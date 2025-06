Wimbledon con 33 grados: la ola de calor en Europa afecta a los tenistas y espectadores

Los tenistas y los espectadores en Wimbledon fueron golpeados por la ola de calor que afecta a una buena porción de Europa. En la primera jornada del tercer Grand Slam de la temporada hubo una temperatura récord, ya que la misma alcanzó los 33 grados en el torneo de Grand Slam más antiguo del mundo. Y se espera que este martes el clima sea todavía más sofocante.

Abanicos, sombreros, anteojos oscuros... todo fue necesario para combatir el calor en Wimbledon durante el día 1 Kin Cheung - AP

“Sin duda, sientes que el sol se acerca más y más con cada minuto que pasa”, dijo el francés Adrian Mannarino, de 37 años, que frecuentemente roció su cabeza rapada con protector solar durante los cambios de lado en su victoria de la primera ronda ante el australiano Christopher O’Connell. “Estaba luchando un poco más de lo habitual”, apuntó. El récord previo había sido alcanzado en 2001 en el All England Club, con los 29,3 grados.

“Siento que todos están un poco luchando con el calor en este momento”, dijo la alemana Eva Lys después de ganar su partido ante la china Yue Yuan. Los tenistas, empapados de sudor, buscaron ayuda en las toallas llenas de hielo envueltas alrededor de sus cuellos mientras se sentaban en las sillas. Otros, como la bielorrusa y número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, directamente se colocaron una bolsa de hielo en la cabeza.

Un espectador se descompensó por el calor y Alcaraz le llevó una botella de agua 💧👏pic.twitter.com/y1F8H2Gamb — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 30, 2025

De hecho, durante el partido que jugaban Carlos Alcaraz y Fabio Fognini en el court central, un espectador se descompensó, y el cotejo fue interrumpido mientras era atendido. El español, defensor del título, se encargó de llevarle una botella de refresco para la persona que se indispuso en la tribuna.

Es verdad que en el Abierto de Australia, que se celebra en Melbourne en enero, y en el Abierto de los Estados Unidos en Nueva York en agosto y septiembre, las temperaturas regularmente alcanzan los 32° y pueden superar los 38°, pero en Londres no suele haber tanta temperatura en esta época del año, por ello la sorpresa también.

La estadounidense Madison Keys intentando refrescarse con una toalla llena de hielo durante la primera jornada de Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

Según un informe de la agencia Associated Press de 2023, las temperaturas máximas promedio sentidas durante el US Open y los otros tres majors de tenis han aumentado de manera constante y se han vuelto más peligrosas en las últimas décadas, reflejando el cambio climático que provocó olas récord de calor. Para los jugadores, esto puede inhibirlos de mostrar su mejor nivel o, peor aún, aumentar la probabilidad de enfermedades relacionadas con el calor.

“No voy a mentir, hacía bastante calor. Creo que fue un poco un error de novata no cambiarme de ropa al final del set”, dijo Sonay Kartal, la británica que eliminó a la campeona del Abierto de Francia 2017, Jelena Ostapenko. “Hacía calor, pero tenía toallas de hielo, bebidas frías y cosas así. No diría que me afectó demasiado”, añadió. La temperatura promedio diurna en Londres en junio es de 21,5 grados. La oficina meteorológica del gobierno comunicó que esta primavera fue “la más cálida y soleada del Reino Unido” desde que se lleva registro.

Muchos espectadores se protegieron del sol utilizando paraguas, un objeto habitual en Wimbledon pero por las jornadas lluviosas KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“Pasaré todo el día yendo de un lugar sombreado a otro”, dijo Sally Bolton, la directora ejecutiva del All England Club. “Obviamente, es un día muy caluroso. El primer punto obvio a destacar es que los atletas compiten en temperaturas como éstas durante todo el año en el circuito”, comentó Bolton. “Pero para nosotros, los británicos aquí en Wimbledon, se siente muy caliente”, amplió.

Wimbledon, al igual que otros torneos, monitorea la temperatura del aire, la temperatura de la superficie y la humedad para una lectura de “estrés por calor”. Si se superan los 30,1 grados, se permitirán descansos de diez minutos entre el segundo y tercer set de los partidos femeninos y entre el tercer y cuarto set de los masculinos. Entre otras precauciones que se tomaron este lunes, Bolton mencionó que había más hielo disponible en la cancha para que los jugadores lo usaran para refrescarse. También rotaron a las chicas y chicos recogepelotas con más frecuencia y otorgaron descansos a los trabajadores del predio.

El público se protegió del sol durante la sofocante jornada de Wimbledon Kirsty Wigglesworth - AP

“Estamos ofreciendo el mismo consejo que muchos profesionales médicos: vengan preparados. Traigan un sombrero. Usen protector solar. Vistan ropa ligera si pueden. Tomen descansos fuera del sol. Tenemos más de 100 puntos de agua alrededor del recinto, así que definitivamente manténganse hidratados”, comentó Bolton. Los aficionados utilizaron paraguas para tener sombra y no protección contra las lloviznas que a menudo se ven por estas partes. Hace un año, debido a las lluvias persistentes, se necesitaron cuatro días, en lugar de los dos programados, para completar la primera ronda.

Pensando en el Wimbledon cargado de lluvia de 2024, Bolton bromeó: “No estamos acostumbrados a este tipo de temperaturas, pero estamos absolutamente preparados para ello, y en realidad encantados de que esté soleado y no húmedo, como fue el año pasado”.