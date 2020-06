Me gusta Me gusta

La fuerte reacción de los mejores jugadores del mundo de tenis adaptado al enterarse, una vez tomada la decisión, de que su torneo no había sido incluido en el próximo US Open, que incluyó la palabra "discriminación" por parte del australiano Dylan Alcott, movió los cimientos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) y de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Tras una teleconferencia que los jugadores de tenis en silla de ruedas, entre ellos, el cordobés Gustavo Fernández, número 2 del mundo, calificaron como "muy productiva", la USTA se disculpó por la falta de comunicación y ofreció tres opciones respecto al futuro.

Sostener la cancelación de las competencias de tenis adaptado masculino, femenino y de quads del próximo US Open pero abonar una compensación económica, fue la primera opción . Vale aclarar que los quads son los jugadores que presentan un mayor grado de discapacidad, con daños en al menos tres extremidades; Fernández juega en la división más competitiva, la de los que perdieron la funcionalidad parcial o total de una o ambas piernas a causa de amputación, lesión medular o daño nervioso.

Mucha gente me dice que no es discriminación porque cancelaron también juniors y mixtos. Éstos aún pueden jugar dobles del mismo sexo, y los juniors, que no reciben pago, en el cuadro principal

Dylan Alcott, Nº 1 de tenis adaptado