desafío de alto nivel en la segunda rueda del Masters 1000 romano, ante el ruso Karen Khachanov, 24° del ranking mundial.

Lo mejor de Burruchaga vs. Sonego

Más éxitos argentinos

El triunfo de Burruchaga no fue el único de la jornada para el tenis nacional en Roma. En el primer turno, en el court 14, Francisco Comesaña (24 años, 63°) superó al alemán Daniel Altmaier (71°) por 6-1 y 7-5, en 1h22m. El marplatense, que sumó sus primeras victorias en Masters 1000 en Madrid hace unos días, mantiene un gran impulso sobre la superficie lenta en la gira europea. El próximo rival de Comesaña será el cabeza de serie N° 9, el danés Holger Rune.

En el Nicola Pietrangeli, uno de los courts más importantes y pintorescos del Foro Itálico, el porteño Camilo Ugo Carabelli (60°, 25 años) celebró al derrotar a Carreño Busta (tras perder en la clasificación, entró como perdedor afortunado) por 6-2, 1-6 y 6-3, en 2h06m.

Ugo Carabelli, que logró 30 tiros ganadores (20 de ellos de drive), sumó su tercer triunfo en torneos de Masters 1000, el primero sobre polvo de ladrillo (los otros habían sido en Miami, en superficie dura). En la próxima rueda tendrá un desafío de alto riesgo, ante el alemán Alexander Zverev, el segundo preclasificado.