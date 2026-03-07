Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El primer certamen de la categoría en la temporada continúa este sábado en California, con participación argentina y grandes favoritos
- 4 minutos de lectura'
Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 17 partidos del torneo masculino y 15 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destacan para este sábado las apariciones de Carlos Alcaraz (N° 1 del ranking ATP), Novak Djokovic (3°), Álex De Miñaur (6°), Taylor Fritz (7°), Alexander Bublik (10°) y Jack Draper (14°), campeón de la última edición. Además, juegan tres argentinos: los hermanos Francisco (20°) y Juan Manuel Cerúndolo (70°), y Sebastián Báez (53°).
Alcaraz, el mejor tenista del mundo en la actualidad, dueño del “quinto Grand Slam” en 2023 y 2024, tendrá un duro enfrentamiento ante el búlgaro Grigor Dimitrov (42°). ‘Nole’, el máximo ganador de la historia del certamen con cinco títulos al igual que Roger Federer, juega contra el polaco Kamil Majchrzak (57°). El australiano, por su parte, va contra el local Sebastian Korda (37°), y el norteamericano contra el británico Jacob Fearnley (87°).
Además, el kazajo se verá las caras con el checo Vit Kopriva (62°), protagonista de la reciente gira sudamericana en polvo de ladrillo -llegó a cuartos de final en el Argentina Open y a semifinales en el Río Open-, mientras que el campeón defensor jugará contra el español Roberto Bautista Agut (93°). En cuanto a los argentinos, ‘Fran’ se enfrenta al francés Benjamin Bonzi (111°), ‘Juanma’ al también francés Arthur Rinderknech (28°), y ‘Seba’ al checo Jiri Lehecka (23°).
En el campeonato de mujeres juegan varias tenistas destacadas: Iga Swiatek (2° del ranking WTA), Elena Rybakina (3°), Jessica Pegula (5°) y Mirra Andreeva (8°), la campeona de 2025, además de la argentina Solana Sierra (65°). La polaca va contra la local Kayla Day (187°), la kazaja frente a la también anfitriona Hailey Baptiste (43°) y la norteamericana frente a la croata Donna Vekic (103°). La joven y talentosísima jugadora rusa será la rival de latenista marplatense, en la que será una verdadera prueba de fuego para su nivel. Solana Sierra, la mejor albiceleste del momento, se anotó con su triunfo del debut, su primera victoria en un Masters 1000.
Horarios de los partidos más destacados
- 16: Francisco Cerúndolo vs. Benjamin Bonzi
- 16: Jack Draper vs. Roberto Bautista Agut
- 16: Hailey Baptiste vs. Elena Rybakina
- No antes de las 18: Novak Djokovic vs. Kamil Majchrzak
- No antes de las 18: Iga Swiatek vs. Kayla Day
- No antes de las 18.20: Juan Manuel Cerúndolo vs. Arthur Rinderknech
- No antes de las 18.30: Sebastian Korda vs. Álex De Miñaur
- No antes de las 19.10: Carlos Alcaraz vs. Grigor Dimitrov
- No antes de las 19.10: Mirra Andreeva vs. Solana Sierra
- No antes de las 20: Alexander Bublik vs. Vit Kopriva
- No antes de las 22: Sebastián Báez vs. Jiri Lehecka
- No antes de las 23: Jacob Fearnley vs. Taylor Fritz
- No antes de las 23: Jessica Pegula vs. Donna Vekic
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026
El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Saturday is for the stars 🌟— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2026
Order of play: https://t.co/m14I6Zm6mk#TennisParadise pic.twitter.com/Nb01b4DXn4
Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells
ATP
- Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
- Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.
WTA
- Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Indian Wells
¿Qué le pasaba? El curioso enojo de Shapovalov con su equipo en su triunfo ante Tomás Etcheverry en Indian Wells
TV y streaming. Colapinto en la carrera de Australia, ligas europeas, argentinos en Indian Wells, Seis Naciones y los Pumas 7s
Segunda ronda. Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 1
La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Australia, ligas de Europa, Indian Wells, rugby y básquetbol
- 2
Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca: cómo fue el encuentro
- 3
Resultados FP2 de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas
- 4
¿Qué pasó con la Finalissima entre la selección argentina y España?