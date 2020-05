Manu Ginóbili y Andrés Nocioni, compinches y pilares de la Generación Dorada. Fuente: Archivo

El exbasquetbolista argentino, Andrés "Chapu" Nocioni , habló sobre la histórica jugada que falló en el Mundial de Japón 2006 en las semifinales ante el seleccionado de España, a la postre, campeón del torneo, impulsado por la mejor generación de la historia del baloncesto de aquel país.

Nocioni fue entrevsitado por su excompañero Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder en el podcast Hola! Qué tal, Cómo estás? . Allí el Chapu fue consultado sobre aquel tiro que hubiera significado la victoria del conjunto albiceleste, dirigido en ese momento por Sergio Hernández.

Con el humor que lo caracteriza, y en una charla muy distendida entre viejos conocidos, Nocioni decidió contestar de manera distinta, con una chicana incluida al mejor basquetbolista de la historia argentina: "Te voy a decir una cosa par que vos entiendas mi circunstancia. Cuando pasó lo de Serbia en Atenas (el agónico triunfo nacional en la primera ronda de los Juegos Olímpicos, que fue definido por la legendaria 'palomita' de Ginóbili), yo fui un mero espectador. Lo vi desde atrás".

Luego, siguió: "En Japón, dije: 'en qué esquina me pongo para ver el espectáculo de Emanuel Ginóbili'. Me puse del lado derecho de la cancha. No tengo la culpa que en ese momento, me tire la responsabilidad que el tenía que tomar, me la pase a mí y yo tire un 'piedrazo' . Tomé el tiro con naturalidad". Y le envió un mensaje a su amigo bahiense: "Manu, en ese momento, dejate de joder: tirala vos y vamos todos después a festejar, o a llorar".

Además, el ex-Real Madrid rememoró el triple que sí concretaría frente a Brasil en Río 2016, desde una posición muy similar a la de diez años antes. Gracias a ese triple, Argentina eliminó al equipo local y clasificó a los cuartos de final de la competencia. El pase, en esa ocasión, le fue dado a Nocioni por el base Facundo Campazzo, a quien también chicaneó: "Otro jugador que teóricamente está acostumbrado a definir partidos como Campazzo, me la pasa a mí. Yo quería ser un espectador otra vez. Se puede decir que tuve un factor de suerte ".

¿El peor vestuario?

En otro tramo de la entrevista, Nocioni contó cuál fue el peor vestuario que habitó como jugador profesional. "Fue en Sacramento (Kings). Una de dos: o no supe entender que ya estaba en otro momento de mi carrera (tenía 31 años), o bien había una inmadurez muy importante de ese vestuario. Para mí, Tyreke Evans era totalmente inmaduro , y la franquicia le dio el poder de un vestuario que no respetaba a nadie. Fue un poco mi error, un poco del entrenador o de la gente que estaba a cargo de ese vestuario".

"Hey, Nouc": la confesión de Ben Wallace

Finalmente, el exjugador santafecino recordó una anécdota con su excompañero de Chicago Bulls Ben Wallace . "Una vez viene enojado y se me sienta. El hablaba muy poco. 'Hey, Nouc, i need to talk to you', me dice. Me empezaron a temblar las piernas. 'Ayer me reuní con mis hijos y les pregunté quién era su jugador favorito. Y mi hijo me contestó: Andrés Nocioni'. Básicamente, me dijo que su hijo tenía un blanco proveniente de la Argentina como ídolo. Después larga dos carcajadas de risa. Nunca lo había escuchado reirse . Yo creo que me empecé a reír más por los nervios", cerró.