Tom Brady, el mejor jugador de fútbol americano de la historia, practica con bandas elásticas y elude las pesas, para evitar lesiones; músculos más largos y blandos, con más circulación sanguínea, tienden a evitar daños físicos.

Hoy en día, los deportistas de alto desempeño deben mantener su condición física para rendir en el máximo nivel cuando lo necesitan. Hay en el mundo varios ejemplos de atletas que realizan un cuidado especial de sus cuerpos: LeBron James gasta alrededor de 1,5 millones de dólares por año en el mantenimiento y el entrenamiento de su físico, Michael Phelps realizaba una dieta de 12.000 calorías en sus épocas doradas en los Juegos Olímpicos y Cristiano Ronaldo cumple al pie de la letra rutinas de ejercicios para seguir quemando redes en la Serie A italiana. En este contexto, poco se sabe del entrenamiento personalizado del mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, Tom Brady. Su sistema es conocido como "TB12 Method", o "Método TB12".

Thomas Edward Patrick Brady nació en California en 1977, desde joven fue un apasionado por la National Football League (NFA) y tenía el sueño de protagonizar esa competencia, como lo hacía Joe Montana, su ídolo. A los 19 años logró una beca que le permitió ingresar a la Universidad de Michigan, en la que jugó por Wolverines. Pero su cuerpo no se parecía en nada al de un atleta de élite.

En el NFL Combine, en el que los jugadores universitarios muestran sus dotes físicas ante los ojeadores de la liga, Brady se presentó con una fisonomía y unos registros que no llamaban la atención: 1,94 metros, 95 kilogramos y un pique de 40 yardas en 5,3 segundos (4,93 eran el promedio). Eso lo llevó a ser seleccionado recién en la sexta rueda del draft (el proceso en el que son elegidos los mejores talentos universitarios), apenas en el puesto 199 sobre 255, por New England Patriots.

Luego de años muy exitosos en el equipo que tiene sede en Foxborough, Massachusetts, Brady empezó a interiorizarse en métodos de entrenamiento junto a su amigo y preparador personal Alejandro "Alex" Guerrero. Juntos iniciaron la búsqueda de otros sistemas, nuevos, con un objetivo: alargar lo máximo posible la carrera deportiva del quaterback (mariscal de campo), manteniendo un nivel de élite.

Brady se volvió un icono de New England Patriots, con seis conquistas en 20 temporadas; ahora actúa en Tampa Bay Buccaneers. Fuente: AFP

En septiembre de 2017, el año de su victoria más impresionante en un Super Bowl (New England remontó una desventaja de 28-3 frente a Atlanta Falcons), publicó el libro El Método TB12: cómo lograr un rendimiento máximo y sostenido de por vida, en el que revela los métodos de entrenamiento y alimentación que sigue para mantenerse en su nivel a una edad en la que la mayoría de los atletas de máxima categoría está ya dedicada solamente a disfrutar de los logros de su carrera. El régimen de Brady hace que el riesgo de lesiones disminuya mientras extiende el desempeño deportivo todo cuanto se puede.

"Alex, mi entrenador personal, y yo hemos creado el Método TB12 con el único objetivo de mantener mi rendimiento al máximo. Ésa es la razón por la que he podido competir en un nivel tan alto durante toda mi carrera. Es un método personalizado y completo que acelera la recuperación de las lesiones desde un punto de vista holístico y orientado a la prevención de cualquier problema físico", contó Brady en una entrevista en la que presentó su libro.

Una de las claves del Método TB12 es la peculiar dieta que el atleta debe seguir estrictamente. Brady se levanta todos los días a las 6 y lo primero que hace es tomar un vaso de agua con electrolitos, e inmediatamente después bebe un batido de arándanos, banana y frutos secos. En su libro destaca la importancia de tomar entre 20 y 25 vasos de agua por día para mantener su cuerpo completamente hidratado.

Al igual que su esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, cumple un régimen alimentario que consiste en un 80% en verduras orgánicas acompañadas por arroz integral, quinoa y frijoles. Rara vez la familia Brady come carnes rojas, y cuando se lo permite, lo hace durante el período en el que el crack del fútbol americano se encuentra jugando la NFL. También hay ciertos tipos de alimentos y bebidas que los Brady se tienen prohibidos, como los lácteos, la cafeína, el alcohol, el azúcar blanco, la harina, la sal (consumen solamente sal del Himalaya), tomates, pimientos, champiñones y berenjenas. A estos cuatro últimos los dejó cuando se dio cuenta de que no eran antiinflamatorios. Además, uno de los mayores logros de los que se jacta el mariscal de campo es el de no haber consumido café en toda su vida.

Tom Brady, un superprofesional a los 43 años, que come, se entrena, descansa y piensa como para brillar más tiempo en las canchas, eludiendo lesiones. Fuente: Archivo

En cuanto a su preparación física, Brady utiliza un sistema no convencional centrado en la flexibilidad, la contracción y la relajación de los músculos. Con sus ejercicios procura mantenerlos largos y blandos, para aumentar la circulación sanguínea y, consecuentemente, evitar lesiones. Brady y Guerrero justifican esa elección en que en la mayoría de los ejercicios de pesas el peso se transfiere a los huesos y las articulaciones y eso provoca lesiones. Por eso, la mayor parte del trabajo corporal de Brady incluye bandas elásticas y rara vez consiste en levantamiento de pesas.

A su vez, una porción central de su entrenamiento está destinada a su mente. Brady dice que prepararla es igual de importante o más que alistar su cuerpo. Antes de dormir, medita, para tener un descanso óptimo. En complemento con eso, y junto a su equipo de Método TB12, creó un pijama especial, que tiene en su interior biocerámica, un elemento que ayuda a maximizar la recuperación de los músculos durante el sueño.

El equipo de Método TB12 creó un pijama que tiene biocerámica, para maximizar la recuperación muscular durante el reposo.

El método de Brady creció y se volvió, directamente, una marca comercial, que cuenta con perfiles en todas las redes sociales. Posee un canal de Youtube que aglutina a 9000 suscriptores, mientras que en Instagram TB12 Sports (@tb12sports) reúne 395.000 seguidores y muestra de primera mano cómo es el entrenamiento y que productos consume Brady. A su vez, da ejemplos de ciertos ejercicios.

Recientemente se lanzó "The Keep Going Podcast", algo así como "El Podcast para Seguir Adelante". Y además existe una tienda en la que se puede conseguir personalizados los productos de Tom Brady, como remeras, buzos, pantalones y las mismas bandas elásticas que utiliza la superestrella. Al ver el éxito deportivo que está teniendo el número 12 con su particular método de entrenamiento, compañeros de él y otros jugadores de la NFL están tratando de imitar lo conseguido por el mariscal de campo, entre ellos, el ala cerrada, y amigo cercano, Rob Gronkowski.

TB12 Method es ya una marca comercial, que vende muchos productos vinculados con Brady y se promociona en las redes sociales.

Al tratarse de una gran figura deportiva que tiene una extensa exposición ante los medios, la privacidad de Tom Brady y la de su familia son muy interesantes para el grueso del público. Por eso, durante 2018, se lanzó en Facebook Watch una miniserie de seis capítulos titulada "Tom vs time" ("Tom contra el tiempo"). En ella el jugador muestra en primera persona sus rutinas de entrenamiento, sus vínculos con su esposa y sus hijos y demás actividades fuera de las canchas. Además, en uno de los capítulos se puede ver cómo son las prácticas con sus compañeros de equipo en la temporada baja, algo que Brady instrumentó y que el resto de la NFL terminó copiando.

En abril pasado, "The GOAT" ("El Mejor de Todos los Tiempos", por "Greatest Of All Times") dejó a Bill Belichick y a New England Patriots tras seis títulos de campeón de Super Bowl y 20 temporadas. Hoy, a los 43 años, está jugando en Tampa Bay Buccaneers y vive una temporada espectacular en lo personal, siendo el jugador activo más viejo de la NFL. En 2020 llevó a Bucs a un registro de 11-5 lanzando 4633 yardas (Nº 3 en la NFL), con 40 touchdowns (2º en la liga) y apenas 12 intercepciones.

Tom Brady es mariscal de campo, el lanzador de su equipo; está teniendo su mejor temporada individual después de su pletórico 2017, con estadísticas formidables. Fuente: Archivo

Estos números son sus mejores desde la temporada 2017, en la que logró su ultimo premio al jugador más valioso (MVP). A su vez, condujo a Tampa Bay a sus primeros playoffs desde 2007. Y en los cruces mano a mano, su nuevo equipo ya derrotó a Washington Football Team y New Orleans Saints y este domingo visitará a Green Bay Packers, de Aaron Rodgers, con una enorme recompensa en juego: un lugar en el Super Bowl de este año.

Tom Brady es considerado el mejor exponente de la historia del fútbol americano. Sin talento le habría resultado imposible, claro. Pero sin sus minuciosos cuidados físicos y mentales, no seguiría brillando a los 43 años.

