Tenis 2019: brillos y apagones de una temporada que ya es historia

Federer mantuvo su vigencia; Nadal brilló en la Copa Davis y terminó como número 1, y Schwartzman se lució como el mejor argentino del año Fuente: Archivo

José Luis Domínguez 29 de diciembre de 2019

La lucha por el número 1: Novak Djokovic dominó el ranking durante diez meses, pero Rafael Nadal le arrebató el primer puesto en el sprint final. Así, el español cerró por quinta vez una temporada como número 1 del mundo (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019), cifra con la que igualó a Roger Federer, el propio Djokovic y Jimmy Connors, pero es el primero en conseguirlo once años después de su primer año al tope. Nadal ganó cuatro títulos (Roland Garros, US Open, Roma y Montreal) y fue finalista en Australia, además de ser la llave maestra para la consagración de España en la nueva Copa Davis. El serbio conquistó los otros dos grandes (Australia y Wimbledon), además de Madrid, París-Bercy, y Tokio, pero no le alcanzó y quedó en el segundo escalón por 840 puntos. El Big 3 continuó así su dominio hegemónico, con Federer firme en el tercer escalón, aunque lejos de los dos primeros.

El retiro y el regreso del año: el 10 de enero, el mundo de las raquetas observó con estupor cómo Andy Murray anunciaba entre lágrimas que el Abierto de Australia podía ser el último torneo de su carrera, muy afectado por dolores en la cadera. Pero el británico regresó siete meses después, y a mediados de octubre festejó en el ATP de Amberes, un título modesto pero muy significativo, el primero después de 31 meses de sequía.

Murray y su festejo en Amberes, su primer título en 31 meses Fuente: AFP - Crédito: JOHN THYS

El Peque en el Top 15: Diego Schwartzman redondeó otro gran año, que cerró como el número 14 del mundo. Un título (Los Cabos, sobre cemento), dos finales (Buenos Aires y Viena), cuartos de final del US Open, 40 victorias y triunfos sobre Top 10 como Kei Nishikori (6), Alexander Zverev (6), Dominic Thiem (8) y Karen Khachanov (9) conformaron una gira que ratifica la pertenencia del porteño en la elite del tenis. Además, fue distinguido en Flushing Meadows con el premio a la caballerosidad deportiva.

Schwartzman, entre los ocho mejores del US Open Fuente: AFP

El escándalo de las apuestas: en una entrevista con LA NACION, Marco Trungelliti habló sobre la denuncia que hizo sobre la mafia de las apuestas en el tenis, y cómo esa situación repercutió negativamente sobre él. "Cuando me ofrecieron vender partidos pensé: 'No hay manera, esto no es lo mío, no estoy acostumbrado a estas cosas, viviría con una culpa inhumana'. Hice el reporte a la Tennis Integrity Unit. Y la TIU quiso que yo prestara testimonio en los juicios de (Federico) Coria, (Nicolás) Kicker y (Patricio) Heras. Yo no sabía que ese juicio existía. Sabía que nadie lo iba a tomar bien, pero no me dieron opción. Tuve que decir lo que me había ocurrido en 2015 frente a los tres argentinos. Fue horrible". Trungelliti se mudó a Andorra y recibió varias muestras de apoyo dentro y fuera del circuito (John McEnroe, entre otros destacados), pero le costó volver a enfocarse en su carrera.

Trungelliti realizó una denuncia que sacudió al planeta de las raquetas Fuente: LA NACION - Crédito: Mechi Fuentes/ETQNV

Otra nota negativa: tras 14 años, Argentina sufrió tres casos de dopaje: Mateo Martínez, Franco Agamenone y Luciano Tacchi dieron positivo en un control de la ITF en un M15 en Pinamar. Tacchi fue eximido, tras comprobarse que su falta fue involuntaria.

Nuevo torneo y nuevo campeón: Córdoba se sumó a Buenos Aires como segunda plaza de un certamen ATP en nuestro país, y el estreno tuvo final feliz, con un campeón local. Juan Ignacio Londero, de Jesús María, conquistó su primer título en el circuito mayor al ganarle la final a Guido Pella por 3-6, 7-5 y 6-1; había entrado en el torneo como invitado especial y desde el puesto 69° del ranking.

El fin de un hechizo: después de cuatro finales perdidas, Guido Pella parecía ver cada vez más lejos la posibilidad de ser campeón en un ATP. Sin embargo, en San Pablo, el zurdo de Bahía Blanca quebró el maleficio al vencer al chileno Christian Garín por 7-5 y 6-3, y celebrar su primer título. A partir de ese desahogo, Pella se encaminó hacia la mejor temporada de su carrera, con otra actuación memorable en Wimbledon, donde trepó hasta los cuartos de final con victorias sobre especialistas en césped como Milos Raonic y Kevin Anderson.

Pella y un torneo inolvidable: llegó a los cuartos de final de Wimbledon Fuente: Reuters

Horacio Zeballos, histórico: el zurdo marplatense se convirtió en el primer argentino entre los varones en ingresar en el Top 5 de dobles. Llegó al número 3, sólo detrás de los mejores doblistas del mundo, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. En una temporada notable y con distintos compañeros, obtuvo dos Masters 1000 (Canadá, con Marcel Granollers, e Indian Wells, con Nikola Mektic) y el ATP Buenos Aires, junto a Machi González, y fue finalista del US Open (con Granollers), Eastbourne y Córdoba (con González) y Bastad (con Federico Delbonis).

Los número 1 argentinos: Gusti Fernández conquistó tres Grand Slams, el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y finalizó por segunda vez -previamente en 2017- una temporada como líder del circuito de tenis adaptado. Totalizó 46 triunfos y 10 derrotas. También se impuso en el Super Series de París, los Juegos Parapanamericanos de Lima, y Roma, y fue finalista en los Super Series de Nottingham, St. Louis y el ITF 1 de Melbourne.

Orgullo argentino: Gustavo Fernández (tenis), traslada la bandera argentina en la ceremonia de apertura de los Panamericanos de Lima Crédito: Hector Viva /Lima 2019

Entre los juniors, Thiago Tirante también terminó el año en lo más alto con una carrera increíble: el jugador surgido en La Plata ganó 18 partidos en los últimos tres torneos que disputó, la Copa del Mundo de Yucatán, el Eddie Herr y el Orange Bowl, y en la recta final superó por apenas 40 puntos al danés Holger Vitus Nodskov Rune. Tirante fue el cuarto argentino entre los varones en cerrar una temporada como número 1 junior, después de Federico Browne (1994), Mariano Zabaleta (1995) y Axel Geller (2017).

¿Quién esa chica? Cori Gauff fue la revelación indiscutida del circuito femenino. Con apenas 15 años, la juvenil nacida en Delray Beach irrumpió de manera fulgurante en el WTA Tour: ingresó en Wimbledon como invitada desde la qualy y alcanzó los octavos de final, incluida una victoria sobre la legendaria Venus Williams en el estreno. También llegó a la tercera ronda en el US Open y conquistó su primer WTA en Linz desde la qualy. Con pocos torneos profesionales encima (hay un límite de participación por edad) terminó 2019 en el puesto 68°, pero su potencial es enorme. Gauff es una de las caras de la renovación en el tour femenino, que incluyó a la australiana Ashleigh Barty (23 años) como número 1 y a la canadiense Bianca Andreescu (19) como campeona del US Open.

El partido del año: Novak Djokovic y Roger Federer protagonizaron una final increíble en Wimbledon. El serbio se consagró por quinta vez en el All England al superar al suizo por 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6 y 13-12 (7-3), en 4h57m. En un partido que quedará siempre en la memoria por su alto nivel de emotividad y disputa, Djokovic salvó dos match points en el decimosexto game del set final, cuando Federer sacó 40-15 y 8-7 y ya todos tenían preparados los celulares para filmar. Nole le quebró el servicio al suizo, sostuvo su juego de saque (9-8), siguieron saque a saque hasta el 12-12, que derivó en el tie-break (Wimbledon es el único torneo con ese desempate en el quinto parcial). La final fue dirigida por el argentino Damián Steiner, despedido luego por la ATP por realizar declaraciones públicas.

Con el sello de Piqué: la Copa Davis se convirtió en un certamen que se define en una semana, en sede "neutral" y series reducidas. La competencia, renovada con el impulso del Grupo Kosmos que tiene al defensor de Barcelona como representante más visible, se realizó en Madrid y quedó en manos de España, el local, con un Nadal decisivo, sobre todo en los duelos ante Rusia y Argentina. Lo bueno: crecieron los premios, los partidos son más cortos y abundaron las emociones. Lo malo: está mal ubicado en el calendario (después del Masters) y eso conspira contra la presencia de varias figuras; en varias sesiones hubo poco público en las tribunas.

Piqué y la Copa Davis: el futbolista y empresario impulsó cambios históricos en el torneo de la Ensaladera Crédito: Twitter Gerard Pique

El dueño de las polémicas: Nick Kyrgios dominó ampliamente este rubro. El australiano se lució con varios puntos espectaculares, dignos de su talento, pero fue más noticia por sus reacciones incorrectas. Fue descalificado en Roma por arrojar una silla al medio de la cancha, y en Cincinnati fue multado en 113.000 dólares por "abandonar la cancha sin permiso, proferir obscenidades y por su conducta antideportiva hacia su rival", el ruso Karen Khachanov. Pocas semanas después recibió otra multa de 25.000 dólares por su mal comportamiento y una sanción en suspenso de 16 semanas. La pena se hará efectiva si comete otro acto de indisciplina hasta fines de marzo próximo.

Kyrgios y su reacción desmedida en el Masters 1000 de Roma 01:08

Video

Federer, en Argentina: después de siete años el Maestro suizo regresó a nuestro país para una exhibición, con Alexander Zverev como compañero de gira en lugar del lesionado Del Potro para un encuentro en el Parque Roca, ante unos 15.000 espectadores. Más allá del partido en sí, el mundo del tenis argentino se rindió con admiración y respeto a una auténtica leyenda viva del deporte.

Del Potro, ovacionado en el Parque Roca durante la exhibición de Federer. El tandilense no juega desde mediados de junio Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El gran ausente: Juan Martín del Potro sólo jugó cinco torneos, dentro en una temporada marcada por los problemas físicos. Disputó Delray Beach, Madrid, Roma, Roland Garros y Londres, con 8 triunfos y 4 derrotas y los octavos de final en el polvo de ladrillo parisino como mejor actuación. Los dolores en la rodilla derecha no lo dejaron tranquilo y su 2019 concluyó a mediados de junio, cuando fue operado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro en Barcelona. Mientras continúa su rehabilitación, el tandilense espera volver al circuito en 2020.