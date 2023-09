escuchar

En Soñé que volaba, su programa que se emite por el canal de streaming Olga, Migue Granados reveló un dato hasta ahora desconocido sobre su entrevista con Lionel Messi. Con Lali Espósito como invitada en el estudio, dio a conocer que se quitó una parte del diálogo en la que Leo hablaba sobre un juguete con el que se divertía y explicó que fue para no hacerle publicidad a la marca.

Desde su emisión el último jueves, la entrevista de Messi con Migue revolucionó las redes sociales. En una charla distendida, donde el foco no estuvo tan puesto en lo deportivo, el capitán de la selección argentina habló sobre distintos aspectos de su vida.

En el marco de todo lo que implicó su mudanza a Miami y la vida que lleva en Estados Unidos, se refirió a su rutina y a cuestiones relacionadas con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Sin embargo, hasta ahora no se sabía nada sobre el material eliminado de la conversación.

Migue Granados reveló que cortó una parte de la entrevista con Lionel Messi y explicó por qué

El dato lo compartió el propio conductor en las últimas horas. Nuevamente en Buenos Aires y desde el estudio en el que se lleva a cabo el programa que se transmite por streaming, contó la novedad sobre el diálogo.

Todo ocurrió con Lali Espósito como invitada. Con la artista a su lado, Granados contó el momento de la charla que finalmente no fue emitido. “Hay una parte de la nota de Messi que no quedó. Yo le estaba preguntando qué le gustaba hacer, me dice ‘eso’ y me señala cosas que él hace, juguetes”, comenzó.

A continuación, explicó que la conversación lógicamente giró hacia el tema y agregó que tomaron la decisión de dejar ese fragmento afuera para no mencionar ni darle publicidad a la marca: “Yo empiezo a hablar de los juguetes y eso lo volamos, porque implica que al otro día explotan las acciones. No se habló del juguete”.

Luego de la mención al tema, Lali tomó la palabra y con mucho humor se refirió a la responsabilidad de ser la invitada posterior a la entrevista con Messi. En tono de broma, pidió reconocimiento por haber concurrido al ciclo y afirmó que en comparación con el rosarino cualquier figura queda por debajo de las expectativas. “Quiero pedir a toda la gente que está en la puerta un aplauso muy grande para mí. Hay que bancarse un programa después de Messi. Todo es una m... después de Messi, pero bueno”.

Migue Granados habló sobre el fragmento eliminado de la entrevista con Leo Messi

A pesar del chiste y de la comparación con la popularidad del futbolista del Inter Miami, lo cierto es que la ex Casi Ángeles logró juntar una gran cantidad de fanáticos con su sola presencia. Según se pudo ver en la transmisión de Olga, decenas de personas se juntaron en las afueras del estudio, que es vidriado por lo que se puede observar su interior, a seguir la entrevista desde la vía pública.

Este comentario de Migue sobre el fragmento eliminado se sumó a otras revelaciones sobre cuestiones que rodearon la entrevista, como por ejemplo la actitud de Antonela o la revelación sobre dónde se encuentra Hulk, el popular perro de la familia Messi.