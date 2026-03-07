LA NACION

Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El primer certamen de la categoría en la temporada continúa este sábado en California, con participación argentina y grandes favoritos

  4 minutos de lectura
Novak Djokovic tiene cinco títulos en Indian Wells al igual que Roger Federer, a quien buscará superar en esta edición
Novak Djokovic tiene cinco títulos en Indian Wells al igual que Roger Federer, a quien buscará superar en esta ediciónDAVID GRAY - AFP

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 17 partidos del torneo masculino y 15 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destacan para este sábado las apariciones de Carlos Alcaraz (N° 1 del ranking ATP), Novak Djokovic (3°), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°), Alexander Bublik (10°) y Jack Draper (14°), campeón de la última edición. Además, juegan tres argentinos: los hermanos Francisco (20°) y Juan Manuel Cerúndolo (70°), y Sebastián Báez (53°).

Carlos Alcaraz ganó dos veces Indian Wells y quiere conseguir su tercer título en esta edición
Carlos Alcaraz ganó dos veces Indian Wells y quiere conseguir su tercer título en esta ediciónMATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad, dueño del “quinto Grand Slam” en 2023 y 2024, tendrá un duro enfrentamiento ante el búlgaro Grigor Dimitrov (42°). ‘Nole’, el máximo ganador de la historia del certamen con cinco títulos al igual que Roger Federer, juega contra el polaco Kamil Majchrzak (57°). El australiano, por su parte, va contra el local Sebastian Korda (37°), y el norteamericano contra el británico Jacob Fearnley (87°).

Además, el kazajo se verá las caras con el checo Vit Kopriva (62°), protagonista de la reciente gira sudamericana en polvo de ladrillo -llegó a cuartos de final en el Argentina Open y a semifinales en el Río Open-, mientras que el campeón defensor jugará contra el español Roberto Bautista Agut (93°). En cuanto a los argentinos, ‘Fran’ se enfrenta al francés Benjamin Bonzi (111°), ‘Juanma’ al también francés Arthur Rinderknech (28°), y ‘Seba’ al checo Jiri Lehecka (23°).

Francisco Cerúndolo se enfrenta al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda de Indian Wells
Francisco Cerúndolo se enfrenta al francés Benjamin Bonzi en la segunda ronda de Indian WellsRODRIGO ARANGUA - AFP

En el campeonato de mujeres juegan varias tenistas destacadas: Iga Swiatek (2° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Jessica Pegula (5°) y Mirra Andreeva (8°), la campeona de 2025, además de la argentina Solana Sierra (65°). La polaca va contra la local Kayla Day (187°), la kazaja frente a la también anfitriona Hailey Baptiste (43°) y la norteamericana frente a la croata Donna Vekic (103°). La joven y talentosísima jugadora rusa será la rival de latenista marplatense, en la que será una verdadera prueba de fuego para su nivel. Solana Sierra, la mejor albiceleste del momento, se anotó con su triunfo del debut, su primera victoria en un Masters 1000.

Horarios de los partidos más destacados

  • 16: Francisco Cerúndolo vs. Benjamin Bonzi
  • 16: Jack Draper vs. Roberto Bautista Agut
  • 16: Hailey Baptiste vs. Elena Rybakina
  • No antes de las 18: Novak Djokovic vs. Kamil Majchrzak
  • No antes de las 18: Iga Swiatek vs. Kayla Day
  • No antes de las 18.20: Juan Manuel Cerúndolo vs. Arthur Rinderknech
  • No antes de las 18.30: Sebastian Korda vs. Álex De Miñaur
  • No antes de las 19.10: Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov
  • No antes de las 19.10: Mirra Andreeva vs. Solana Sierra
  • No antes de las 20: Alexander Bublik vs. Vit Kopriva
  • No antes de las 22: Sebastián Báez vs. Jiri Lehecka
  • No antes de las 23: Jacob Fearnley vs. Taylor Fritz
  • No antes de las 23: Jessica Pegula vs. Donna Vekic
Jessica Pegula se verá las caras con una experimentada del circuito, la croata Donna Vekic
Jessica Pegula se verá las caras con una experimentada del circuito, la croata Donna VekicAaron Favila - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

  • Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
  • Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA

  • Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
