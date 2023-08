escuchar

Con toda la confianza encima, Sebastián Báez dio un muy buen primer paso en el US Open. El tenista bonaerense, que viene de obtener dos títulos consecutivos (Kitzbühel, sobre polvo de ladrillo, y Winston Salem, en cemento), se presentó en Flushing Meadows con un sólido triunfo sobre Borna Coric, 23° del ranking, por 7-5 7-5 y 6-1.

Para Báez, se trató de su primera victoria en el cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos, donde se había presentado el año pasado con un tropiezo en el debut. Al mismo tiempo, consiguió su 11° triunfo consecutivo, en lo que ya es la mejor racha de su carrera. Ubicado en el puesto 32° de la clasificación semanal del circuito, el jugador surgido en San Martín demostró porqué atraviesa su mejor momento de la temporada, y volvió a derrotar a Coric, al que había superado el viernes pasado, en la semifinal de Winston Salem.

Báez se dio el gusto de celebrar su primera victoria en el main draw del último Grand Slam de la temporada AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su próximo adversario será el brasileño Felipe Meligeni Alves, un adversario que viene de eliminar a dos argentinos (Federico Coria y Facundo Bagnis) en la qualy, y desde el puesto 168° del ranking se metió en el main draw; en la primera rueda superó al australiano James Duckworth.

“Estoy contento. Hubo un poco de nervios en el cierre, pero en las primeras rondas siempre está esa ansiedad. Yo venía con lo justo de Winston Salem, así que estoy contento de pasar primera ronda y seguir adelante. Desde luego, ya sabía cómo jugaba él , también en los momentos importantes sabía lo que iba a hacer”, expresó Báez, el tercer argentino en la segunda ronda neoyorquina luego de los éxitos de los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo el lunes.

Báez, al saque en su duelo contra Coric AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Puede ser que esté con mucha confianza. Este es mi segundo año en el nivel ATP, y aprendí mucho. No me había ido bien el año pasado en esta etapa de la temporada. Son experiencia, aún me queda mucho por aprender”, contó Báez sobre la realidad de sus últimas semanas. Sobre la comodidad en el resultado, analizó: “Creo que también pesó un poco la semifinal que tuvimos hace pocos días. Yo soy más joven, eso jugó un poco más de mi lado para la recuperación, a él lo vi un poco más cansado y eso me daba más ganas de correr siempre una bola más. Eso ayudó a que en los momentos decisivos se produjeran esos quiebres”.

Aunque los rankings marcan buena distancia, Báez no considera que vaya a tener un partido sencillo en la próxima etapa: “Estamos los dos en segunda y él hizo méritos para llegar. Pasó lo qualy. Lo conozco y va a ser un partido peleado. No me creo favorito para nada. Después veremos con mi cuerpo técnico cómo jugarle”. El historial entre ambos no registra cotejos en el nivel ATP, y sí coincidieron en un cruce en la final del Challenger de Santiago de Chile en 2021, con triunfo del argentino en tres sets.

En otra presentación argentina del martes, Facundo Díaz Acosta no pudo con el gigante John Isner y se despidió en primera rueda con derrota por 6-4, 6-3 y 7-6 (7-1). Si bien el estadounidense dista lejos de ser el jugador que alguna vez fue número 8 del mundo, todavía conserva potencia en el saque. Anotó 11 aces, ganó el 79% de los puntos con su servicio, y el zurdo porteño, 94° del mundo, no consiguió generar ninguna oportunidad para quebrarlo. Así, Isner, de 38 años, se mantiene en acción en el último torneo de su carrera, según anunció el hombre que, en 2010, protagonizó el partido más largo de la historia -el de las 11h5m- junto a Nicolas Mahut, en Wimbledon. Isner compite por decimoséptima ocasión en Flushing Meadows, donde su mejor resultado fueron los cuartos de final de 2011 y 2018. A primera hora, Diego Schwartzman se despidió con una dura caída ante el francés Arthur Rinderknech por 6-3, 6-4 y 6-2.

Más tarde se presentaban los últimos tres argentinos: Tomás Martín Etcheverry, Guido Pella y Nadia Podoroska.

