Serena Williams, Patrick Mouratoglou y las discusiones que tuvieron por el peso de la estadounidense

Patrick Mouratoglou se encumbró como una suerte de gurú del tenis, con profesionales y jóvenes promesas que asisten a su academia en la Riviera Francesa. Claro que fue su vínculo con Serena Williams, a quien entrenó durante 10 de sus 23 títulos individuales de Grand Slam, lo que lo elevó como entrenador, pese a que es observado de reojo por muchos en el mundo de las raquetas debido a su estilo (algunos dicen que es estridente, comercial, presumido).

Más allá de cualquier calificación, es una de las referencias del circuito. Durante una reciente entrevista con The Guardian, Mouratoglou se refirió a un aspecto particular de su sociedad con la menor de las hermanas Williams: el cuidado del peso. El tema surgió a partir de la campaña mediática que la leyenda estadounidense realizó para promocionar un medicamento para bajar de peso. Serena contó que fue Mouratoglou el que le insistió en cuidarse y que, ya retirada, eso influyó en su decisión de buscar ayuda médica.

Patrick Mouratoglou y Serena Williams, una sociedad entrenador-jugadora que funcionó con éxito, aunque la relación también tuvo chispazos DAN PELED� - EPA/AAP�

“Lo recuerdo muy bien. Fue después del embarazo, no inmediatamente después; sé que estas cosas llevan tiempo. Le dije: ‘Mira, esto no es un comentario sobre tu apariencia. No es mi problema’. Pero el tenis es un deporte en el que no puedes permitirte el sobrepeso. Primero, la presión en las articulaciones y en todo es tan grande que tus posibilidades son mucho mayores. Segundo, es un deporte en el que cambias de dirección todo el tiempo y a mucha velocidad. Incluso un kilo de más es mucho. Cuando vas a toda velocidad en una dirección con un kilo de más y luego necesitas parar y volver, el tiempo que pierdes es realmente importante. Solo mira a los mejores jugadores del mundo: Alcaraz, Sinner, Djokovic. Piensa en sus movimientos. El peso estaba afectando sus movimientos”, reconoció Mouratoglou ante el medio británico.

Y prosiguió sobre el tema: “En el caso de Serena, era mayor, así que, por supuesto, su cuerpo no se recuperará igual que antes, y el riesgo de lesión es aún mayor. Tuvimos algunas discusiones por eso. Recuerdo que no le gustó que dijera eso porque creía que la estaba juzgando. Pero le repetí: ‘No me importa tu aspecto. No es mi trabajo. Mi trabajo es tu tenis. Si quieres volver a la cima y hacer historia, tenemos que ser muy eficientes en todos los niveles, incluido este, que para mí era clave’”.

Serena Williams durante su último partido: en el US Open 2022 Charles Krupa - AP

“Ahora que ha perdido todo ese peso, ¿piensas: ‘Bueno, desearía que hubiera hecho esto hace cinco o seis años’?“, le preguntó el autor del reportaje. ”No soy de los que miran atrás y se arrepienten. Pero sí, si ella hubiera estado en esta posición física, los resultados habrían sido mejores", opinó el mediático coach.

El mes pasado, en una entrevista con la revista People, la exdeportista de 43 años reveló que recurrió a una medicación para perder peso, sumándose a una lista de celebridades que utilizaron fármacos GLP-1 para alcanzar sus objetivos de salud. “Me siento genial. Me siento realmente bien y saludable. Me siento liviana, física y mentalmente”, dijo la exnúmero 1 del mundo.

La campaña que hizo Serena

Williams contó que perdió más de 30 libras (unos 13 kilos) gracias al medicamento diseñado, originalmente, para tratar la diabetes tipo 2, pero que en los últimos años fue adoptado para la pérdida de peso bajo prescripción médica. La estadounidense dijo que se tomó el tiempo para estudiar antes de iniciar el tratamiento. “Hice mucha investigación. Me pregunté: ‘¿Es esto un atajo? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles no?’. Quería entender todo antes de hacerlo”, explicó.

Serena Williams, en pareja con Alexis Ohanian, fue madre dos veces: en 2017, de Alexis Olympia, y en 2023, de Adira

La decisión llegó después de sus embarazos. “Nunca había tenido problemas para alcanzar mi peso ideal, sin importar cuánto entrenara. Pero después de tener a Olympia en 2017 por cesárea de emergencia, las cosas cambiaron”, confesó. La leyenda norteamericana fue madre por primera vez en 2017 y, nuevamente, en 2023, cuando nació su segunda hija, Adira.