Horario de Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud por el Masters 1000 de Indian Wells 2026

Este miércoles, no antes de las 17.20 (horario argentino), el español Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y el noruego Casper Ruud (13°) se enfrentan en el marco de los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026. El encuentro se disputa en el court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

‘Carlitos’ se metió en la instancia de los 16 mejores del “quinto Grand Slam” al derrotar al francés Arthur Rinderknech (28°) por 6-7 (6), 6-3 y 6-2. Busca su noveno título en esta categoría que, a su vez, sería el tercero en Indian Wells tras las consagraciones en 2023 y 2024, ediciones en las que derrotó al ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-2, y 7-6 y 6-1, respectivamente. Además ganó dos veces en Madrid y una en Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati.

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Indian Wells en 2023 y 2024, por lo que sueña con levantar su tercer trofeo CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El noruego, por su parte, avanzó de ronda tras dejar en el camino al monegasco Valentín Vacherot (26°) por 3-6, 6-3 y 6-4. En caso de dar el batacazo y pasar a cuartos de final, igualará su mejor participación en el certamen californiano, la de 2024, cuando cayó en dicha instancia contra el local Tommy Paul. En su vitrina hay apenas un Masters 1000: Madrid 2025, edición en la que derrotó al británico Jack Draper en la final. Además, perdió las definiciones de Miami 2022 (7-5 y 6-4 vs. Alcaraz) y Montecarlo 2024 (6-1 y 6-4 vs. el griego Stefanos Tsitsipas).

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el ganador del mano a mano entre el británico Cameron Norrie (29°) y el australiano Rinky Hijikata (117°).

Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Día : Miércoles 11 de marzo.

: Miércoles 11 de marzo. Hora : No antes de las 17.20 (horario argentino).

: No antes de las 17.20 (horario argentino). Estadio : Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.

: Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. TV : No disponible en la Argentina

: No disponible en la Argentina Streaming: Disney+ Premium.

El historial lo domina ampliamente Alcaraz, con cinco triunfos contra apenas uno de Ruud en el Round Robin del ATP Finals 2024. El español, por su parte, festejó en los cuartos de final del ATP 250 de Marbella 2021 y el ATP 500 de Pekín 2023, en las finales del Masters 1000 de Miami y el US Open 2022, y en las semifinales del ATP 500 de Tokyo 2025, en el último enfrentamiento entre ambos.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alcaraz corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.09 contra los 9.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Ruud.