Es el 128° del mundo, entró en el Abierto de los Estados Unidos desde la clasificación, y este miércoles logró el mayor triunfo de su carrera al eliminar a Stefanos Tsitsipas, 7° del ranking, en una formidable batalla de cinco sets. Dominic Stricker, un zurdo de 21 años, con revés de dos manos y mucha determinación, dio el gran impacto en esta jornada del US Open. Y se impuso por 7-5, 6-7 (2-7), 6-7 (5-7), 7-6 (8-6) y 6-3. Cinco sets, tres tie-breaks y cuatro horas y cuatro minutos de partido, después de levantar un 3-5 en el cuarto parcial. ¿Más? Sí. Ya en el quinto set, durante el descanso previo al cierre del partido, en lugar de mostrar tensión o ansiedad, cantó un tema de Whitney Houston que sonaba en todo el estadio

“Lo he conseguido de alguna manera, no sé cómo. La verdad es que me he quedado sin palabras, pero es un día inolvidable”, dijo Stricker, de 21 años, que sólo había ganado un partido de Grand Slam antes de esta semana. “Mesentí muy bien desde el primer punto, con toda la gente alentando, a él o a mí. Pude disfrutarlo desde el comienzo. Y sí, estuve quiebre abajo en el cuarto, y pude volver. La verdad es que me quedé sin palabras por lo que pasó. Es increíble para mí estar en la tercera rueda del US Open”.

El saludo de Stefanos Tsitsipas a Dominic Stricker, tras la rutilante victoria del suizo en el Grandstand SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dominic Stricker se convirtió en el tercer suizo en ganarle en cinco sets a un Top 10 en el US Open, tras los pasos de -lógicamente- Roger Federer y Stan Wawrinka. Nacido en Grosshöchstetten, en el cantón de Berna, tuvo un buen paso por el circuito junior, y se consagró campeón juvenil de Roland Garros en 2020. Luego llegó el tiempo del salto al profesionalismo, y allí contó con la ayuda de Federer, que lo llevó a una pretemporada en Dubai, a fines de ese mismo año. El año pasado, fue semifinalista en el Next Gen ATP Finals, el certamen de fin de año que reúne a las ocho mejores promesas Sub 21. En esta temporada, mientras jugaba Challengers, buscó también disputar algunos torneos de la gira ATP.

Dominic Stricker singing along to ‘I Wanna Dance with Somebody’ by Whitney Houston in his last changeover before taking out Tsitsipas pic.twitter.com/VLRTzPzn6e — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 30, 2023

Como profesional, el año pasado había jugado la qualy, de la que se despidió en primera ronda. Volvió a la etapa de clasificación la semana pasada. En su segundo partido, se enfrentó con el español Pablo Llamas Ruiz. Stricker salvó un match-point cuando estaba 8-9 en el tie-break del último set. Increíblemente, la lluvia frenó el partido por unas horas. Al regreso, el suizo fue mejor en los dos puntos siguientes y se quedó con el encuentro.

Se ganó la entrada al cuadro principal con un cómodo triunfo sobre el argentino Thiago Tirante. Derrotó en la primera rueda al australiano Alexei Popyrin, y este miércoles tuvo enfrente a Tsitsipas, un adversario con mucha más experiencia en esta clase de encuentros. Pero Stricker se plantó desde el comienzo a darle pelea y desde el puesto 128° de la ATP. le provocó otra frustración a su encumbrado adversario.

Para el tenista griego, finalista este año del Abierto de Australia, fue otra enorme decepción. En Nueva York nunca avanzó más allá de la primera semana. El año pasado se despidió en el estreno ante Daniel Galán, y en la tercera de 2021 cayó frente a un juvenil Carlos Alcaraz, de apenas 18 años entonces.

“Me siento mucho mejor como jugador ahora que el año pasado, seguro. Siento que mi tenis ha crecido. También me siento más en forma física, y eso ayuda mucho. El ranking ya mejorará, sé que primero tengo que seguir haciendo las cosas bien”, comentó Stricker hace unos días. “Afuera del circuito todo se trabaja más en serio, y estoy haciendo eso, tratando de ser más profesional”, agregó.

Su entrenador es el alemán Dieter Kindlmann, que trabajó previamente con varias figuras del tour femenino, como Maria Sharapova, Madison Keys y Aryna Sabalenka, y decidió focalizar en mejorar las habilidades diarias del jugador suizo. “He trabajado con varias tenistas de alto perfil, pero veo un talento inmenso en Dominic. Al mismo tiempo, considero que hay muchas cosas que tenemos que trabajar, no sólo dentro de la cancha, sino también afuera. Y eso significa ser profesional, para convertirse en un Top 100, luego Top 80, o un Top 50. Hay que paso a paso, pero tiene que aprender lo que implica trabajar en el gimnasio, con el fisioterapeuta, hacer ejercicios de prevención, prestar atención a los detalles y planificar la temporada por completo”, fue la evaluación de Kindlmann.

Dominic Stricker y su revés de dos manos, en acción en el US Open SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra área en la que Stricker comenzó a trabajar de manera enfática fue en seguir una dieta. “Hay que estar más atento a lo que se come, en la noche previa a un partido, lo que se come después de un partido para recuperar energías. Esa es una de las cosas que han cambiado mucho”, contó su entrenador. Y sí, hubo restricciones: “Antes, Dominic comía muchas galletitas o chocolate. Ahora, bastante menos. Por supuesto, a veces es necesario. pero no todos los días. Le digo que a veces, en lugar de una gaseosa, puede beber más agua”.

Después de ganarle a Tsitsipas, Stricker habló de esta dieta: “No creo que haya cambiado demasiado, pero si me di cuenta de que eso iba a ayudarme a afrontar partidos duros como el de hoy. Es un un poco menos de azúcar, menos chocolate, y todo eso. Es bueno comprobar que mi físico está preparado para jugar cuatro horas en este nivel de intensidad”.

El drive de Dominic Stricker, en acción en Nueva York Manu Fernandez - AP

La tercera rueda le depara a Stricker un adversario que tampoco ostenta grandes antecedentes en esta etapa de los Grand Slams: el francés Benjamin Bonzi, 108° del ranking, que eliminó al local Chris Eubanks en cuatro parciales.

Además, Novak Djokovic volvió a arrasar; esta vez, ante el español Bernabé Zapata Miralles, 76° de la ATP, con parciales de 6-4, 6-1 y 6-1. El serbio, que tiene garantizado volver a la cima del ranking al final del torneo, ya puso pie en la tercera ronda y se enfrentará con su compatriota Laslo Djere (38°). Nole apenas ha cedido diez games entre su debut del lunes y este cotejo ante Zapata Miralles. “Aún puedo jugar mejor que eso. Todavía me muevo bastante bien para ser tan viejo”, bromeó Djokovic, de 36 años, y que regresó a Nueva York luego de una temporada forzada de ausencia, por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

