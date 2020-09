Diego Schwartzman avanzó a los cuartos de final en Roma. Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 16:17

Diego Schwartzman fue de menor a mayor y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras vencer al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-2 y 6-4. El triunfo resultó muy valioso para el argentino, ya que en el tercer parcial estuvo en desventaja por 4-2. Su remontada tendrá premio: lo espera Rafael Nadal en la próxima instancia.

Schwartzman llegó por cuarta vez a los cuartos de final en un torneo de este nivel y la segunda en Roma, tras su acceso a semifinales hace un año. El argentino, de 28 años, se había presentado en el Foro Itálico ayer con una victoria ajustada sobre el australiano John Millman (43) por 6-4 y 7-6 (7-1).

El argentino ha llegado al menos a los cuartos de final en sus últimos cuatro torneos sobre polvo de ladrillo de la temporada 2020: en Córdoba, Buenos Aires y Kitzbühel. El porteño intentará igualar las semifinales firmadas un año atrás en el Foro Itálico (perdió ante Djokovic) ante uno de sus rivales imposibles: Nadal domina por 9-0 el historial.

El partido entre Schwartzman y Nadal se jugará este sábado, no antes de las 15.30 (hora de Argentina).

Nadal que superó al serbio Dusan Lajovic por 6-1 y 6-3. El mallorquín, en plena cuenta atrás para intentar ganar su decimotercer Roland Garros en París, disputaba su segundo partido desde el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

El primero había sido el miércoles y fue un auténtico paseo (6-1, 6-1) ante su compatriota Pablo Carreño (18º del ránking ATP y reciente semifinalista en el Abierto de Estados Unidos).

En el partido ante Lajovic, Nadal dio sus primeros signos de cansancio cuando pensaba tener el partido sentenciado, con 4-0 a favor en el segundo set. El serbio le presionó entonces, ganando tres juegos seguidos, pero la estrella española finiquitó el duelo a continuación.

Djokovic también avanza

Djokovic se anotó ootro triunfo en Roma. Fuente: Reuters

Novak Djokovic va reencauzando su camino después de la polémica desatada en el US Open. El tenista número uno del mundo avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse sin pasar demasiados apremios sobre su compatriota Filip Krajinovic por 7-6 (9-7) y 6-3.

El serbio, de 33 años, había superado en la ronda inicial al italiano Salvatore Caruso (87°) por 6-3 y 6-2 y hoy empleó dos horas y nueve minutos para doblegar a Krajinovic (29°) para instalarse entre los ocho mejores del certamen, 12 días después de haber sido descalificado en Flushing Meadows, debido a que golpeó sin intención con un pelotazo a una jueza de línea en el partido de cuartos de final que disputaba ante el español Pablo Carreño Busta (18°).

A menos de diez días de Roland Garros, aplazado excepcionalmente al otoño europeo a causa de la pandemia de coronavirus, Djokovic prosigue con su adaptación al polvo de ladrillo, aunque permitiéndose algunos fallos inhabituales, como una doble falta en el tie-break del primer set en la primera de sus tres bolas de set. Así, necesitó casi una hora y media para adueñarse del primer parcial.

Una rápida rotura de servicio en el segundo set le permitió al líder del ranking gestionar con tranquilidad el final del partido en este torneo romano.

Se trató del triunfo 921 para Djokovic en el circuito ATP. Una buena manera de salir adelante luego del traspié en Nueva York. En definitiva, lo más importante para él fue haber vuelto a la normalidad, después del escándalo que dio la vuelta al mundo.

Djokovic, cuatro veces campeón en el Foro Itálico y máximo favorito al título en la edición 2020, jugará su próximo partido mañana ante el alemán Dominik Koepfer (97°), que superó al ascendente local Lorenzo Musetti (249), de apenas 18 años. El resultado de ese encuentro fue 6-4 y 6-0 para Koepfer.

Osaka no jugará en Roland Garros

La japonesa Naomi Osaka, reciente campeona del US Open, anunció que no tomará parte de la próxima edición de Roland Garros, el tercer torneo de Grand Slam de 2020, debido a problemas físicos y a que no está debidamente preparada aún para jugar en superficie de polvo de ladrillo.

"Desafortunadamente no podré jugar el abierto este año. Mi pierna todavía me duele y no tendré tiempo suficiente para prepararme y competir en polvo de ladrillo, estos dos torneos (en alusión el US Open que se jugó sobre cemento) están muy cerca uno del otro en el calendario de este año, así que no iré a París", comunicó Osaka en su cuenta oficial de Twitter.

Conforme a los criterios de Más información