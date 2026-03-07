Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 17 partidos del torneo masculino y 15 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destacan para este sábado las apariciones de Carlos Alcaraz (N° 1 del ranking ATP), Novak Djokovic (3°), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°), Alexander Bublik (10°) y Jack Draper (14°), campeón de la última edición. Además, juegan tres argentinos: los hermanos Francisco (20°) y Juan Manuel Cerúndolo (70°), y Sebastián Báez (53°).

Carlos Alcaraz ganó dos veces Indian Wells y quiere conseguir su tercer título en esta edición MATTHEW STOCKMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad, dueño del “quinto Grand Slam” en 2023 y 2024, tendrá un duro enfrentamiento ante el búlgaro Grigor Dimitrov (42°). ‘Nole’, el máximo ganador de la historia del certamen con cinco títulos al igual que Roger Federer, juega contra el polaco Kamil Majchrzak (57°). El australiano, por su parte, va contra el local Sebastian Korda (37°), y el norteamericano contra el británico Jacob Fearnley (87°).

Además, el kazajo se verá las caras con el checo Vit Kopriva (62°), protagonista de la reciente gira sudamericana en polvo de ladrillo -llegó a cuartos de final en el Argentina Open y a semifinales en el Río Open-, mientras que el campeón defensor jugará contra el español Roberto Bautista Agut (93°). En cuanto a los argentinos, ‘Fran’ se enfrenta al francés Benjamin Bonzi (111°), ‘Juanma’ al también francés Arthur Rinderknech (28°), y ‘Seba’ al checo Jiri Lehecka (23°).

Francisco Cerúndolo se enfrenta al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda de Indian Wells RODRIGO ARANGUA� - AFP�

En el campeonato de mujeres juegan varias tenistas destacadas: Iga Swiatek (2° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Jessica Pegula (5°) y Mirra Andreeva (8°), la campeona de 2025, además de la argentina Solana Sierra (65°). La polaca va contra la local Kayla Day (187°), la kazaja frente a la también anfitriona Hailey Baptiste (43°) y la norteamericana frente a la croata Donna Vekic (103°). La joven y talentosísima jugadora rusa será la rival de latenista marplatense, en la que será una verdadera prueba de fuego para su nivel. Solana Sierra, la mejor albiceleste del momento, se anotó con su triunfo del debut, su primera victoria en un Masters 1000.

Horarios de los partidos más destacados

16 : Francisco Cerúndolo vs. Benjamin Bonzi

: Francisco Cerúndolo vs. Benjamin Bonzi 16 : Jack Draper vs. Roberto Bautista Agut

: Jack Draper vs. Roberto Bautista Agut 16 : Hailey Baptiste vs. Elena Rybakina

: Hailey Baptiste vs. Elena Rybakina No antes de las 18 : Novak Djokovic vs. Kamil Majchrzak

: Novak Djokovic vs. Kamil Majchrzak No antes de las 18 : Iga Swiatek vs. Kayla Day

: Iga Swiatek vs. Kayla Day No antes de las 18.20 : Juan Manuel Cerúndolo vs. Arthur Rinderknech

: Juan Manuel Cerúndolo vs. Arthur Rinderknech No antes de las 18.30 : Sebastian Korda vs. Álex De Miñaur

: Sebastian Korda vs. Álex De Miñaur No antes de las 19.10 : Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov

: Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov No antes de las 19.10 : Mirra Andreeva vs. Solana Sierra

: Mirra Andreeva vs. Solana Sierra No antes de las 20 : Alexander Bublik vs. Vit Kopriva

: Alexander Bublik vs. Vit Kopriva No antes de las 22 : Sebastián Báez vs. Jiri Lehecka

: Sebastián Báez vs. Jiri Lehecka No antes de las 23 : Jacob Fearnley vs. Taylor Fritz

: Jacob Fearnley vs. Taylor Fritz No antes de las 23: Jessica Pegula vs. Donna Vekic

Jessica Pegula se verá las caras con una experimentada del circuito, la croata Donna Vekic Aaron Favila - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA