Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 13 partidos del torneo masculino y 14 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este día la aparición de Jannik Sinner (2° del ranking ATP), Alexander Zverev (4°), Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (8°) y Félix Auger-Aliassime (9°), como así también de los argentinos Tomás Etcheverry (31°) y Camilo Ugo Carabelli (67°). El segundo mejor tenista del mundo en la actualidad se enfrenta al checo Dalibor Svrcina (109°), ‘Sascha’ va contra el italiano Matteo Berrettini (66°) y ‘Lolo’ choca con el húngaro Marton Fucsovics (56°).

Tomás Etcheverry, reciente campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, buscará avanzar de ronda en Indian Wells Bruna Prado� - AP�

‘Big Ben’, por su parte, se verá las caras con su compatriota Reilly Opelka (68°), y el canadiense juega con el experimentado francés Gael Monfils (148°). Por otro lado, el platense Etcheverry se enfrenta al canadiense Denis Shapovalov (39°) y el ‘Brujo’ Ugo Carabelli se cruza con el norteamericano Brandon Nakashima (30°).

En el campeonato de mujeres, en tanto, juegan varias tenistas destacadas: Aryna Sabalenka (2° del ranking WTA), Coco Gauff (4°), Jasmine Paolini (7°), Victoria Mboko (10°) y Naomi Osaka (16°). La bielorrusa se enfrenta a la japonesa Himeno Sakatsume (136°), la norteamericana a la uzbeka Kamila Rajímova (88°), la italiana a la austríaca Anastasia Potapova (91°), la canadiense a la australiana Kimberly Birrell (69°) y la japonesa a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (97°).

Aryna Sabalenka, la segunda mejor tenista del mundo en la actualidad, quiere adueñarse del "quinto Grand Slam" PAUL CROCK� - AFP�

Horarios de los partidos más destacados

16 : Matteo Berrettini vs. Alexander Zverev

: Matteo Berrettini vs. Alexander Zverev 16 : Victoria Mboko vs. Kimberly Birrell

: Victoria Mboko vs. Kimberly Birrell No antes de las 17.10 : Lorenzo Musetti vs. Marton Fucsovics

: Lorenzo Musetti vs. Marton Fucsovics No antes de las 17.10 : Ben Shelton vs. Reilly Opelka

: Ben Shelton vs. Reilly Opelka No antes de las 18 : Aryna Sabalenka vs. Himeno Sakatsume

: Aryna Sabalenka vs. Himeno Sakatsume No antes de las 18.20 : Gael Monfils vs. Félix Auger-Aliassime

: Gael Monfils vs. Félix Auger-Aliassime No antes de las 18.20 : Brandon Nakashima vs. Camilo Ugo Carabelli

: Brandon Nakashima vs. Camilo Ugo Carabelli No antes de las 18.20 : Jasmine Paolini vs. Anastasia Potapova

: Jasmine Paolini vs. Anastasia Potapova No antes de las 19.10 : Coco Gauff vs. Kamila Rajímova

: Coco Gauff vs. Kamila Rajímova No antes de las 20 : Tomás Etcheverry vs. Denis Shapovalov

: Tomás Etcheverry vs. Denis Shapovalov No antes de las 23 : Jannik Sinner vs. Dalibor Svrcina

: Jannik Sinner vs. Dalibor Svrcina No antes de las 23: Naomi Osaka vs. Victoria Jiménez Kasintseva

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos cada uno.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA

Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.