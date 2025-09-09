Horacio Zeballos, recibido por sus compañeros de Copa Davis en Países Bajos al grito de “¡dale campeón!"

Tres días después de consagrarse en el dobles del US Open (y de sufrir algunas demoras en los vuelos), Horacio Zeballos llegó a la ciudad neerlandesa de Groningen, donde el equipo argentino de Copa Davis se medirá con Países Bajos, el viernes y sábado, por la segunda ronda de los Qualifiers. No bien el marplatense entró en el vestuario del estadio MartiniPlaza de la localidad ubicada a 180 kilómetros de Ámsterdam, nació el grito de ‘¡Dale campeón! ¡Dale campeón’.

Fran Cerúndolo, el single 1 de Argentina, saludando a Horacio Zeballos en Países Bajos Prensa AAT

El zurdo Zeballos, de 40 años, recibió el afectuoso saludo de cada integrante de la delegación que capitanea Javier Frana. Su presencia jerarquiza el equipo que buscará el triunfo en Países Bajos: el mejor doblista argentino de la historia, actual número 5 del ranking ATP (número 1 en mayo del año pasado), formará pareja con Andrés Molteni, al igual que en enero pasado, cuando la Argentina venció a Noruega, de visitante, en la primera rueda de los Qualifiers.

“¡Dale campeón! ¡Dale campeón!"

Recibimiento de Horacio Zeballos por parte del equipo argentino de Copa Davis.mp4

La valoración de Zeballos en el equipo de Copa Davis se modificó rotundamente de un año a otro, de una capitanía (Guillermo Coria) a la otra (Frana). La temporada pasada, pese a estar en un momento extraordinario (se convirtió en el primer argentino en ser número 1 del ATP Tour), no jugó en el equipo y tampoco estuvo citado para los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero aquel mal trago ya es parte del pasado y Zeballos disfruta de un momento radiante.

Este lunes, durante la primera jornada del equipo nacional en Groningen, Frana se había referido al valor de contar con Zeballos: “Para nosotros, Horacio es un fenómeno, es el número 1, es uno de nuestros líderes en el grupo y eso va más allá de si gana o pierde. Se le dio sumar un nuevo título de Grand Slam [en junio había ganado Roland Garros, también con el español Marcel Granollers], al principio se le negaron un poco, pero como todas las cosas, al que persevera se le terminan dando las cosas. Es alguien que nos contagia un positivismo especial”.

El abrazo entre Javier Frana y Horacio Zeballos en el vestuario del equipo de Copa Davis, en Países Bajos Prensa AAT

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña (debutante en la competencia) fueron los primeros argentinos en entrenarse este martes, a las 11 de Groningen. Luego practicaron Francisco Cerúndolo y Molteni. Está previsto que Zeballos realice su primer entrenamiento en la tarde neerlandesa, junto con Molteni y Etcheverry.

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, junto con el debutante en la competencia Francisco Comesaña, en Países Bajos Prensa AAT

A propósito de la superficie que presentó Países Bajos para la serie, el equipo argentino “quedó conforme”, según se comunicó oficialmente. La superficie rápida es de acrílico/poliuretano y presenta “una textura áspera”. Los jugadores coincidieron en que “el pique es bajo, que la pelota patina y que es un poco más rápida” de la que se utilizó en la última serie, frente a Noruega. “Es un poquito inconsistente. Hay lugares en los que el pique suena más hueco y eso hace que la pelota responda de forma irregular dependiendo de si pica en un lugar donde está firme o en uno donde está hueco”, detalló Frana.

La serie se abrirá el viernes, desde las 9 de la Argentina (TyC Sports y DSPORTS); se jugarán dos singles. Al día siguiente, desde la misma hora, se disputará el punto del dobles en primer lugar y continuará con los singles. El estadio, con capacidad para 3855 personas, ya fue utilizado por Países Bajos, por ejemplo, en febrero del año pasado, en el triunfo 3-2 ante Suiza por la primera ronda de los Qualifiers.