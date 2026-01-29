Sabalenka venció a Svitolina y jugará la final del Australian Open por cuarta edición consecutiva

Aryna Sabalenka continúa invicta en 2026. Esta madrugada, en un partido cargado de polémicas, la tenista de Bielorrusia venció a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2, 6-3 en una hora y 17 minutos de juego para avanzar por cuarta vez consecutiva a la instancia definitoria del Australian Open. Su rival será la kazaja Elena Rybakina, que derrotó en sets corridos a Jessica Pegula, y reeditarán la final de la edición del 2023 este sábado.

La N° 1 del mundo dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su victoria en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio decisivo en los momentos clave de los dos sets.

Por su parte, Svitolina intentó reaccionar en varios pasajes del encuentro, pero se vio perjudicada por un elevado número de errores no forzados y dobles faltas en momentos determinantes.

El partido también estuvo marcado por temas políticos, ya que el cierre fue tenso y las tenistas no se saludaron en la red al término del encuentro. El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha provocado estas diferencias entre tenistas, y en este caso fue por el apoyo que Bielorrusia ha dado al gobierno de Vladimir Putin. Incluso, antes del comienzo Svitolina tampoco accedió a compartir la protocolar foto post sorteo: solo Sabalenka posó con una niña que representaba a una escuela de tenis infantil.

“No lo puedo creer, es increíble llegar a la final por cuarta vez consecutiva. El trabajo no está hecho todavía. Svitolina ha jugado increíble durante el torneo venciendo a Coco (Gauff) y a Mirra (Andreeva) y estoy feliz de haber podido ganar en dos sets. Estoy muy orgullosa de mí misma”, destacó la N° 1 del mundo tras la finalización del encuentro.

Sabalenka buscará extender la diferencia con Iga Swiatek en el Ranking Dita Alangkara - AP

Sabalenka fue penalizada por sus gritos

La tenista bielorrusa se vio envuelta en una polémica durante el primer punto del cuarto juego del primer set al recibir un punto de penalización por “obstaculizar el juego” cuando gruñó al devolver la pelota.

Sabalenka expresó su decepción al pensar que la pelota iba a caer más allá de la línea de fondo. Sin embargo, resultó que la pelota seguía en juego porque su rival se disponía a ejecutar un golpe para continuar el peloteo. Por este motivo, le cobraron Hindrance a la bielorrusa por una exclamación en medio del punto.

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you… pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

Si bien Sabalenka protestó y solicitó una revisión del video, su pedido no la terminó beneficiando ya que la decisión original se mantuvo después de que la jueza de línea, Louise Engzell, sostuviese que hizo un sonido en medio del punto: “Fue un ‘Uh-aya’. No es tu sonido normal”.

“En realidad, eso nunca me había pasado. Especialmente con mis gruñidos. Me parece muy fuera de lugar. Yo estaba como: “¿Qué? ¿Qué te pasa?”. Creo que fue una decisión equivocada. Me molestó mucho. De hecho, me ayudó y benefició a mi juego“, remarcó en conferencia de prensa.

Sigue haciendo historia en Australia

Con la victoria ante Svitolina, Sabalenka jugará su cuarta final seguida en el Australian Open. A su vez, con la final que disputará este sábado, alcanzó las 7 finales consecutivas de Grand Slam en pista dura, una racha que comenzó en el primer Grand Slam de la temporada en 2023 y que se mantiene tres años después.

Ninguna tenista había conseguido alcanzar cuatro veces seguidas el partido decisivo en el Abierto de Australia desde que Martina Hingis lo hizo en seis ocasiones, una detrás de otra, entre 1997 y 2002 (se llevó el trofeo los tres primeros años). “Un logro increíble, pero el trabajo aún no está hecho”, dejó en claro la bielorrusa.

"I hope she would be proud of me" 🥹💙



Aryna Sabalenka reflects on what her 10-year-old self would say about her tennis achievements 💬 pic.twitter.com/hyGPh2q6ok — TNT Sports (@tntsports) January 29, 2026

Asimismo, de los 49 partidos disputados entre Melbourne y Nueva York (fue campeona del US Open en 2024 y 2025), solo ha perdido dos. En Australia, obtuvo el título tanto en 2023 como en 2024 tras vencer a Elena Rybakina y a Qinwen Zheng, respectivamente. Sin embargo, en la última edición, cayó ante la estadounidense Madison Keys en tres sets.

Sabalenka reeditará la final del 2023

La N° 1 del mundo se enfrentará a Elena Rybakina, que derrotó a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3, 7-6 (7) en una hora y 42 minutos de partido. La kazaja jugará su tercera final de Grand Slam y la segunda en el Australian Open.

Rybakina logró sacar adelante un partido más que complicado, a pesar de haber sacado dos veces para llevarse el encuentro. En el tiebreak, debió salvar dos puntos de set y recién pudo asegurar su pase a la final en el cuarto punto de partido.

La ganadora de Wimbledon en 2022 buscará ganar su segundo major y el primero sobre cemento Dar Yasin - AP

De esta forma, ambas jugadoras se enfrentarán por segunda ocasión en un final de Grand Slam. La vez anterior fue en el Australian Open 2023, donde la bielorrusa venció por 4-6, 6-3, 6-4 a la kazaja para quedarse con el primer Grand Slam de la temporada.

El próximo sábado se enfrentarán por 15ª vez. El historial lo lidera Sabalenka por 8-6, aunque el último encuentro se lo llevó la Rybakina en sets corridos.