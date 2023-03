Tomás Martín Etcheverry, en pleno ascenso: “Quiero romper la barrera del Top 50″

escuchar

Tomás Martín Etcheverry estrenó este lunes el mejor ranking de su carrera: 61°. Nacido en La Plata, surgido de la generación 99, el Retu -un apodo que lo acompaña desde chiquito- es uno de los pocos jugadores de nuestro país que consiguió sacarle jugo a la gira sudamericana de polvo de ladrillo, con los cuartos de final que alcanzó en el Argentina Open y la final que disputó en el ATP de Santiago, en la que cayó ante el chileno Nicolás Jarry; fue su primera definición en el circuito mayor. Así escaló 21 posiciones desde fines de enero pasado, cuando era el 82° de la clasificación semanal del tour. Hace un año, cuando todavía disputaba los Challengers, ocupaba el puesto 123°.

Le tocó una primera final ATP “de visitante”, ante un jugador local como Jarry, que también disputaba una definición después de mucho tiempo, y un par de días después de la escandalosa salida de Diego Schwartzman, casualmente tras perder también con Jarry, entre abucheos del público. En la final, el jugador chileno se impuso por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 6-2, en un duelo parejo, y Etcheverry se fue aplaudido.

“Estaba tranquilo. Traté de hacer mi tenis, mis cosas. La gente fue respetuosa, mas allá de que quería que ganar mi rival. Busqué no engancharme en nada raro, ni hacer nada para que no hubiera problemas”, le contó a LA NACION en el comienzo de una charla previa a lo que viene: su debut en el cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, que comenzará en las próximas horas. Así, sin descanso, del tour de canchas lentas al cemento californiano. Los cambios abruptos que impone el circuito. El sorteo le deparó un estreno de campanillas, ante un exnúmero 1 del mundo, el británico Andy Murray.

Sobre el polvo de ladrillo de Santiago, y en la mejor semana de su carrera, Etcheverry venció a jugadores con más oficio que él en el tour: el italiano Fabio Fognini, el serbio Dusan Lajovic y sus compatriotas Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez. “Siento que jugué un gran tenis en esa semana. En la gira hay jugadores que tienen mucha experiencia, pero creo que ya venía jugando bien, más allá de los resultados. En Córdoba perdí ahí nomás con Joao Sousa; en Buenos Aires jugué tres sets con (Cameron) Norrie, y en Río de Janeiro perdí un partido apretado con Ramos Viñolas. Creo que el nivel para jugar ATP está, por ahí falta un poco más, pero es mi primer año en el circuito grande, y en la final estuve cerca de ganar mi primer título, así que siento que estoy por el buen camino”, analiza.

Ya en Buenos Aires, durante el Argentina Open, mostró algunas variantes en su tenis. “Estoy siendo mucho más agresivo. Al mismo tiempo, juego más tranquilo, confiando más en mis golpes. Hay grandes cambios desde que arranqué con Wally (Grinovero, su entrenador). Eso es lo que me pide mi cuerpo técnico, aunque también depende de cada partido, a veces toca adaptarse un poco al rival”, cuenta Etcheverry.

Tomás Etcheverry viene de jugar en Chile su primera final en el ATP Tour FELIPE ZANCA - PHOTOSPORT

El ascenso en el ranking lo sitúa en posición de ingresar de manera directa en más torneos, sin tener que acudir tanto a las qualies, y empezar a afirmarse más en la gira ATP y menos en el Challenger tour, la categoría inferior que transitó hasta el año pasado. Habrá que jugar más torneos en canchas rápidas y también bajo techo; así lo exige el calendario de la ATP.

Con buena altura (1,96m) y mucha potencia, Etcheverry sabe que puede conseguir resultados interesantes fue del polvo de ladrillo: “Creo que mi juego se adapta muy bien a esa superficie. Me gusta el cemento, me gusta jugar indoor. Pero tengo que seguir aprendiendo. Tengo claro que, a medida que siga subiendo, me tocará jugar más en cemento, y ahí se juega tirando más [a las líneas]. También hay que mejorar el saque y agarrar más experiencia. De hecho me voy ahora por primera vez a Indian Wells, y no sé con qué me voy a encontrar. Pero también sé que si sigo jugando en este nivel puedo subir más, y eso es muy positivo para mí”. En enero pasado se dio el gusto de ganar su primer partido en un Grand Slam, en el Australian Open, donde superó la primera rueda antes de despedirse frente al italiano Jannik Sinner.

El slice de Tomás Etcheverry; el jugador platense consiguió este lunes llegar a su mejor ranking, pero aspira a más Roberto Castro @robycomby

Atrás quedaron las dudas de otros momentos, cuando la incertidumbre hacía pensar hasta dónde se podía llegar. “Eso está siempre, cuando no se dan determinadas cosas. El año pasado me costó meterme en el nivel ATP, no se me daban los resultados. Pero te apoyás en tu equipo, eso es lo más primordial. También estoy convencido que, cuando uno quiere algo, hay que darlo todo para lograrlo. Yo trabajo duro desde muy chico, y cuando hay que hacer tal cosa, se hace, porque a la larga el trabajo paga”, asegura Etcheverry. ¿Qué viene en la hoja de ruta? “Quiero seguir creciendo, romper la barrera del Top 50 y jugar todos los torneos que pueda en el nivel ATP”, afirma con confianza. Para el Retu, se vienen nuevos desafíos, otras experiencias, el momento de empezar a codearse con las figuras del tour.