Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Madrid 2026

Este viernes se disputaron las semifinales del certamen individual masculino del Masters 1000 de Madrid 2026, el cuarto torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo: Jannik Sinner y Alexander Zverev. El partido se disputa este domingo en la Caja Mágica madrileña, a partir de las 12 (horario argentino), con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

El primero en conseguir su boleto a la definición fue el N° 1 del mundo, el italiano Sinner, que eliminó sin inconvenientes al francés Arthur Fils (25°) por 6-2 y 6-4. Persigue su primer título en la capital española que, a su vez, sería el noveno Masters 1000 de su carrera y el cuarto este año, ya que ganó los tres que se disputaron hasta el momento: Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Jannik Sinner dejó en el camino al francés Arthur Fils y quiere ganar su cuarto Masters 1000 en este 2026 OSCAR DEL POZO - AFP

Posteriormente, el alemán Zverev (3°), dejó fuera de competencia a la revelación de esta edición, el belga Alexander Blockx (69°), por 6-2 y 7-5. Busca su octavo trofeo de esta categoría y, a su vez, el tercero en Madrid, donde fue campeón en 2018 (le ganó al austríaco Dominic Thiem por doble 6-4 en la final) y 2021 (derrotó al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (8), 6-4 y 6-3 en la definición).

El camino de Sinner hacia la final

Segunda ronda : 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°).

: 7-6 (6), 6-1 y 6-4 al francés Benjamin Bonzi (104°). Tercera ronda : 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°).

: 6-2 y 6-3 al danés Elmer Moller (169°). Octavos de final : 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°).

: 6-2 y 7-5 al británico Cameron Norrie (23°). Cuartos de final : 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°).

: 6-2 y 7-6 (0) al español Rafael Jódar (42°). Semifinal: 6-2 y 6-4 al francés Arthur Fils (25°).

El camino de Zverev hacia la final

Segunda ronda : 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°).

: 6-1, 3-6 y 6-3 al argentino Mariano Navone (45°). Tercera ronda : 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°).

: 6-3 y 7-6 (2) al francés Terence Atmane (47°). Octavos de final : 6-4, 6-7 (4) y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°).

: 6-4, 6-7 (4) y 6-3 al checo Jakub Mensik (27°). Cuartos de final : 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli (13°).

: 6-1 y 6-4 al italiano Flavio Cobolli (13°). Semifinal: 6-2 y 7-5 al belga Alexander Blockx (69°).

El alemán Alexander Zverev le ganó a la revelación de esta edición y quiere tomarse revancha ante Sinner Sven Hoppe - dpa

El historial entre Sinner y Zverev tiene al italiano como dominador, con nueve victorias contra cuatro del alemán. El actual N° 1 del mundo ganó los últimos ocho enfrentamientos entre ambos, el más reciente en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por 6-1 y 6-4. El último triunfo de ‘Sascha’ fue en los octavos de final de US Open 2023, por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 y 6-3.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Madrid