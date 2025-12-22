Ternas de los Olimpia 2026: estos son los nominados y principales candidatos al oro

La ceremonia se realiza este lunes 22 de diciembre a las 21 en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires; se transmitirá en vivo por TyC Sports
Los Premios Olimpia son los únicos que reconocen el trabajo de decenas de atletas al final de cada año. En este 2025, serán 43 las disciplinas en las que se elegirá al mejor atleta de la temporada. Cada ganador se quedará con un Olimpia de Plata y será candidato al de Oro, que en 2024 quedó en manos de Franco Colapinto y Emiliano ‘Dibu’ Martínez. La gala se realiza este lunes en la Usina del Arte a partir de las 21, con transmisión televisiva de TyC Sports.
Los máximos favoritos a ganar el Olimpia de Oro son: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club; Colapinto, ganador del premio el año pasado y ya consolidado en la Fórmula 1; Macarena Ceballos, una de las nadadoras argentinas más destacadas del año tras su récord sudamericano en los 100 metros pecho; y Agostina Hein, que en la misma disciplina se consagró como campeona mundial juvenil.
Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025
- Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
- Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
- Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
- Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
- Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
- Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
- Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
- Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
- Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
- Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
- Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
- eSports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.
- Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
- Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
- Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
- Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
- Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
- Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
- Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
- Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
- Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
- Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
- Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
- Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
- Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
- Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
- Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.
- Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
- Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
- Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
- Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
- Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
- Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
- Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
- Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
- Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo
Todos los ganadores del Olimpia de Oro
- 1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).
- 1955: Pascual Pérez (Boxeo).
- 1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).
- 1957: Pedro Dellacha (Fútbol).
- 1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).
- 1959: Luis Thompson (Boxeo).
- 1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).
- 1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).
- 1962: Norma Baylon (Tenis).
- 1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).
- 1964: Carlos Moratorio (Equitación).
- 1965: Bernardo Otaño (Rugby).
- 1966: Horacio Accavallo (Boxeo).
- 1967: Roberto De Vicenzo (Golf).
- 1968: Nicolino Locche (Boxeo).
- 1969: Alberto Demiddi (Remo).
- 1970: Roberto De Vicenzo (Golf).
- 1971: Alberto Demiddi (Remo).
- 1972: Carlos Monzón (Boxeo).
- 1973: Horacio Iglesias (Natación).
- 1974: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1975: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).
- 1977: Guillermo Vilas (Tenis).
- 1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).
- 1979: Diego Maradona (Fútbol).
- 1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).
- 1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).
- 1982: Santos Laciar (Boxeo).
- 1983: Santos Laciar (Boxeo).
- 1984: Santos Laciar (Boxeo).
- 1985: Hugo Porta (Rugby).
- 1986: Diego Maradona (Fútbol).
- 1987: Gabriela Sabatini (Tenis).
- 1988: Gabriela Sabatini (Tenis).
- 1989: Eduardo Romero (Golf).
- 1990: Pedro Décima (Boxeo).
- 1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).
- 1992: Diego Degano (Natación).
- 1993: Marcelo Milanesio (Básquet).
- 1994: Julio César Vásquez (Boxeo).
- 1995: Nora Vega (Patín).
- 1996: Carlos Espínola (Yachting).
- 1997: José Meolans (Natación).
- 1998: Andrea González (Patín).
- 1999: Gonzalo Quesada (Rugby).
- 2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).
- 2001: José Cóceres (Golf).
- 2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).
- 2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).
- 2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).
- 2005: David Nalbandian (Tenis).
- 2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).
- 2007: Angel Cabrera (Golf).
- 2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).
- 2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).
- 2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).
- 2011: Lionel Messi (Fútbol).
- 2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).
- 2013: Marcos Maidana (Boxeo).
- 2014: Adolfo Cambiasso (Polo).
- 2015: Paula Paretto (Judo).
- 2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).
- 2017: Delfina Pignatiello (Natación).
- 2018: Agustín Canapino (Automovilismo).
- 2019: Luis Scola (Básquetbol).
- 2020: Diego Schwartzman (Tenis).
- 2021: Lionel Messi (Fútbol).
- 2022: Lionel Messi (Fútbol).
- 2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).
- 2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).
