Román Burruchaga perdió por poco la final del ATP 250 de Houston con Tommy Paul

En un partidazo, a Román Burruchaga se le escapó por muy poco la posibilidad de ganar su primer título ATP en Houston, donde tuvo tres match points, pero finalmente cayó ante Tommy Paul (21º), que lo venció por 6-1, 3-6 y 7-5 en dos horas y 40 minutos de juego.

A pesar de la frustración de no haber podido coronar esta gran semana en tierras norteamericanas, el balance es muy positivo para el bonaerense, que no pudo ocultar su desazón cuando recibió el premio al subcampeón.

Ocurre que para llegar a disputar su primera final del ATP Tour debió dejar atrás al número 33, Brandon Nakashima, en segunda ronda y al número 22, Learner Tien, en cuartos de final (estaba 0-2 contra jugadores del Top 40 antes de Houston).

Tommy Paul levanta el trofeo como campeón del ATP 250 de Houston KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El entrenado por Leonardo Mayer, que venía de ser campeón en el Challenger de San Pablo, trepará 10 posiciones en el ranking y aparecerá en el puesto 61º, su mejor ubicación hasta el momento.

De esta forma, el chico de 24 años no pudo sumarse a los otros cuatro argentinos que habían logrado consagrarse en este torneo: José Luis Clerc (1980 y 1981), Horacio de la Peña (1993), Juan Ignacio Chela (2010) y Juan Mónaco (2012 y 2016).

La tarea de Burruchaga fue de menor a mayor, porque cuando el bonaerense quiso reaccionar ya estaba 0-4 y se le hizo demasiado cuesta arriba el primer parcial. Quizás, la presión de estar jugando la primera final de su carrera le jugó psicológicamente en contra en esos minutos iniciales.

Paul ganó su primer torneo sobre polvo de ladrillo KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero cuando se soltó ya nadie lo pudo atar. En el segundo set todo fue mucho más parejo, con games muy equilibrados en los que Burru logró inclinar la balanza a su favor y emparejar el desarrollo.

En el último parcial hubo más riesgos y más equivocaciones. El argentino tuvo sus chances, pero Paul logró imponer su jerarquía.

Primer set

El encuentro comenzó con el saque de Paul, que no estuvo preciso (malogró tres de los primeros 4 saques), pero que cuando sí logró manejar el punto desde el servicio pudo imponer su juego.

El estadounidense aceleró en el momento justo y aprovechó una serie de errores no forzados del argentino (14 en todo el parcial) para mantener su saque en cero y quebrar dos veces, y así ponerse 4 a 0 en 18 minutos.

Esos primeros games del partido expusieron la concentración y precisión de Paul y el fastidio y la incomodidad de Burru, que cuando terminó de entrar en el partido ya estaba con una desventaja demasiado grande. Para colmo, uno de los golpes con el que más rédito saca (el revés) le falló demasiado.

Lo mejor del partido

El game clave fue el quinto. Porque allí el argentino tuvo la oportunidad de equilibrar un poco las cosas. Tuvo dos break points, pero Paul logró levantarlos con jerarquía y algo de suerte. Y pudo cerrar el juego después de cuatro ventajas.

El 5 a 0 fue demasiado para un Burruchaga que, se repite, tardó en entrar en ritmo. Como si hubiera respetado demasiado a un rival que se supo superior desde el primer instante.

Sin embargo, en otro game muy parejo, el argentino pudo romper el cero y quedar 1-5. Y un dato que evidencia esa paridad en la que entró el partido: los primeros cuatro games duraron lo mismo que el quinto y el sexto.

Muchísimo más suelto, Burruchaga se animó y arriesgó más con buena efectividad. Y aunque la diferencia era amplia (dos quiebres) al menos sirvió para que el estadounidense no creyera que todo sería tan sencillo. Incluso cuando cerró el set con un saque abierto una volea simple hacia el otro lado luego de 40 minutos de juego.

No time to waste ⌛️@TommyPaul1 races through the first set 6-1 against Burruchaga in the Houston final.#USClay pic.twitter.com/N8WkiAArow — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Segundo set

El segundo set comenzó con otro semblante. Porque Burruchaga mantuvo su servicio con autoridad y, al verse en ventaja, cambió el escenario psicológico. De hecho, con un fuerte drive paralelo se quedó con el primer punto del segundo game, lo que obligó a Paul a exigirse para no poner en riesgo su saque.

Pero el estadounidense también empezó a fallar. Y, ante la primera chance de quiebre, el argentino se colocó 2-0 arriba gracias a un derechazo largo del rival.

Fue allí cuando se dio un intercambio de “palazos” en los que Paul fue con todo a recuperar el quiebre ante un Burruchaga que se defendió con eficacia y atacó con fiereza.

Como quien no quiere la cosa, y como si fuera un espejo del primer set, Burruchaga se puso 3-0 arriba en apenas 13 minutos. Con la confianza por las nubes, cerró el game con un drop perfecto que Paul ni corrió.

Entonces, Paul sacó presionado. Y con un saque sólido pudo acortar distancias. Pero Burruchaga, mucho más suelto que en el primer set, sacó a relucir sus armas defensivas y atacó con precisión cuando tuvo la posibilidad ante un rival que luchó cada punto como si fuera el último.

El argentino arriesgó de más en un momento crítico. Estando 30-15 cometió una doble falta y luego intentó un drop que le quedó largo y al que Paul llegó y ganó.

Burruchaga sintió la presión, pero logró salir a flote al levantar cuatro chances de quiebre (la cuarta, con un drop), que hubiera derivado en el 3-2. Pero en el game más largo del partido, la quinta fue la vencida para el tenista local, que recuperó el quiebre luego de que Burru dejara una devolución que parecía sencilla en la red.

El cuarto game fue emotivo. Porque Burruchaga tuvo dos situaciones de quiebre para 4-2, pero Paul pudo aguantarlo y ponerse en ventaja. Pero falló en la primera oportunidad para ponerse 3-3. Sin embargo, un ace extraordinario volvió a darle otra chance, a la que Burruchaga pisoteó con un fuerte derechazo a una esquina. Pero Paul metió otro ace y luego la tiró afuera.

La lucidez del argentino hizo que con un drop tuviera la chance de quiebre por tercera vez. Y entonces sí, Paul la tiró afuera y el segundo set quedó 4-2 para el argentino.

Todo lo bueno que había hecho en el sexto game se derrumbó en el comienzo del séptimo, en donde quedó rápidamente 0-40 con dos errores no forzados. Pero el chico apretó los dientes y salvó los tres quiebres con autoridad. Paul dejó una devolución en la red y con otro tiro ganador Burru se puso 5 a 2.

Battling back 💪



Roman Burruchaga takes the second set 6-3 against Paul!#USClay pic.twitter.com/QiCRFkfFtk — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Paul sacó entonces algo desorientado. Porque el mismo que unos minutos antes ganaba con solvencia el primer set 6 a 1 ahora estaba sacando con el riesgo de perderlo y ceder el segundo parcial 6-2. Pero el tenista local estuvo a la altura, puso las cosas 5-3 y entonces le cedió la presión de cerrarlo al argentino. Algo que ocurrió con una jugada fortuita en la red, luego de 53 minutos.

Quizás un dato clave estuvo en los errores no forzados. Mientras Burru bajó a 9, el estadounidense subió a 17.

Tercer set

En el set decisivo los riesgos y los errores comenzaron a florecer de ambos lados. Fuertes ambos con el saque (el argentino lo mantuvo en cero), Burruchaga, que había tenido dos chances de quiebre en el primer game, logró concretarlo en el tercero, ponerse 2 a 1 y luego confirmar la ventaja al mantener su saque en cero.

En el quinto game hubo un momento crítico para el argentino cuando sacó 3-2 y break point. Pero la devolución del segundo saque se le fue larga a Paul y en el punto siguiente también la tiró afuera, lo que le permitió a Burru salvar el saque y ponerse 4 a 2.

Luego, ambos mantuvieron su saque hasta que Burruchaga, con autoridad y después de desperdiciar tres match points con el servicio de Paul, pudo definirlo 6-4 con su saque, pero cometió cuatro errores no forzados con su drive y Paul logró quebrarle y empatarlo en 5.

Confiado, empujado por el público y con su potente saque, el estadounidense sostuvo su servicio en cero y quedó 6-5 arriba.

Para que todo sea más dramático, Burruchaga quedó 40-0 con su saque y Paul le levantó seis chances de ir al tie-break, buscando cerrar el partido en ese game. Entonces, en su primer match point, el argentino tiró afuera una devolución y vio desde lejos como se le escurrió de las manos la chance de celebrar su primer título.