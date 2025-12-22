Ternas de los Olimpia 2026: estos son los nominados y principales candidatos al oro

Los Premios Olimpia son los únicos que reconocen el trabajo de decenas de atletas al final de cada año. En este 2025, serán 43 las disciplinas en las que se elegirá al mejor atleta de la temporada. Cada ganador se quedará con un Olimpia de Plata y será candidato al de Oro, que en 2024 quedó en manos de Franco Colapinto y Emiliano ‘Dibu’ Martínez. La gala se realiza este lunes en la Usina del Arte a partir de las 21, con transmisión televisiva de TyC Sports.

Los máximos favoritos a ganar el Olimpia de Oro son: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club; Colapinto, ganador del premio el año pasado y ya consolidado en la Fórmula 1; Macarena Ceballos, una de las nadadoras argentinas más destacadas del año tras su récord sudamericano en los 100 metros pecho; y Agostina Hein, que en la misma disciplina se consagró como campeona mundial juvenil.

Ángel Di María regresó al club de sus amores y salió campeón; es candidato al Olimpia de Oro Prensa Rosario Central

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello eSports : 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-. Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.

Adolfo Cambiasso es el favorito a ganar el Olimpia de Plata en polo y sueña con el de Oro @adolfocambiasso1

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

Todos los ganadores del Olimpia de Oro

1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).

1955: Pascual Pérez (Boxeo).

1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).

1957: Pedro Dellacha (Fútbol).

1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).

1959: Luis Thompson (Boxeo).

1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).

1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).

1962: Norma Baylon (Tenis).

1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).

1964: Carlos Moratorio (Equitación).

1965: Bernardo Otaño (Rugby).

1966: Horacio Accavallo (Boxeo).

1967: Roberto De Vicenzo (Golf).

1968: Nicolino Locche (Boxeo).

1969: Alberto Demiddi (Remo).

1970: Roberto De Vicenzo (Golf).

1971: Alberto Demiddi (Remo).

1972: Carlos Monzón (Boxeo).

1973: Horacio Iglesias (Natación).

1974: Guillermo Vilas (Tenis).

1975: Guillermo Vilas (Tenis).

1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).

1977: Guillermo Vilas (Tenis).

1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).

1979: Diego Maradona (Fútbol).

1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).

1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).

1982: Santos Laciar (Boxeo).

1983: Santos Laciar (Boxeo).

1984: Santos Laciar (Boxeo).

1985: Hugo Porta (Rugby).

1986: Diego Maradona (Fútbol).

1987: Gabriela Sabatini (Tenis).

1988: Gabriela Sabatini (Tenis).

1989: Eduardo Romero (Golf).

1990: Pedro Décima (Boxeo).

1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).

1992: Diego Degano (Natación).

1993: Marcelo Milanesio (Básquet).

1994: Julio César Vásquez (Boxeo).

1995: Nora Vega (Patín).

1996: Carlos Espínola (Yachting).

1997: José Meolans (Natación).

1998: Andrea González (Patín).

1999: Gonzalo Quesada (Rugby).

2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).

2001: José Cóceres (Golf).

2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).

2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).

2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).

2005: David Nalbandian (Tenis).

2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).

2007: Angel Cabrera (Golf).

2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).

2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).

2011: Lionel Messi (Fútbol).

2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).

2013: Marcos Maidana (Boxeo).

2014: Adolfo Cambiasso (Polo).

2015: Paula Paretto (Judo).

2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2017: Delfina Pignatiello (Natación).

2018: Agustín Canapino (Automovilismo).

2019: Luis Scola (Básquetbol).

2020: Diego Schwartzman (Tenis).

2021: Lionel Messi (Fútbol).

2022: Lionel Messi (Fútbol).

2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).

2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).

Emiliano 'Dibu' Martínez compartió el Olimpia de Oro con Franco Colapinto en 2024 JUAN MABROMATA� - AFP�