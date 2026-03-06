LA NACION

Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El primer certamen de la categoría en la temporada continúa este viernes en California, con participación argentina y algunos de los favoritos

Jannik Sinner, N° 2 del ranking ATP, pone primera en el Masters 1000 de Indian Wells con la ilusión de levantar su primer trofeo en 2026
Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan 13 partidos del torneo masculino y 14 del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este día la aparición de Jannik Sinner (2° del ranking ATP), Alexander Zverev (4°), Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (8°) y Félix Auger-Aliassime (9°), como así también de los argentinos Tomás Etcheverry (31°) y Camilo Ugo Carabelli (67°). El segundo mejor tenista del mundo en la actualidad se enfrenta al checo Dalibor Svrcina (109°), ‘Sascha’ va contra el italiano Matteo Berrettini (66°) y ‘Lolo’ choca con el húngaro Marton Fucsovics (56°).

Tomás Etcheverry, reciente campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, buscará avanzar de ronda en Indian Wells
‘Big Ben’, por su parte, se verá las caras con su compatriota Reilly Opelka (68°), y el canadiense juega con el experimentado francés Gael Monfils (148°). Por otro lado, el platense Etcheverry se enfrenta al canadiense Denis Shapovalov (39°) y el ‘Brujo’ Ugo Carabelli se cruza con el norteamericano Brandon Nakashima (30°).

En el campeonato de mujeres, en tanto, juegan varias tenistas destacadas: Aryna Sabalenka (2° del ranking WTA), Coco Gauff (4°), Jasmine Paolini (7°), Victoria Mboko (10°) y Naomi Osaka (16°). La bielorrusa se enfrenta a la japonesa Himeno Sakatsume (136°), la norteamericana a la uzbeka Kamila Rajímova (88°), la italiana a la austríaca Anastasia Potapova (91°), la canadiense a la australiana Kimberly Birrell (69°) y la japonesa a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (97°).

Aryna Sabalenka, la segunda mejor tenista del mundo en la actualidad, quiere adueñarse del "quinto Grand Slam"
Horarios de los partidos más destacados

  • 16: Matteo Berrettini vs. Alexander Zverev
  • 16: Victoria Mboko vs. Kimberly Birrell
  • No antes de las 17.10: Lorenzo Musetti vs. Marton Fucsovics
  • No antes de las 17.10: Ben Shelton vs. Reilly Opelka
  • No antes de las 18: Aryna Sabalenka vs. Himeno Sakatsume
  • No antes de las 18.20: Gael Monfils vs. Félix Auger-Aliassime
  • No antes de las 18.20: Brandon Nakashima vs. Camilo Ugo Carabelli
  • No antes de las 18.20: Jasmine Paolini vs. Anastasia Potapova
  • No antes de las 19.10: Coco Gauff vs. Kamila Rajímova
  • No antes de las 20: Tomás Etcheverry vs. Denis Shapovalov
  • No antes de las 23: Jannik Sinner vs. Dalibor Svrcina
  • No antes de las 23: Naomi Osaka vs. Victoria Jiménez Kasintseva

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

  • Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos cada uno.
  • Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA

  • Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
La polaca Iga Swiatek buscará convertirse en la máxima ganadora de Indian Wells en soledad
