Para Gilles Simon, el impacto mediático que generó Roger Federer en su carrera fue negativo para el desarrollo del tenis en la tradicional escuela de Francia. Fuente: Archivo - Crédito: Foto AP / Pavel Golovkin

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2020 • 12:42

Gilles Simon, actual 58° del ranking individual de la ATP y 6° en 2009, es uno de los tenistas franceses más destacados de la última década. Pero además de ser un talentoso estratega, ganador de 14 títulos, es un deportista de 35 años muy pensante, que suele hacer declaraciones fuertes o lanzar mensajes con contenido.

Simon acaba de publicar su biografía, titulada "Ce sport qui rend fou. Réflexions et amour du jeu (Este deporte que te vuelve loco. Pensamientos y amor por el juego)" y, entre distintas anécdotas y reflexiones que se leen en las 192 páginas, hay una que responsabiliza al suizo Roger Federer de que no haya más jugadores de Francia compitiendo en la elite del circuito.

Simon entiende que el impacto mediático que generó Federer en su carrera fue negativo para el desarrollo del tenis en la tradicional escuela de Francia. ¿Por qué? "En este país todo el mundo idolatra a Federer: padres, entrenadores, directores de academias... En el ambiente se respira una veneración total por él y a veces parecemos no darnos cuenta de todo lo demás. En Francia no hemos tenido la suerte de encontrar un Roger, pero es que tampoco hemos podido sacar un tenista del nivel de Marin Cilic, por ejemplo. ¿Por qué?", dice en un extracto de su libro replicado en el diario francés Le Parisien y el sitio puntodebreak.com.

Gilles Simon y Roger Federer en la premiación de Shanghai 2014, tras el título del suizo; se enfrentaron nueve veces y en siete se impuso el ex número 1. Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo / Vincent Thian

El tenis galo tuvo destacados jugadores en la última década, como Jo-Wilfried Tsonga, Gael Monfils y Richard Gasquet, entre otros, sin embargo, ninguno dio el último salto de calidad en los grandes certámenes. "Muchos de nosotros le hemos ganado a Marin (Cilic), pero cuando llega un momento importante no lo hacemos. Los deportistas franceses somos muy endebles a nivel mental y me da la sensación de que llevamos 20 años esperando a un chico que juegue como Federer, creyendo que eso es posible, y no hemos trabajado desde otra perspectiva. Hemos perdido 20 años de formación tenística en Francia por culpa de Roger", sentenció Simon en su publicación.

Según Simon, es positivo que Federer empiece a perder sus récords. "Todavía no nos hemos dado cuenta de que Rafa (Nadal) ha ganado los mismos Grand Slams que él jugando de una manera muy diferente. Creo que sería positivo para este deporte que Federer fuera superado en su palmarés".

Federer y Simon, nacido en Niza, se enfrentaron nueve veces desde 2008 y el suizo se impuso en las últimas siete oportunidades.

Conforme a los criterios de Más información