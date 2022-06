Toni Nadal, el tío de Rafa, habló sobre la lesión y el futuro del tenista español

No pasaron ni 48 horas de otra gesta épica de Rafael Nadal en París, donde levantó su decimocuarto título de Roland Garros, y la imagen que se vio fue muy fuerte. El tenista mallorquín reapareció en Barcelona pero no de la manera que uno espera de un hombre que acaba de tocar la cima y aparecer en todos los medios del mundo por su conquista deportiva. Rafa bajó de un auto para ir a la revisión médica y debió hacerlo apoyado sobre muletas. Un indicador más -por si hacía falta- del padecimiento que sufre por una lesión crónica en el pie izquierdo, y de la que se pronunció una vez que finalizó la final en el polvo de ladrillo del Abierto de Francia, donde superó al noruego Casper Ruud.

“No puedo seguir jugando con el pie dormido. Es obvio que no puedo seguir jugando en las circunstancias en las que estoy, así que voy a tratar de encontrar una nueva solución. Aquí he podido jugar en unas condiciones extremas, con inyecciones en los nervios para dormir el pie, por eso he podido jugar. Mi doctor me ha puesto anestesia en los nervios y eso me quita esa mala sensación en el pie, pero también conlleva un riesgo y puede producir otras cosas por ahí. Pero, por supuesto, Roland Garros es Roland Garros y quería darme la oportunidad de poder hacer algo”, dijo Rafa, en la conferencia posterior a la conquista de París. Se refería a la enfermedad de Müller-Weiss, que sufre desde hace 18 años.

Rafa Nadal con muletas vuelve a casa tras visitarse con el doctor Cotorro. Solo dos días después de ganar su 14o Roland Garros. Sobre las sensaciones, “no tengo sensaciones”, responde entre risas ⁦@JugoneslaSexta⁩ ⁦@elchiringuitotv⁩ pic.twitter.com/K0KdC5RUGC — Marc Fuster (@mfuster) June 7, 2022

Esta mañana, Toni Nadal, tío, mentor y formador de Rafa, habló sobre la lesión de su sobrino y la posibilidad de que esta dolencia le impida continuar con su carrera. “Yo no tengo esa sensación. Yo tengo la sensación de que él va a seguir. Estamos pendientes de ver el tratamiento, si va bien. Si no, pues, tendría que hacerse otras cosas, ya veríamos. Yo siempre procuro ser un tipo positivo y tengo la confianza de que todo vaya bien”, expresó en el programa “Alguien tiene que decirlo”, por Radio Mitre.

Y continuó: “El problema se le detectó en 2004, y en el 2005 se le confirmó la lesión en el escafoides del pie [izquierdo]. Eso es una cosa rarísima, que se va desarrollando y va causando cada vez más dolor hasta que llega un momento en el que tienes que tomar una decisión distinta. Porque hasta ahora él ha ido capeando el dolor, aguantándolo, pero llega un momento en el que impide entrenar con normalidad. Por eso ahora ha buscado un tratamiento diferente”.

Sobre si esto afecta su espíritu y sus ganas de continuar en el alto nivel, Toni Nadal señaló: “Cuando te entrenas con intensidad, el pie sufre más y llega un momento en el que te planteas ‘tengo que cambiar o no quiero seguir así', pero le han augurado que este tratamiento va a ir bien, así que vamos a esperar. Recuerdo un día en Montecarlo me dijo ‘estoy harto de tener dolor’. Este año, igual, pero después él va a jugar. Es decir, que te afecta [anímicamente] cuando tienes dolor. Él sabe que con una operación dejaría de tener dolor, pero le imposibilitaría jugar tenis en el máximo nivel. Esta es la realidad que vive...”

Rafael Nadal posa con la copa que ganó por 14a. vez en Roland Garros en el Puente Alejandro III, con la Torre Eiffel de fondo

El comunicado de su equipo

Desde el entorno de Nadal, se emitió un comunicado para contar cuáles son los pasos por seguir. El texto dice lo siguiente: “Ayer martes, dos días después de la victoria en Roland Garros, Rafa Nadal fue a Barcelona durante el día donde fue visitado por el Dr. Angel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, de la RFET y Director de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis. La programación incluía realizar en la clínica Teknum de Barcelona un tratamiento de radio frecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en el area de la lesión que padece Rafa Nadal. Nervios sensitivos que ocupan el dolor en la zona afectada y dan sensibilidad en ella. Con este tratamiento el nervio se queda temporalmente adormecido. Rafa se encuentra ya en casa, y estará 3 o 4 días con actividad física normal de mantenimiento. Será después cuando en función de la evolución del tratamiento y siempre que este sea positivo, retomaría los entrenamientos en pista. No descartamos que se podría llegar a realizar un segundo tratamiento en función de la evolución en la próxima semana”.

Una lesión dolorosa

El propio Rafael Nadal explicó cómo hace para jugar aun con una lesión tan dolorosa: “Se ha hecho un bloqueo a distancia, con inyecciones que repercuten en los nervios. Estoy jugando sin dolor, pero con cero sensación. Es como cuando te duermen en el dentista. Ahora vamos a volver a casa y a hacer una intervención en los dos nervios. Son unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil, que podrían quitarme la sensación (negativa) en el pie; se trata de inhibir el nervio, quitar esa sensación de dolor permanente. A ver si se puede dejar el nervio medio dormido y tener esa otra sensación: aunque me lo deje con poca sensibilidad, el objetivo es que me lo deje con poco dolor”.

Según el lenguaje médico, el tratamiento consiste en “insertar una aguja especial bajo la guía de rayos X o ecografía hasta que se asienta junto al nervio que se va a tratar. Una vez en posición, se da energía a la punta de la aguja utilizando impulsos de radiofrecuencia para reajustar la función a del nervio dañado”. A los 36 años, Nadal sigue asombrando dentro y fuera del court, buscando soluciones para tratar de seguir compitiendo en alto nivel y para no tener consecuencias el día de mañana.