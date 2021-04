Gustavo López cruzó a Ibai Llanos porque entrevista a futbolistas: “Me pone nervioso”

El conductor de “Un buen momento”, Gustavo López, manifestó este viernes su indignación con el streamer español Ibai Llanos, quien esta semana entrevistó a los jugadores argentinos Sergio Agüero y Paulo Dybala.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, le preguntó López a sus compañeros de Radio La Red. Luego, el periodista deportivo cruzó a Sergio Kun Agüero porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó”, agregó.

Después, el animador radial y televisivo se refirió al futbolista cordobés de la Juventus, quien también conversó con Llanos en Twitch, y recordó sus épocas en el fútbol argentino: “Es un simpático divino para nosotros, venía de Instituto. Un día, le hicimos un anota acá con el ‘Mudo’ Vázquez. Desde que está de novio con (Oriana) Sabatini y juega en la Juventus con (Cristiano) Ronaldo, somos boludos nosotros”.

Al mismo tiempo, López aclaró que “nunca” le pidió una nota a Dybala: “No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. (...) Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?”.

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de la comunidad hispanoparlante, se dedica prácticamente en exclusiva a las retransmisiones en Twitch

“Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”, soltó, indignado.

Acto seguido, el comentarista deportivo se ofendió porque “los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles. (...) Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible”.

Gustavo López

Y concluyó: “Ya no nos da bola (Germán) Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota (Fernando) Niembro, (Gonzalo) Bonadeo, (Mariano) Closs. Ahora, me la gana Ibai”, cerró.

