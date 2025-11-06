Murió Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys de Dallas: investigan si se suicidó

El ala defensiva del equipo de fútbol americano Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland murió este jueves a los 24 años. La policía de la ciudad halló su cuerpo con una aparente herida de bala autoinfligida tras una persecución policial.

La policía de Frisco informó que están investigando un posible suicidio. Relataron que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche. Evadió a las autoridades en su vehículo y huyó a pie de la escena de un accidente vial. La policía no precisó el lugar en que encontró el cuerpo de Kneeland.

Era ala defensiva de los Dallas Cowboys

Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, manifestó su dolor por su muerte y pidió privacidad.

“Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, manifestó.

Una joven promesa

Kneeland cumplía su segunda temporada con los Cowboys. Fue una selección de segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.

Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla. Kneeland logró su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Jugó en siete de los nueve partidos de este año.

En la derrota ante los Arizona Cardinals, anotó el primer touchdown de los Cowboys al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.

Con información de AP