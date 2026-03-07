Francisco Cerúndolo venció al francés Benjamin Bonzi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

El argentino Francisco Cerúndolo (19º preclasificado) sufrió más de la cuenta para vencer al francés Benjamin Bonzi (111º del ranking mundial y proveniente de la qualy) en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells. Errático en los momentos importantes y fastidioso por algunos tiros mal ejecutados, el argentino terminó imponiéndose por 6-4, 7-5 y 7-6 (5) en el tie-break, después de casi dos horas y media de juego.

En la tercera ronda, el argentino se medirá con el inglés Jack Draper, 14º preclasificado, y defensor del título en el primer Masters 1000 de la temporada. El inglés venció este sábado al español Roberto Bautista Agut en tres sets.

Cuando juega al tenis, Cerúndolo no defrauda. Es garantía de espectáculo. Ya sea por su drive invertido -el golpe con el que más percutió en la defensa de Bonzi-, por su muñeca -el dropshot le sirvió para sumar algunos puntos- o por su vehemencia. Cuando el partido estaba cuesta arriba, meneaba su cabeza. Gesticulaba. Gritaba. “¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¡Fui cuatro veces a la red!“, protestó. El galo corría todas las pelotas y le adivinaba los tiros. Llevaba cinco games consecutivos y Cerúndolo, en ese momento, no sabía por dónde atacarlo.

El argentino tuvo todo a su favor para resolver el encuentro ante Bonzi, un jugador inferior en variedad de golpes y desplazamientos en la cancha, luego de estar 6-4 y 5-3 arriba. Pero un declive en su juego coincidió con la levantada del tenista galo, que arriesgó más, atacó al argentino y se puso en partido. El saque del argentino (seis aces y seis dobles faltas) flaqueó en puntos claves y eso llevó el partido al tercer parcial.

Luego de que Bonzi sumara seis games en fila, el argentino recuperó terreno. El set definitivo fue más parejo. Cerúndolo desperdició la chance de quedarse con el encuentro estando 6-5 arriba con su saque en ese tercer parcial. Pero no fue certero, jugó apresurado y Bonzi, mucho más cerebral, se quedó con el juego en cero y le quebró el servicio. Los argentinos que había en la cancha 5 de Indian Wells temieron lo peor. Por eso sacaron todo el aliento que les quedaba y Cerúndolo respondió en la cancha. El tie-break volvió a ser tan cambiante como el partido. Esta vez, se decantó para el lado del argentino, que sufrió demasiado.

Una derrota hubiera sido muy pesada para Cerúndolo, 19º preclasificado del torneo, y el mejor sudamericano del ranking ATP (ocupa el puesto 20; virtual 19º). Defiende los 190 puntos conseguidos el año pasado, cuando cayó en cuartos de final con el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. A juzgar por el nivel mostrado este sábado, el argentino tendrá que mejorar mucho, sobre todo en las instancias decisivas, si es que quiere poner en aprietos al inglés Draper, el campeón defensor.

Etcheverry no pudo con Shapovalov

Tomás Martín Etcheverry batalló el viernes casi tanto como Cerúndolo el sábado. Pero el platense (31º en el ranking de la ATP) terminó eliminado por el canadiense Denis Shapovalov. Número 39 del escalafón mundial, se impuso por 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

Fue una batalla muy pareja entre dos jugadores de actualidad similar: llegaron a estar set iguales, 6-6 en el tercer parcial y 3-3 en el tie-break. Entonces, Shapovalov cometió una doble falta y los hinchas argentinos se ilusionaron con un desenlace favorable al tenista de 26 años. Sin embargo, el canadiense, ex Top Ten, no se equivocó nunca más y dejó al argentino con las manos vacías. Su rival en la tercera ronda no será nada fácil: se medirá con el italiano Jannick Sinner, número 2 del mundo.

Tampoco estarán en la tercera ronda del torneo Camilo Ugo Carabelli, quien perdió con el estadounidense Brandon Nakashima por 6-3 y 6-4 y Juan Manuel Cerúndolo, hermano menor de Francisco. Luego de derrotar en el debut al neerlandés Botic van de Zandschulp por 7-6 (3), 6 (5)-7 y 6-3, debía jugar este sábado con el francés Arthur Rinderknech (26º preclasificado) por la segunda ronda. Sin embargo, las molestias físicas que ya habían aparecido en su estreno lo obligaron a retirarse del torneo. El galo, entonces, se clasificó sin jugar y se medirá en tercera ronda con el ganador del encuentro entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el español Carlos Alcaraz, máximo favorito al título.