Cuando se organiza una fiesta sorpresa hay que considerar la personalidad y las circunstancias del agasajado, debido a que no siempre la reacción resulta la esperada. Por un lado, a mucha gente no le gusta convertirse en el centro de atención de un evento y menos aún sin ser advertida con anterioridad. Por otro lado, algunos son demasiado sensibles y un festejo de este tipo puede afectarlos significativamente y hasta, incluso, comprometer su salud.

Precisamente esto fue lo que sucedió en el video de TikTok publicado por la usuaria Melina Rodríguez, que le organizó una fiesta sorpresa a su abuela junto a su familia y que se volvió viral debido a que la expectativa y la alegría del momento se transformaron en preocupación e incertidumbre.

En la filmación se puede ver a la abuela subiendo unas escaleras para llegar a lo que parece ser el salón donde los invitados la estaban esperando para sorprenderla y cantarle el feliz cumpleaños. Sin embargo, entre la emoción y la confusión que sintió al no tener idea de lo que estaba sucediendo y luego de descubrir la presencia de tantas personas juntas cuando se abrió la puerta y se prendió la luz, la protagonista de la historia se tomó la cabeza y se echó a llorar. Pero lo que realmente provocó un verdadero susto entre los presentes fue el hecho de que la mujer comenzara a tambalearse y que, pese a los intentos de sostenerla, cayera desplomada al suelo.

“Fiesta sorpresa. ¿Qué podía salir mal? Pobre la abuela”, escribió la tiktoker de José C. Paz en el clip compartido que acumuló cerca de 800 mil reproducciones y más de 30 mil likes. “Casi la queda de la emoción”, añadió la joven con algo de humor en la descripción del posteo. Un indicio de que, a pesar de que la grabación se cortó abruptamente, la situación no resultó grave para nadie.

La abuela, que cumplió 69 años, finalmente pudo soplar las velitas junto a su familia y amigos

Los usuarios de la plataforma china no tardaron en dejar sus comentarios y muchos aseguraron que la escena los había hecho reír aunque con algo de culpa: “Ay, me siento mal, me reí con ruido”, escribió una usuaria. “Posta, ojo con esto porque una vez vi que alguien la quedó de verdad”, “Casi fue el último cumple de la abuela”, agregaron otros en tono de broma.

Más tarde, a pedido de los seguidores y frente a la viralización del clip, Melina decidió hacer una actualización del caso para llevar tranquilidad y mostrar que su abuela se había recuperado de inmediato. En este segundo video, aparecen los invitados cantándole el feliz cumpleaños a la agasajada, a quien se la ve sonriente, muy emocionada y al borde del llanto. “Hubo final feliz”, escribió la nieta en la publicación.

Allí, quienes se habían quedado preocupados por el estado de salud de la cumpleañera se mostraron aliviados al ver que todo había terminado de la mejor manera: “¡Mi vida! Menos mal que pudo disfrutar su fiesta”, “Pobre, casi la matan. Tan lindas las abuelas”, “Menos mal que pudo disfrutar de su cumple”, fueron algunos de los comentarios más cariñosos y populares.

LA NACION