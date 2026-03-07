Masters 1000 de Indian Wells: Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados

Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells al caer frente al canadiense Denis Shapovalov y el estadounidense Brandon Nakashima, respectivamente, y este sábado los que buscarán diferenciarse de ellos y seguir adelante en el torneo serán los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez y Solana Sierra.

Tras alcanzar el primer título de su carrera en el ATP 500 de Río de Janeiro, sobre polvo de ladrillo, Etcheverry (31° del ranking) ingresó directamente a esa instancia y le tocó batallar ante un duro rival en el cemento californiano. Shapovalov, 39° del mundo, se quedó con el juego por 6-3, 2-6 y 7-6 (7-5) al cabo de dos horas y 41 minutos que tuvieron de todo: golpes exquisitos, puntos prolongados y hasta un enojo del norteamericano con su equipo en un descanso.

Tras el quinto game del primer set, con una ventaja de 3-2, Denis llegó a su silla y comenzó con reclamos y gestos hacia el sector en el que estaban sus asistentes, abriendo sus brazos. Comió un poco de banana, mientras un alcanza pelotas le acercaba el primer envase, que rápido guardo en su bolso y volvió a exhibirlo tras un sorbo, ya con señales más ampulosas para su equipo. Porque volvió a tomar el mismo, se los mostró y les reclamó “las botellas que no tienen las etiquetas”. Para ello, repitió el pedido dos veces antes de gritarlo. No parecían entenderse, mientras los que estaban cerca en la tribuna intentaban descubrir qué estaba sucediendo. Todo terminó hurgando más en su mochila y sonriendo ante la aparición de otro recipiente sin identificación.

De regreso al juego, Shapovalov se adueñó del primer parcial, sufrió el buen tenis del argentino en el segundo y llegó el suspenso en el tercero, donde ambos mostraron irregularidades con el servicio y dejaron escapar oportunidades para quebrar. Así, llegaron hasta el desempate, donde el canadiense consiguió tomar ventaja justo después de cometer una doble falta que parecía condicionarlo. Sin embargo, para el platense ya no hubo margen para la ilusión ante un adversario sólido, que se anotó 30 tiros ganadores en el duelo.

En la siguiente instancia, Shapovalov, que llegó a ser top 10 en 2020, se enfrentará al italiano Jannik Sinner (2°), quien tuvo un comienzo contundente al superar al checo Dalibor Svrcina (109°) por un doble 6-1, en apenas una hora y cuatro minutos.

Por otra parte, Ugo Carabelli (67°), que sí había competido en la primera fase y había superado al estadounidense Martin Damm (129°), poco pudo hacer ante Nakashima, que se impuso por 6-3 y 6-4 en el primer enfrentamiento entre ellos en el circuito. Al local, en la tercera ronda lo espera el alemán Alexander Zverev (4º).

Argentinos para este sábado

Este sábado se espera por el debut de Francisco Cerúndolo (20°), el mejor argentino en el ranking y último campeón en Buenos Aires. Se presentará frente al francés Benjamin Bonzi (111°), surgido de la clasificación y vencedor en la primera instancia del cuadro principal de su compatriota Valentin Royer (60°). Jugarán de la cancha 5, no antes de las 16 (hora argentina). En ese mismo court, en el tercer turno, su hermano Juan Manuel, que está 70° en el mundo y tuvo un sólido estreno ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp (59°), se medirá con el francés Arthur Rinderknech (28°).

Los hermanos Cerúndolo compitieron en la gira sudamericana y este sábado estarán en la misma cancha en Indian Wells, donde tienen sus partidos por la segunda ronda

Sebastián Báez (53°) es otro de los argentinos que buscará seguir adelante: tras superar en su debut al taiwanés Chun-hsin Tseng (144°), irá por un lugar en 16avos de final frente al checo Jiri Lehecka (23°), que conquistó sus dos único títulos en el circuito sobre canchas duras. Será en el último turno de la cancha 7, no antes de las 22.

En tanto, Solana Sierra (65°), única representante albiceleste en el cuadro principal femenino, tendrá un desafío de elevado nivel en el tercer turno de la cancha 2: se medirá con Mirra Andreeva, número 8 del mundo y campeona de la última edición del certamen.