Wanda Nara regresó a su frecuente actividad en las redes sociales, luego de un breve alejamiento en medio de la preocupación por su estado de salud. La exconductora de MasterChef (Telefe) compartió detalles de sus días en Estambul, en Turquía, donde se trasladó junto a Mauro Icardi y cuatro de sus cinco hijos. Tras el triunfo de River Plate este domingo, la empresaria compartió una foto del festejo junto a Valentino, que incluyó un mensaje que llamó la atención de todos.

Este domingo, los hinchas de River Plate festejaron a todo pulmón la victoria del club en la Bombonera, en medio del superclásico contra Boca Juniors que culminó con un 2-0 del Millonario. Wanda Nara compartió una foto en su perfil de Instagram, donde acumuló más de 16 millones y medio de seguidores, para expresar su emoción ante el triunfo.

River festejó el triunfo en el superclásico frente a Boca Aníbal Greco

La empresaria se instaló en Estambul junto a Mauro Icardi y sus dos hijas, Isabella y Francesca; y dos de los tres hijos que tuvo con Maxi López, Constantino y Benedicto. Además, en los últimos días, recibió d muy especial: la de su hermana Zaira Nara y la de su mamá Nora Colosimo. En tanto, Valentino permaneció en Buenos Aires, ante los compromisos que asumió en las inferiores de River.

“Te hice perfecto. Por eso, te hice de River”, escribió Wanda, en una publicación a través de sus Stories de Instagram, en la que posteó una captura de pantalla de una videollamada con su hijo mayor, en la que posó con la camiseta del club que se consagró ganador este domingo.

Wanda Nara festejó el triunfo de River y un mensaje para Valentino llamó la atención Instagram: wanda_nara

Pero un detalle en el posteo se llevó todas las miradas. Y es que la exconductora de Telefe advirtió que se encontraría con su hijo próximamente, aunque no aclaró si el adolescente se reuniría con su mamá en Turquía o sería Wanda quien regresaría a la Argentina. “Te amo. En días te abrazo”, expresó.

Wanda Nara compartió un mensaje sobre su enfermedad

La internación de urgencia de Wanda Nara el pasado 12 de julio, en el sanatorio porteño Los Arcos de Palermo, generó preocupación por la salud de la conductora de televisión. Aunque no precisó cuál fue el diagnóstico que recibió, la empresaria informó de que inició un tratamiento que continúa actualmente en Turquía y que cuenta con el apoyo de su familia y allegados.

Wanda Nara habló sobre su salud desde Turquía Instagram: @wanda_nara

Este fin de semana, Wanda compartió una Selfie y añadió un mensaje, que retomó el tema de su salud. “Una enfermedad, el miedo al esperar un resultado, que esté mal alguien que amás”, escribió Nara, junto a la instantánea en la que apareció en medio de un análisis de sangre. Y añadió: “La vida es hermosa, pero tiene momentos grises... Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo, positivo”.

Tras ser dada de alta, la exconductora de MasterChef compartió una reflexión con sus admiradores. “Me gustaría poder, más adelante, hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo”, dijo. Y apuntó: “Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento, vos no estás para ayudar a nadie’. Porque hablo y me quiebro... pero, más adelante, sí”.