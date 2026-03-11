Davidovich Fokina recibió una indicación de su entrenador argentino Mariano Puerta que no pasó inadvertida

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina, número 19 del ranking mundial, se midió con el estadounidense Learner Tien, en Indian Wells, con el objetivo de avanzar a los cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez desde abril del año pasado, en Montecarlo. Sin embargo, el jugador nacido en Irvine (California) y entrenado por una figura como Michael Chang, salvó dos match points y fue quien se impuso, por 4-6, 6-1 y 7-6 (7-4).

Davidovich Fokina y Learner Tien tras la victoria del estadounidense en Indian Wells CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Así, Tien llegó a su primer cuarto de final de Masters 1000 y, con 20 años y 3 meses, se convirtió en el estadounidense más joven en alcanzar esa instancia en Indian Wells desde que, precisamente su entrenador, Chang, lo lograra en 1992. Pero más allá de las estadísticas y la confirmación del crecimiento tenístico de Tien (en la próxima ronda se medirá con el italiano Jannik Sinner), el partido jugado en el estadio principal del torneo californiano dejó una acción que no pasó inadvertida.

Se produjo cuando el reloj marcaba una hora y diez minutos de juego. Tien estaba por sacar por 5-1, para cerrar el set, y desde el rincón del equipo del malagueño Davidovich Fokina se escuchó, muy claramente, en castellano: “Dejalo este game. Arranquemos el tercero sacando. Dale, vamos”. La indicación fue del argentino Mariano Puerta, que es el entrenador del español desde diciembre. El pedido del zurdo cordobés fue con la intención de que su pupilo se dejara ganar ese game y comenzara el set definitorio con su servicio, lo cual podría representar una ventaja.

¿Qué ocurrió en ese séptimo y último game del segundo set? Efectivamente, Davidovich Fokina no ganó ningún punto y Tien defendió su servicio y se adueñó del parcial.

Mariano Puerta, extenista argentino y actual entrenador de Davidovich Fokina

Antes de comenzar a entrenar al español, Puerta trabajó hasta el año pasado como coach del estadounidense Brandon Nakashima. Como jugador se encumbró como una de las valiosas piezas de la Legión, el grupo de tenistas albicelestes nacidos entre 1975 y 1982 que a partir de 2000 logró grandes resultados en el tour y recobró la popularidad del tenis en la Argentina después de Guillermo Vilas, José Luis Clerc y Gabriela Sabatini. Esa generación de talentosos tenistas tuvo una cuenta pendiente, la conquista de la Copa Davis, y una mancha, los casos de doping. Fueron siete en total y Puerta fue protagonista en dos de ellos, siendo el primer reincidente de dopaje de la historia del deporte de las raquetas.

La indicación que Puerta le dio a su pupilo

¡Suban el volumen! 🔊



🗣️ "Dejalo a este game y arrancamos el tercero sacando", las palabras del entrenador de Davidovich Fokina a su pupilo cuando el español caía 1-5 ante Tien en el segundo set. 😳



📺 Mirá #IndianWells en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/tZeQknDHjG — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 10, 2026

El 5 de junio de 2005, Rafael Nadal ganó la primera de las catorce Copas de los Mosqueteros que atesoró, al derrotar a Puerta en la final por 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 y 7-5. En octubre de ese mismo año se hizo oficial el caso de doping de Puerta, por etilefrina, en una prueba correspondiente a la definición ante Nadal. Recibió una pena de ocho años reducida a dos y la orden de devolución de los premios del semestre, aproximadamente US$ 887.000.

En su alegato ante los tribunales y la prensa, Puerta aseguró que, minutos antes de la final en París, se sentó en el restaurante de los jugadores junto con la actriz Sol Estevanez, por entonces su mujer, y luego fue a cambiarse para el partido. En ese lapso, su esposa bebió agua con gotas de Effortil, una medicación que utilizaba para los dolores menstruales y que contenía etilefrina.

Nadal, con la Copa de los Mosqueteros 2005, tras vencer a Puerta en la final Archivo

Luego, mientras ella se encontraba en el baño, Puerta regresó a la mesa y se sirvió, en el mismo vaso, agua de una botella que llevaba consigo. Y que así fue cómo, según explicó, ingresó en su cuerpo la sustancia prohibida, que se receta para tratar la presión arterial baja, pero también tiene como efecto ser un estimulante cardiorrespiratorio y, por esa razón, está incluida dentro de la lista de materiales prohibidos. La aclaración siempre llamó la atención... Hasta que, en agosto de 2020, en un reportaje con LA NACION, Puerta finalmente confesó que el alegato utilizado para tratar de que le redujeran el castigo “fue mentira”.