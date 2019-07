Cori Gauff, la revelación de Wimbledon Fuente: LA NACION - Crédito: Dpa

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 08:16

LONDRES.- Es la princesa de ébano. De figura fibrosa, largas trenzas, miranda chispeante y sonrisa fácil. Cori Gauff, Coco para todos, es una bendición para un tenis femenino inestable que busca y demanda, a gritos, a una jugadora que se sostenga y haga ruido en el mercado. Estadounidense (nacida en Atlanta, radicada en Delray Beach), de apenas 15 años, recibió una invitación para la clasificación de Wimbledon, la superó con autoridad y se convirtió en la jugadora más joven en participar del cuadro principal en la Era Abierta (desde 1968). Claro que si con ello sorprendió al gran público, con su performance en el main draw del major británico dejó boquiabiertos a todos: en la 1ª ronda eliminó a su inspiración, Venus Williams (6-4 y 6-4); en la 2ª rueda batió a Magdalena Rybarikova (semifinalista 2017 en el All England); y en el tercer examen acabó ganando un match en el que iba perdiendo 6-3 y 5-3, superando, inclusive, tres match points en contra (ante Polona Hercog, 60° del mundo). Gauff, que este lunes competirá en los 8vos de final frente a la rumana Simona Halep (7°), es la gran historia del torneo. "Si a los 20 años no es la número 1, me sorprendería mucho", afirmó John McEnroe, sin bromas de por medio.

En 2016, con 12 años, ganó el Orange Bowl, el valioso torneo junior que se juega en la Florida estadounidense. En 2017, con 13, se convirtió en la finalista más joven del US Open junior. Y en 2018, con 14, fue la segunda campeona de Roland Garros junior más precoz. Además, alcanzó el número 1 juvenil. "Mi papá me dijo que podía hacer esto (jugar al tenis) cuando tenía ocho años. Obviamente nunca lo crees del todo. Todavía estoy, como., no al 100 % segura", contó Coco, durante una de sus multitudinarias ruedas de prensa en el All England. Hija de Corey, ex jugador de basquetbol de la universidad de Georgia, y de Candi, ex atleta de la universidad de Florida. Tiene dos hermanos menores, Codey y Cameron (todos los integrantes de la familia tienen nombres que comienzan con la letra c). "Cuando mis padres se casaron se dieron cuenta que tenían las mismas iniciales y supongo que quisieron seguir con la tendencia", sonrió la, solo por ahora, 299° del mundo. A los 10 años firmó su primer contrato publicitario, con Nike, y grabó un comercial junto con Serena Williams. Si bien reside en la Florida, voló en varias oportunidades a Francia para trabajar en la academia de Patrick Mouratoglou, el coach de la propia Serena. Su proyección hizo que la empresa Team8, dirigida por Roger Federer y su manager, Tony Godsick (esposo de Mary Joe Fernández), la representara.

El inolvidable encuentro con Roger Federer Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter WTA

Fuerte. Atlética. Ágil como felino. De 1,76 metro, diestra y de revés de dos manos. Con un saque que hace daño (en Wimbledon llegó a servir a 189 km/h, solo 7 km/h menos que Serena, la jugadora que logró el tiro más potente). Con una madurez impropia de su edad. Fresca e inteligente, como para incorporar, cuando lo necesita, un tiro (el drop) que suele estar fuera de su libreto. "Quiero agradecer a mi entrenador, que me da esos ejercicios para los drops, él sabe que los odio. Pero me fueron útiles", dijo, después de derrotar a Hercog y apoyarse en varias ejecuciones "cortadas". "Cuando juego al tenis, quiero ganar, sea quien sea mi rival", aclaró, después de vencer a Venus, en la apertura de Wimbledon. Claro que le dedicó un momento emocionante en la red a la mayor de las Williams. "Le di las gracias por todo lo que ha hecho por el deporte. Ella ha sido una inspiración para muchas personas. Simplemente le di las gracias. La conocí antes, pero realmente no había tenido las agallas de decirle nada". Según Serena, Gauff le recuerda a su hermana cuando comenzó a competir.

"Mis padres solo me dicen que mantenga la calma, que me concentre porque el torneo aún no ha terminado. Y tienen razón. Solo celebré un poco en las noches después de los partidos y al día siguiente volví a practicar", comentó Coco. Según la revista Forbes, ya lleva embolsado un millón de dólares en patrocinios. "Pero todavía no me podría comprar un automóvil porque no puedo manejar", se iluminó. Al margen, los expertos de la industria deportiva aventuraron que Gauff tiene potencial para convertirse en la atleta femenina de mayor ganancia de todos los tiempos. El ejecutivo Nigel Curry, de la Asociación Europea de Patrocinio, afirmó, en el diario Sunday Times, que el mundo de los deportes está "desesperado" porque una chica como Gauff se transforme en líder y que podría ganar cerca de 100 millones de libras al año en su mejor momento. Para algunos puede resultar exagerado, pero su figura es una enorme atracción. La popular "Henman Hill" (ahora, la'Murray Mound'), una loma desde donde el público hace picnics y sigue la acción en la pantalla gigante que ofrece el Court 1 de Wimbledon, deliró con su triunfo frente a Hercog. Además, la cadena BBC anunció que ese match atrajo a una audiencia máxima de ¡5.2 millones de personas!, muy por encima del siguiente partido más alto, que fue el choque con morbo de Rafael Nadal-Nick Kyrgios, con 3.7 millones.

"Todo lo que estoy viviendo es una locura. Vi videos de personas que gritaban después de mis partidos. ¡Y vi a alguien pintando un mural mío en Fort Lauderdale! Es bastante surrealista como la vida cambia en cuestión de segundos", consideró. Antes de salir a competir acostumbra a ver tutoriales de maquillajes o programas cómicos en Youtube. También escucha música. Uno de sus artistas preferidos es el rapero Jaden Smith, que desde su cuenta de Twitter con 8 millones de seguidores, celebró la aparición de Gauff, algo que alborotó a la tenista. También la conmovieron los mensajes de la madre de Beyonce y, sobre todo, de Michelle Obama. "Nunca hablé con Michelle. No tengo su número ni nada. Me gustaría. ¿Alguien lo tiene?", preguntó, divertida.

Coco Gauff se topa con una normativa de la WTA: desde 1994, la entidad solo les permite a las jugadoras menores de 16 años jugar 10 torneos por temporada para protegerlas de la exigencia física y mental de la élite. Con 15 años, la tenista ya disputó cinco torneos en el circuito profesional, por lo que hasta que cumpla los 16, el 13 de marzo de 2020, solo podría jugar otros cinco certámenes. De todos modos habrá qué ver si hacen una excepción con Gauff.

"Realmente no creo en el destino. Siento que uno puede cambiar su propio mundo", fue el mensaje de la adolescente que podría estar haciendo cualquier otra actividad menos exigente. Sin embargo, está conquistando el mundo con una raqueta.