Murió Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys de Dallas: investigan si se suicidó
Encontraron su cuerpo tras una persecución policial; tenía 24 años
- 2 minutos de lectura'
El ala defensiva del equipo de fútbol americano Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland murió este jueves a los 24 años. La policía de la ciudad halló su cuerpo con una aparente herida de bala autoinfligida tras una persecución policial.
La policía de Frisco informó que están investigando un posible suicidio. Relataron que Kneeland no se detuvo ante los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una persecución a la que se unió la policía de Frisco el miércoles por la noche. Evadió a las autoridades en su vehículo y huyó a pie de la escena de un accidente vial. La policía no precisó el lugar en que encontró el cuerpo de Kneeland.
Jonathan Perzley, el agente de Kneeland, manifestó su dolor por su muerte y pidió privacidad.
“Estoy destrozado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Marshawn puso su corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras”, manifestó.
Una joven promesa
Kneeland cumplía su segunda temporada con los Cowboys. Fue una selección de segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan.
Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla. Kneeland logró su primera captura de carrera en el partido inaugural de esta temporada contra Filadelfia. Jugó en siete de los nueve partidos de este año.
En la derrota ante los Arizona Cardinals, anotó el primer touchdown de los Cowboys al recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.
Con información de AP
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Texas
- 1
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 2
La agenda de la TV del jueves: Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League
- 3
¡Independiente Rivadavia campeón! Ganó la Copa Argentina al vencer por penales a Argentinos Juniors
- 4
La faceta empresarial de Lionel Messi: su marca personal, clubes, gastronomía y propiedades