Serena y Venus Williams jugarán juntas en dobles de Wimbledon tras recibir una invitación

Serena y Venus Williams, las legendarias tenistas estadounidenses, de 44 y 45 años, respectivamente, volverán a jugar juntas en dobles de Wimbledon. Campeonas en seis oportunidades en el césped del All England, recibieron una invitación para actuar en pareja en el tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará el 29 de junio.

Serena, 23 veces campeona individual de Grand Slam, regresó a la actividad hace unos días, en dobles, en el torneo de Queen’s, en pareja con la canadiense Victoria Mboko, 9° del mundo y de 19 años (25 menos que la menor de las Williams). Serena volvió a competir oficialmente luego de casi cuatro años, más precisamente 1376 días. Activa por última vez el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó con la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open, Williams se dio el gusto de jugar y ganar: por 7-6 y 6-2 ante la estadounidense Nicole Melichar-Martínez y la neozelandesa Erin Routliffe, por la primera ronda.

Serena y Venus Williams fueron campeonas de dobles de Wimbledon en seis oportunidades Tim Ireland - AP

Sin embargo, al otro día, en el cuadro individual, Mboko sufrió una lesión ligamentaria y estará ausente durante un tiempo. Entonces se empezó a evaluar quién podría ser la próxima compañera de dobles de Serena. Esta semana, en el WTA 500 de Berlín, la norteamericana jugará con la checa Karolina Muchova (10° en singles). Y faltaba saber con quién jugaría en Wimbledon...

Back together, at Wimbledon 💚💜



Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026

La organización anunció esta mañana lo que se anhelaba: que Serena y Venus lograran una invitación para el cuadro principal de dobles. Ganaron el trofeo en 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016. La última vez que Serena actuó en Wimbledon, el major que ganó siete veces en singles, fue en 2022.

Venus y Serena Williams, en Wimbledon 1997 JYTTE NIELSEN

Wimbledon también anunció a otros invitados, tanto en singles como en dobles. Entre los hombres, por ejemplo, recibieron un wild card el búlgaro Grigor Dimitrov (35 años, actual 169°) y el suizo Stan Wawrinka (de 41 años, 111°, que se retirará al final de la temporada). En dobles, fueron invitados el kazajo Alexander Bublik y el australiano Nick Kyrgios, que está regresando a la competencia.

La polaca Maja Chwalinska, sorpresiva finalista del último torneo de Roland Garros Emma Da Silva - AP

En el caso del cuadro femenino de singles, los organizadores parecieron escuchar los reclamos de los espectadores del tenis y le otorgaron una invitación a la polaca Maja Chwalinska, que no se había podido clasificar directamente para la cita londinense por cerrarse el corte antes de Roland Garros, donde fue finalista.