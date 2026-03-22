Tomás Etcheverry rompió una barrera personal y está por primera vez en los octavos del Masters 1000 de Miami

Habían pasado 25 torneos de la serie Masters 1000, los torneos más trascendentes del tour detrás de los Grand Slams, con muy pocas alegrías. Pero, en el cemento de Miami, Tomás Martín Etcheverry cambió la ecuación y por primera vez está en los octavos de final de un certamen de este nivel. El jugador de La Plata, de 26 años, y ubicado en el puesto 32° del ranking, se impuso al joven español Rafael Jódar (109°) por 7-5 y 6-4, en una hora y 50 minutos, y dio otro paso firme en la gira estadounidense de canchas duras.

Etcheverry, ya instalado en los octavos, espera al ganador del cruce entre el estadounidense Tommy Paul y el ascendente belga Raphael Collignon. Este domingo, frente a Jódar, estuvo muy sólido con el saque -ganó el 76% de los puntos con el primer servicio y salvó el único punto de quiebre que enfrentó-, capturó dos de las seis chances que tuvo con el saque del español, y terminó con números interesantes: 8 tiros ganadores y apenas 9 errores no forzados, contra 27 winners y 19 equivocaciones de Jódar. La consistencia de Tomy fue importante para pasar de ronda sin demasiadas complicaciones.

Una celebración de Tomás Martín Etcheverry, tras ganar un punto importante contra Jódar Dino García

“Estoy súper bien, jugué increíble. Sabía que tenia que jugar en este nivel porque este chico juega muy bien, y tenia que estar firme si quería ganar. Creo que el de hoy fue uno de mis mejores partidos del año”, destacó Etcheverry en declaraciones a ESPN. De hecho, el argentino tuvo que enfrentar un trance complejo en el epílogo del primer set, cuando los golpes del madrileño, de 19 años, lo dejaron set-point en contra (4-5 y 30-40); consiguió dar vuelta la cuenta a continuación al quebrar a Jódar y luego llevarse el capítulo inicial con su servicio.

El Retu, como se lo conoce, tiene un buen saldo de 13 victorias y 5 derrotas en lo que va de la temporada. Llegó a la tercera ronda en el Abierto de Australia, a las semifinales en el Argentina Open, y celebró el primer título ATP de su carrera, nada menos que en un torneo de la serie 500, en Río de Janeiro. Las dos victorias que lleva en Miami -venció al belga Zizou Bergs en el estreno- le permitirán subir al menos un par de puestos, ingresar en el Top 30, y quedar muy cerca de igualar el mejor ranking de su carrera (27°, alcanzado en febrero de 2024).

Sobre este momento de regreso entre los mejores, el jugador entrenado por Waly Grinovero señaló: “Si un jugador se lo propone, y trabaja duro, y se va a dormir sabiendo que da el 100 por ciento en todo, las cosas llegan. Este deporte es largo, y te abre un montón de puertas. Si uno lo quiere, con sacrificio las cosas llegan”.

Etcheverry es uno de los dos argentinos en acción todavía en el cemento de Florida, sede del segundo Masters 1000 de la temporada. El otro es Francisco Cerúndolo, 19° del ranking, que se jugará el lunes su pasaje a octavos frente al ruso Daniil Medvedev, 10° del mundo. Será el primer encuentro entre el jugador porteño y el nacido en Moscú.

En el dobles, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers avanzaron a los octavos de final del torneo de parejas al derrotar al portugués Francisco Cabral y al austríaco Lucas Miedler por 6-4, 5-7 y 10-5.

Estos son los resultados del domingo en Miami: