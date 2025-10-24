Alexander Bublik lo hizo de nuevo y nada menos que ante Jannik Sinner: la acción que provocó una ovación en Viena
En el US Open ya se había dado una situación curiosa que sorprendió y le causó gracia al 2 del mundo
- 4 minutos de lectura'
No pasaron ni dos meses y volvieron a verse las caras. Son protagonistas por los que vale la pena pagar una entrada. Uno de ellos, nada menos que el 2 del mundo, pero ha sido el 1 y podría volver a serlo perfectamente: el italiano Jannik Sinner.
El otro es el kazajo Alexander Bublik, de 28 años, una mezcla de talento y locura que se divierte a su manera. Al principio, sus “ocurrencias” en la cancha fueron observadas de reojo. No sólo saques de abajo: también ha pegado un smash al lado de la red con la raqueta invertida. Todo sonaba a irreverente. Con el tiempo se lo fue aceptando. Muchos rivales sonríen, quizá para no alterarse en sentido contrario.
Esta vez la cita fue en los cuartos de final del ATP 500 de Viena. El anterior duelo, el séptimo del historial entre ambos, había sido el 1° de septiembre y por un Grand Slam: el US Open. Fue en los octavos de final, en el Arthur Ashe, y el score resultó lapidario en favor de Sinner: 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 1h21m. Fue el partido que menos tiempo demoró el italiano para ganar un partido de Grand Slam. Cuando se cruzaron en la red fue todo sonrisas, más que nada por la reacción de Bublik, que sorprendió a su rival en todo sentido...
Luego de felicitarlo, le dijo: “Eres tan bueno...Esto es una locura. No soy tan malo, qué mierda”, y Sinner no pudo contener la sonrisa, entendiendo la impotencia del momento, la incredulidad de Bublik. Que minutos más tarde volvió a apelar a su creatividad: “Es como un jugador generado por inteligencia artificial“.
Y vaya si Bublik, 16° del mundo, tenía razón para sentirse así en un año muy productivo para él. El US Open llegaba con tres títulos: el ATP 500 de Halle (venciendo al propio Sinner y a Medvedev), el ATP 250 de Gstaad y el ATP 250 de Kitzbühel. Y luego del Grand Slam de Nueva York, volvió a festejar en el ATP 250 de HangZhou, China.
En Viena, volvieron a verse las caras y terminaron igual: a las sonrisas. Evidentemente, el kazajo sabe cómo romper la seriedad que impone Sinner. Lo que no quita que, durante el partido en el que el N° 2 del ranking mundial se impuso por 6-4 y 6-4, Bublik haya hecho de las suyas, llevándose los aplausos de la concurrencia y sin ningún gesto adicional de Sinner más que declararse “vencido” por la inventiva.
Fue cuando el perdedor, estando 3-5 y 30-0 en el primer set, consiguió un ace sacando de abajo con slice. Nada nuevo en su repertorio. Sólo que esta vez lo ejecutó frente a uno de los más encumbrados del circuito. Sí, como se suele decir, “no respeta ni al 2 del mundo”.
“Ha sido un partido duro, estoy contento con la victoria. Me esforcé en las devoluciones lo más posible, él sacó muy bien hoy. Es un jugador muy peligroso, pero me mantuve muy sólido”, celebró Sinner después de su victoria, en declaraciones a la agencia AFP.
Sinner, que aspira a un cuarto título en este 2025, se verá en las semifinales con el australiano Álex De Miñaur, séptimo del mundo y tercer cabeza de serie de este torneo. De Miñaur derrotó en su duelo de cuartos al italiano Matteo Berrettini (59º) por 6-1 y 7-6 (7/4).
El saque que “sorprendió” al 2 del mundo
¿ACE SACANDO DE ABAJO? COSAS DE BUBLIK 😅— ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 24, 2025
📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de #DisneyPlus.#Viena pic.twitter.com/wBvUP9SwLN
Sinner también habló de su saque. “Para mejorarlo lo he practicado bastante. También hay que ser bastante valiente a veces. Hoy estaba sacando muy bien. Sin duda, es un golpe en el que aún no me siento tan cómodo ni seguro. Pero siento que cada día cambia un poco. Hoy metí un gran porcentaje. Estoy muy contento. Intentamos seguir adelante y seguir presionando. El próximo partido será aún más difícil. Alex está jugando un tenis excelente. Estuvo muy reñido en Pekín. Va a ser un partido muy duro y físico. A ver qué nos depara el futuro”.
Sinner y Zverev son los dos primeros cabezas de serie en la capital austríaca, donde no compite el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz. Zverev (2°), por no presentación del neerlandés Tallon Griekspoor.
El final, con ace y sonrisas
Sinner 🤝 Vienna— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2025
It’s a 3rd semifinal in the Austrian capital for @janniksin as he defeats Bublik in straight sets ⏩️#ErsteBankOpen pic.twitter.com/nKHPstzAUP
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Jannik Sinner
“Es una gran bofetada". Sinner suma críticas por no jugar la Copa Davis en Italia: la bronca de una leyenda de su país
"Tenerlo es un enorme privilegio". Quién es el experimentado fisioterapeuta argentino que incorporó Jannik Sinner a su equipo
"No guardo rencor". El fisioterapeuta involucrado en el doping de Sinner rompió el silencio y contó cómo fue su reencuentro con el tenista
- 1
Fórmula 1: la batalla de los rookies tendrá su máximo capítulo en la primera práctica en México
- 2
Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del “Gol del Año” de la MLS
- 3
Copa Sudamericana: Lanús tenía todo bajo control, pero se cuidó demasiado y Universidad de Chile lo castigó
- 4
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 13