Un candidato a dirigir a Boca fue insultado en la conferencia de prensa: “Maleducado”

El entrenador de Cerro Porteño, Facundo Sava, vivió este domingo por la tarde un incómodo momento. En plena conferencia de prensa, el director técnico fue insultado, al punto tal de que tuvo que abandonar el recinto. El conjunto azulgrana cayó 5 a 0 frente a Libertad y, por el resultado, un presunto periodista lo agredió verbalmente.

Mientras intentaba analizar el encuentro, Sava comenzó a recibir agravios por parte de esta persona, y no pudo seguir con su respuesta. De hecho, el exfutbolista atinó a responderle: “Un poquito maleducado”. Los gritos eran alusivos a los rumores que vinculaban al DT con Boca Juniors. Un rato después, el exjugador se levantó de su silla y dio por finalizada la conferencia de prensa.

Respecto del partido, el exfutbolista admitió que su equipo “jugó mal”. “Tuvimos un primer tiempo que no fue bueno, y el segundo tiempo hicimos lo que pudimos. Los primeros 20 minutos nos costó el partido”, agregó. El equipo recibió cuatro de los cinco goles en el primer tiempo.

“El primer gol de ellos nos shock. Nos dio un piñazo en la mandíbula y no pudimos reaccionar. No nos había pasado esto nunca. Que sirva para lo que viene”, concluyó. Otra curiosidad del partido es que Oscar “Tacuara” Cardozo marcó cuatro tantos.

El fin de semana, otro de los entrenadores vinculados con Boca, Diego Martínez, se refirió tras la victoria de Tigre por 2 a 0 a Lanús al presunto interés de la institución xeneize de contar con sus servicios.

“Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca. Hace siete años me fui de Boca, me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino”, indicó. Por otro lado, admitió que, desde Boca, no se comunicaron con Tigre ni con él, lo cual atribuyó a “la buena relación entre las instituciones”.

En cualquier caso, el DT dijo estar “muy feliz” en el club de Victoria. “Nos sentimos muy valorados por la institución, por toda la gente que trabaja. Sentimos el cariño de la gente, que es muy importante. Pero lo más importante, es que sentimos el respeto de lo mejor que tiene esto, que son los futbolistas. Si esa posibilidad existe, si hay interés, nos sentaremos a charlar para definir lo mejor”, concluyó, en relación a las negociaciones.

Mientras tanto, Mariano Herrón, entrenador de la Reserva, se hizo cargo del primer equipo. En su debut, Boca le ganó 3 a 0 a Barracas Central. Sin embargo, la idea del club xeneize es no confirmar al DT en su cargo, sino buscar un reemplazo del técnico saliente, Hugo Ibarra.

Mariano Herrón, al frente de la práctica de Boca en el predio de Ezeiza

El próximo jueves, Boca debuta en la Copa Libertadores frente a Monagas, por la primera fase del certamen más importante del continente. El Consejo de Fútbol tiene la expectativa de que el nuevo entrenador debute en su cargo el domingo frente a Colón, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

