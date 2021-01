Juegos Olímpicos Río 2016 - Ceremonia de apertura - Maracaná - Río de Janeiro, Brasil - 08/05/2016. Desfile de atletas argentinos durante la ceremonia de apertura. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Adrees Latif

Ya nada será igual. Eso está claro. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021, anunciaron este lunes que, debido a la pandemia, reducirán el número de deportistas en las ceremonias de inauguración y de clausura, una medida que podría afectar a miles de atletas, según un informó un diario japonés.

El tradicional desfile de los competidores durante la fiesta de apertura, con los abanderados de cada nación suele ser uno de los momentos más emocionantes de las citas olímpicas y de mayor alcance global en los rankings televisivos. Pero la nueva normalidad implica hacer concesiones.

La medida fue confirmada por fuentes cercanas al comité organizador. "Con tal de garantizar la protección, la seguridad de los atletas y simplificar las operaciones durante los Juegos de Tokio, pensamos que es necesario reconsiderar el número de participantes en las ceremonias de apertura y clausura", reconocieron los organizadores a la agencia AFP.

El Comité Olímpico Internacional (COI) se plantea que el número se reduzca casi a la mitad en la ceremonia de inauguración el 23 de julio, según el periódico Yomiuri Shimbun.

Según el diario, unos 6000 deportistas participarán en el evento, frente a los más de 11.000 que está previsto que compitan en Tokio. Por el momento, los organizadores no adelantaron cifras porque todavía se están ajustando los detalles con el COI.

Río de Janeiro (Brasil), 06/08/2016.- Fuegos artificiales durante la Ceremonia Inaugural de los Juegos Olímpicos Río 2016 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, 05 de agosto de 2016. (Brasil) Fuente: Archivo - Crédito: EFE / EPA / VALDRIN XHEMAJ

La medida, coyuntural por la pandemia, plantea también una mirada al futuro, sobre cómo deberán reorganizarse todos los grandes eventos deportivos. Las aglomeraciones de público ya no serán convenientes.

Según el diario Yomiuri Shimbun, esta reducción drástica de los participantes se debe, fundamentalmente, a las restricciones sanitarias que limitan también el tiempo de estancia en la Villa Olímpica.

Estas restricciones hacen que los deportistas no puedan llegar a la Villa Olímpica más de cinco días antes del comienzo de sus respectivas competiciones. Deberán abandonarla dos días después del final de las mismas.

Un fuerte aumento de los contagios en Japón y en varias regiones del mundo ha aumentado las dudas sobre la posibilidad de organizar este año el gran acontecimiento deportivo en Tokio, después de que ya fuera aplazado en 2020 debido a la pandemia.

La opinión pública en contra

Con la población japonesa en contra, la organización y el gobierno aseguran que los Juegos podrán celebrarse en total seguridad, aunque en esas fechas todavía no se haya controlado la pandemia.

El desfile de los atletas es una tradición que se remonta a los orígnes de los Juegos Olímpicos modernos; esta foto de archivo del 6 de abril de 1896 es una vista general de la audiencia en la inauguración en Atenas, Grecia Fuente: Archivo - Crédito: ap

"El gobierno no ha cambiado su posición sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", declaró este lunes el vocero del gobierno Katsunobu Kato.

El COI, por su parte, señaló que tiene "plena confianza en las autoridades japonesas y en las medidas que toman" para garantizar unos Juegos seguros.

La instancia olímpica mantiene que no habrá "ninguna obligación de estar vacunado para participar" pero añadió que va a "trabajar con los comités olímpicos nacionales para animarlos y ayudar" a los deportistas a que lo hagan. "Se trata de contribuir a la seguridad de los Juegos, pero también es una cuestión de respeto por el pueblo japonés, que debe estar protegido como los participantes", señaló el COI.

La semana pasada un influyente ministro japonés, Taro Kono, estimó que no se puede excluir ninguna posibilidad sobre la celebración o no de los Juegos. Este fin de semana un antiguo vicepresidente del COI, Kevan Gosper, sugirió que las Naciones Unidas sean consultadas sobre la celebración o no del acontecimiento.

